Desde que Google lanzó la última versión de su Chromecast con Google TV, y hace un buen tiempo de eso, muchos han esperado a que la compañía acompañase el producto ‘premium’ con uno más asequible, y es que desde que el dongle vio la luz va para una década ya, que se dice pronto, se convirtió en todo un éxito por se sencillez. Porque no hace falta nada más para transformar una tele tonta en lista, con la única ayuda de un móvil (y su correspondiente conexión, se entiende).

Así las cosas, hace meses que se rumorea con la llegada de un Chromecast recortado con respecto a la versión actual, pero también más económico. Y parece que, ahora sí, estaría en camino no lo han denominado ya como Chromecast HD, no se sabe bien si porque esa será su denominación comercial real, o por diferenciarlo claramente de la versión 4K. Kuba Wojciechowski, la fuente de esta noticia que recogen en 9to5Google, conocido por su historial para con el los dispositivos y software de Google, no tiene dudas.

Google’s new Chromecast HD has leaked plenty of times over the past few months. From spec leaks in January to full device photos from regulatory reports this week and now, thanks to Nest team’s incompetence, I’ve now obtained its full software build. pic.twitter.com/rSZkpxA62r

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 12, 2022