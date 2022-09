Los chips 3D NAND de muchos SSD son incapaces de aprovechar la interfaz PCIe 5

Fabricantes de SSD como Corsair, Gigabyte y Goodram han anunciado modelos de SSD que se apoyan en la interfaz PCIe 5.0 x4 y que emplean el controlador PS5026-E26 de Phison. A pesar de que dicho controlador puede alcanzar los 13GB/s, algunos modelos de SSD se están quedando en los 10GB/s.

El controlador PS5026-E26 de Phison ofrece ocho canales NAND que permiten variar las velocidades de transferencia de datos. Esos ocho canales son el estándar para los SSD que suelen encontrarse en el mercado de consumo. Algunos fabricantes como Micron, SK Hynix, Samsung e YMTC están utilizando el mencionado controlador de Phison y como mucho logran una tasa de lectura secuencial de 12GB/s.

El controlador PS5026-E26 alcanza 2.400 millones de transferencias por segundo (MT/s), sin embargo, lograr eso está siendo un desafío para los fabricantes de SSD, así que la muchos se está quedando en tan solo 1.600MT/s. El controlador de Micron es el más avanzado en ese frente al ofrecer memoria NAND apilada en 3D de 232 capas, pero debido a la producción limitada de estos chips, los fabricantes están optando por emplear el controlador PS5026-E26 con memorias de 176 capas, que se ejecutan a velocidades más bajas y dan como resultado una disminución del rendimiento. Eso sí, a su favor tienen que son más fáciles de fabricar, y al parecer esto es una tendencia que se mantendrá como mínimo hasta mediados de 2023.

GIGABYTE anunció el mes pasado su SSD AORUS Gen5 10000 capaz de alcanzar los 12,4GB/s realizando operaciones de lectura gracias al uso de la interfaz de 2.400MT/s de Micron. Menos suerte han tenido Goodram y Corsair, que por ahora solo alcanzan los 10GB/s debido al chip de memoria 3D NAND apoyado en una interfaz de 1.600MT/s. Kioxia y XPG alcanzan los 14GB/s; APACER los 13GB/s; y GALAX, T-Force y MSI logran los 12GB/s.

En resumidas cuentas y por si no había quedado claro, los chips 3D NAND empleados por muchos fabricantes de SSD están generando un cuello de botella que impide aprovechar la velocidad de transferencia de datos máxima de PCIe 5.0 x4, la cual está establecida en 15,754GB/s. La situación del suministro de chips no tiene pinta de que vaya a cambiar en el futuro inmediato, así que no veremos una gran cantidad de SSD capaces de saturar la interfaz PCIe 5.0 x4, y eso si surgen modelos que logran.