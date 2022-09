Llévate el clásico ‘Mafia’ gratis por tiempo limitado en Steam

Que no sea por juegos gratis: llévate el clásico Mafia gratis, para siempre, directo a tu biblioteca de Steam, si es que no lo tenías ya. Eso sí, date prisa porque la oferta caduca en breve.

Si el juego gratis semanal de la Epic Games Store, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, te ha sabido a poco, he aquí otro título notable con el que te puedes hacer por la patilla, pero en la tienda de enfrente: Mafia, el original, desarrollado por Illusion Softworks y editado por 2K Games.

Fue un 28 de agosto de 2002 cuando Mafia vio la luz en PC, PlayStation 2 y Xbox y para celebrar su 20 aniversario, la compañía ha decidido regalarlo a quien aún no lo tenga y desee probar las mieles de uno de los pioneros de los juegos de acción y tono adulto en mundo abierto que poco antes popularizase Grand Theft Auto 3 y títulos del palo.

En Mafia te pondrás en la piel de Thomas Angelo, un taxista que durante la década de los 30 tuvo sus más y sus menos con los gánsteres de la época. Es como una de las viejas películas de Martin Scorsese hecha videojuego, con tiros, carreras, crimen y castigo, pero también oportunidad de redención. Y con los gráficos de la PS2, eso también.

De hecho, cabe recordar que 2K Games lanzó en 2020 Mafia: Definitive Edition, un remake del original que también encontrarás en Steam, al igual que el resto de entregas, a un apetecible descuento de entre el 60 y el 67% según el título. El último en ver la luz fue Mafia III en 2016, aunque las versiones a la venta son todas las «definitivas».

El Mafia original, ese sí, te lo puedes llevar gratis, a sabiendas de los veinte años que han pasado desde que salió a la calle y lo que eso supone para su apartado técnico. Sin embargo, este es uno de esos títulos que se siguen disfrutando en su forma primigenia y, una vez te sumerjas en la aventura, te olvidarás de lo demás.

Reclama Mafia en Steam y añádelo a tu biblioteca, tienes hasta el lunes de margen. Por especificaciones no te preocupes: esto arranca hasta en una cafetera.