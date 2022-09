NVIDIA Shield TV 4K en oferta, ¡haz que tu televisión suba de nivel!

¿Quieres convertir tu televisión en una Smart TV de última generación y disfrutar de tus juegos favoritos de una manera sencilla? Pues atento, que ahora lo tienes más fácil que nunca gracias a esta oferta que nos dejan los chicos de PcComponentes, y es que podremos comprar una NVIDIA Shield TV 4K por solo 119,98 euros (su precio normal es de 144,99 euros).

La NVIDIA Shield TV 4K nos permitirá disfrutar de contenidos en 4K con Dolby Visión y Dolby Audio, ofrece escalado de resolución de vídeo HD a 4K a través de inteligencia artificial, tiene un diseño mejorado, viene con el asistente de Google integrado y nos dará acceso directo a todos los contenidos de Google Play Games y a GeForce Now, el conocido servicio de juego en la nube de NVIDIA que, como ya os hemos comentado anteriormente, se puede utilizar de forma gratuita o bajo el modelo de suscripción.

En términos de potencia la NVIDIA Shield TV 4K raya a un gran nivel, ya que cuenta con un chip Tegra X1+ equipado con una GPU Maxwell con 256 shaders, viene acompañada de 2 GB de memoria RAM, tiene 8 GB de espacio de almacenamiento ampliable mediante microSD y dispone de Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0. También integra Chromecast 4K.

A través de GeForce Now podremos disfrutar de más de 1.400 juegos con resolución hasta 4K y 60 fotogramas por segundo, dependiendo de la modalidad que hayamos elegido, gratuita o de pago, y no tendremos que volver a comprar los juegos que tengamos en las principales plataformas de distribución digital, como Steam y Epic Games Store. Os recuerdo que la modalidad de pago de GeForce Now nos permite disfrutar de todo el potencial de una GeForce RTX 3080.

Aprovechando esta oferta os confirmo que esta semana el catálogo de GeForce Now se ha ampliado con siete juegos nuevos:

Isonzo (Nuevo en Steam y Epic Games Store)

Little Orpheus (Nuevo en Steam y Epic Games Store)

Q.U.B.E. 10th Anniversary (Nuevo en Steam)

Metal: Hellsinger (Nuevo en Steam)

Animal Shelter (Steam)

Spirit of the North (Epic Games Store)

Startup Company (Vuelve a GeForce NOW, Steam)

