La NASA ha vuelto a cancelar el lanzamiento de Artemis 1, la misión con la que la agencia especial estadounidense pretende retomar la exploración de nuestro satélite, la Luna. De nuevo, ha sido un fallo técnico el que ha impedido su despegue y no es ninguna broma, porque si a la tercera no va la vencida, tendrán que posponerlo todo varias semanas como poco.

Como ya recogimos, la NASA se vio obligada a cancelar el lanzamiento de la misión Artemis el pasado lunes 29 de agosto, fecha prevista para el despegue, por un problema detectado en uno de los cuatro motores del SLS relacionado con el sistema de refrigeración de estos, aunque no se ha terminado de aclarar la naturaleza del mismo.

Y ha vuelto a suceder. Era hoy, sábado 3 de septiembre, para cuando la organización había reprogramado el despegue, aunque finalmente no ha podido ser, de nuevo, a causa de un problema de índole técnica: una fuga de combustible en la parte inferior del cohete que impedía el correcto flujo de hidrógeno líquido. Total, que tampoco ha podido ser en esta ocasión.

During tanking of the #Artemis I mission, a leak developed in the supply side of the 8-inch quick disconnect while attempting to transfer fuel to the rocket. Attempts to fix it so far have been unsuccessful. Stand by for updates. https://t.co/6LVDrA1toy

— NASA (@NASA) September 3, 2022