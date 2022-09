Pat Gelsinger reconoce que Intel seguirá perdiendo cuota frente a AMD

El CEO de Intel, Pat Gelsinger, siempre ha destacado por tener muy claros los pasos a seguir para reforzar y mejorar la posición de su compañía que, a día de hoy, sigue siendo uno de los gigantes más importantes del mundo en el sector tecnológico, y es la única empresa que diseña y fabrica sus propios procesadores x86-x64.

También ha hecho gala de una franqueza abrumadora a la hora de hablar de las estrategias de Intel, y de sus planes tanto a corto como a medio plazo, algo que unido a sus amplios conocimientos le ha hecho ganarse el respeto de los medios. Durante la conferencia Evercore ISI TMT, el CEO de Intel ha dado algunos detalles importantes sobre cómo ve el futuro de la compañía, y también sobre las posibles medidas que podrían llegar a cabo.

En primer lugar ha confirmado que espera que Intel siga perdiendo cuota de mercado frente a AMD durante 2023, y dice que esto se debe a la importante competencia que hay ahora mismo en el mercado CPU x86. Sobre este tema, el propio Pat reconoció que no han terminado de jugar bien sus cartas. Estas fueron sus palabras textuales:

«La competencia simplemente atraviesa un buen momento, y no hemos ejecutado lo suficientemente bien (-sus planes y objetivos-). Así que esperamos ese toque de fondo. El negocio crecerá, pero esperamos que siga habiendo algunas pérdidas en las acciones. No nos mantenemos al día con el crecimiento general de TAM hasta que lleguemos a 2025 o 2026, será ahí cuando comenzamos a recuperar participación, ganancias significativas de participación».

En resumen, Intel espera volver a la senda de la recuperación entre 2025 y 2026, es decir, espera volver a arrebatar cuota de mercado a AMD a partir de esas fechas. Los procesadores Sapphire Rapids, dirigidos al mercado de consumo general, llegarán en 2023, lo que supone un retraso importante que encaja con esa idea que nos deja Par Gelsinger cuando dice que «no han ejecutado bien» sus hojas de ruta.

Por otro lado, el CEO de Intel también ha comentado que no descarta la posible salida de la compañía de más mercados si estos dejan de ser rentables. No concretó nada, pero dejó claro que el gigante no se va a mantener «a la fuerza» en un mercado que no resulte interesante desde el punto de vista económico. No debemos ver fantasmas donde no los hay, solo es un comentario general y con todo el sentido del mundo, ya que al final una empresa busca la rentabilidad de sus negocios. Digo esto porque sonaban campanas que hablaban de la posible salida de Intel del sector gráfico, algo que no tiene ni pies ni cabeza.

En el mercado de consumo general la cosa pinta mejor para Intel, gracias sobre todo al éxito que ha tenido el gigante del chip con la arquitectura híbrida que vimos en los procesadores Alder Lake-S, que como sabemos cuentan con núcleos de alto rendimiento y núcleos de alta eficiencia perfectamente integrados en un único encapsulado.