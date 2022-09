Remakes y remasterizaciones de juegos, ¿realmente son necesarios?

Los remakes y las remasterizaciones de juegos se han convertido en una tendencia dentro del sector, y la verdad es que esto ha generado sensaciones contrapuestas. Para algunos son todo un acierto, para otros no tanto, y también hay un sector que está totalmente en contra porque opina que son un «sacacuartos», y que es mejor innovar en vez de lanzar el mismo juego de hace años con un lavado de cara.

La verdad es que entiendo perfectamente esas tres opiniones, y me parecen respetables, pero la verdad es que el mundo del videojuego lleva años en una cierta situación de estancamiento, y que los desarrolladores se han anquilosado tanto alrededor del clásico concepto de sandbox con toques de rol que muchas veces me da la impresión de estar jugando siempre a lo mismo, a pesar de tener entre manos juegos «diferentes».

No voy a entrar en esa polémica porque no es el tema principal de este artículo de opinión, pero sí que quiero destacar que en ocasiones un remake permite introducir mejoras e innovaciones que hacen que la experiencia sea muy superior, y mucho más divertida, que la del juego original. Diablo II Resurrected es un buen ejemplo, y Resident Evil 2 Remake es todo un referente del valor que puede aportar un remake.

A título personal tengo una opinión bastante clara. Me gustan los remakes y las remasterizaciones de videojuegos clásicos, pero solo cuando estas cumplen una serie de condiciones muy importantes:

Son fieles a la esencia del original . No hace falta que sean idénticos, pero sí que mantengan ese «algo» que los hizo únicos.

. No hace falta que sean idénticos, pero sí que mantengan ese «algo» que los hizo únicos. Están bien hechos, tanto a nivel técnico como de optimización, y no presentan ningún tipo de error grave que afecte a la jugabilidad.

tanto a nivel técnico como de optimización, y no presentan ningún tipo de error grave que afecte a la jugabilidad. No tienen un precio abusivo, y ofrece por tanto un valor razonable en este sentido.

Cuando un juego no cumple con todas esas condiciones es probable que nos encontremos ante un remake innecesario, algo que ha ocurrido recientemente con The Last of Us Part I, un remake del original de PS3, el cual ya fue remasterizado para PS4, y que llega al mercado con un precio de 80 euros. ¿Necesitamos el remake de un juego que llegó en junio de 2013 y que fue remasterizado en 2014 para la anterior generación de consolas? ¿Es justo que ese remake luzca como un juego de PS4 y que cueste 80 euros? Puede que alguno me diga que sí, yo personalmente tengo muy claro que no.

Ahora os toca a vosotros, ¿estáis a favor o en contra de los remakes y de las remasterizaciones? Nos leemos en los comentarios.