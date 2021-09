Quizás recuerdes que hace casi dos años se habló la conversión de Google Play Películas como gestor universal de streaming, si bien el movimiento dado fue tímido y su resultado, por lo tanto, bastante pobre como para considerarlo algo más que la molestia que ha sido desde siempre. Pero todo eso va a cambiar con el estreno de Google TV, un nuevo enfoque en la forma y en el fondo que ya comienza a estar disponible para todos los usuarios de la vieja aplicación.

En efecto, Google Play Películas, al igual que alguna otra de las aplicaciones que los de Mountain Views incrustan en casi cada teléfono que se vende con Android, lo quiera el comprador o no, ha sido siempre y para casi todo el mundo, una molestia, una aplicación que está ahí, que no se puede desinstalar y que nunca se usa… O eso es lo que parece: mucha gente compra películas de vez en cuando, pero muchísima más gente no lo hace nunca o casi nunca, como para justificar la paliza.

Lo que sí hace cada vez más gente es suscribirse a servicios de vídeo bajo demanda y ya sea porque hay quien tiene mucho vicio, mucho tiempo libre o simplemente porque se junta con alguna oferta, comparte cuenta o se lo puede permitir, está suscrito a más de uno: Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+… Estos son los servicios de VOD más populares, que no los únicos, y tener más de uno significa en ocasiones complicar la gestión -revisar y apuntar qué quieres ver- hasta el hartazgo.

Google Play Películas es ahora Google TV

Pues bien, fíjate en la imagen sobre estas líneas, porque Google Play Películas es ahora Google TV: misma aplicación, diferente diseño y funcionalidad. O lo que es lo mismo, la aplicación que antes solo valía para controlar de alguna manera las películas que comprabas o alquilabas en Google Play y como mucho buscar contenidos disponibles en VOD, así como gestionar de manera un tanto precaria tu lista de «cosas para ver más tarde», muta en un auténtico todoterreno de los contenidos.

Google Play Películas Google TV se transforma así en un gestor universal de contenidos, sean los comprados o alquilados en Google Play, o los disponible en los catálogos de las distintas plataformas de VOD del mercado… Al menos las más populares, que ya es. ¿Harto de tenerlo todo disperso y estar apuntando y revisando las listas de cada plataforma antes de ponerte a ver algo? Existen otras aplicaciones y servicios que facilitan la labor, pero ¿quién no tiene una cuenta de Google?

De hecho… ¿te suena «tu lista de Google«? Es una funcionalidad integrada en el buscador de Google de la que te hablamos hace un tiempo y es algo así como el embrión de todo esto. Por supuesto, si Google Play Películas se integraba con dicha lista, Google TV no va a ser menos, por lo que la gestión podrás hacerla desde el sitio que más cómodo te pille: ¿estás con el móvil y la app te recomienda algo? Apúntalo. ¿Estás navegando con el PC y buscas algo que quieres ver? Ídem.

Puedes encontrar Google TV ya bien visible en Google Play, aunque es posible que a pesar de mostrarse ahí, cambio de icono al nuevo estilo de Google incluido, en tu teléfono Android todavía figure Google Play Películas con la interfaz y funciones de siempre, además de hacerlo como si estuviese perfectamente actualizada. No te preocupes, porque el cambio será gradual y se dará a lo largo de las próximas semanas y cuando lo haga, ya sabrá de qué se trata.

Y si te preguntas si este nuevo Google TV tiene algo que ver con el que te encuentras en los nuevos Chromecast… la respuesta es, obviamente sí, pero con matices. Matices que se irán desvelando a medida que la actualización de marras se distribuya entre todos los usuarios, o no usuarios, de los dispositivos del gigante de Internet. Porque quizás la mayoría de gente pasara de Google Play Películas, pero Google TV es otra cosa, mucho más interesante.