Cyberpunk 2077 recibirá una nueva y prometedora actualización

Dentro de poco más de tres meses se cumplirá el segundo aniversario de la llegada de Cyberpunk 2077 al mercado. Sin duda, recordarás que fue uno de los lanzamientos más sonados de los últimos años, pero no precisamente para bien. La cantidad de promesas incumplidas por parte de CD Projekt RED, y que se tradujeron en una lista interminable de bugs, versiones absolutamente lamentables para PlayStation 4 y Xbox One, modelos de IA y NPCs impropios de un triple A, una densidad vertical muy inferior a lo prometido por la compañía… en fin, un absoluto desastre.

Personalmente, como persona que lo adquirió (por duplicado, en realidad, tanto la versión de Stadia como la de GOG), me sentí absolutamente defraudado por CD Projekt RED, ese estudio que hasta el momento nos había fascinado con la trilogía de The Witcher y con Good Old Games, la tienda de juegos con mejores condiciones y que, además, permite recuperar grandes clásicos por precios muy razonables. Todo el prestigio, cosechado a lo largo de los años, filtrado a la velocidad de la luz por el sumidero.

Sin embargo, pese al desastre, la compañía se comprometió a ir publicando parches que resolverían todos los problemas (bueno, los resolubles, claro) y, desde entonces, hay que reconocer que se han mantenido firmes a ese respecto, con nuevas actualizaciones cada cierto tiempo. La última gran actualización, hasta el momento, fue la de marzo de este año, y es que ésta finalmente supuso la más que esperada llegada de la versión de Cyberpunk 2077 para la generación actual de consolas, un hito muy esperado y celebrado.

