Han pasado menos de dos semanas desde la presentación de los iPhone 14 con todas sus novedades, entre ellas Dynamic Island, la alternativa al notch presente desde el iPhone X. Dicho de otra manera, todavía falta prácticamente un año para que se produzca la presentación de los futuros iPhone 15. Y sin embargo, al igual que hemos ido viviendo en generaciones anteriores, ya empezamos a recibir los primeros rumores y filtraciones de la futura generación del smartphone de Apple.

A falta de datos concretos, algunos analistas están señalando que, de nuevo, los modelos Pro (Pro y Pro Max) están capitalizando gran parte de las ventas. Sí, parece un poco pronto para poder afirmar algo así, dado que llegaron al mercado el viernes pasado, pero los tiempos de espera, que en este momento son de alrededor de cuatro semanas tanto en la tienda online española como en la de Estados Unidos se pueden interpretar, claramente, como señal de una muy alta demanda. Más aún si tenemos en cuenta que la disponibilidad de iPhone 14 sí que es inmediata.

Desde muchos meses antes de su llegada al mercado, ya vimos los primeros rumores que afirmaban que los modelos Pro de esta generación marcarían la despedida de la muesca, que finalmente ha sido sustituida, como indicaba al principio, por Dynamic Island, una isleta ovalada, situada en la parte superior de la pantalla (pero no pegada al borde, sino flotante, a modo de isla, como indica su nombre) y que integra los elementos físicos de la cámara frontal (responsable también de Face ID), junto con un rediseñado sistema de notificaciones, en una propuesta indudablemente creativa, y que al menos en primera instancia parece haber gustado mucho.

En la generación actual, ésta ha sido una de las diferencias que Apple ha querido establecer entre los iPhone 14 y los iPhone 14 Pro, ya que estos últimos cuenta con Dynamic Island, mientras que los modelos estándar aún integran el característico notch. Sin embargo, según podemos leer en Softpedia, esta división desaparecerá con la próxima generación, ya que todos los modelos de iPhone 15 contarán con Dynamic Island, tanto los estándar como los Pro.

Podemos dar por seguro, o todo lo seguro que podemos formular a un año vista, que la próxima generación repetirá los modelos de la actual, es decir, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. No obstante, habrá que comprobar el funcionamiento en el mercado del modelo Plus, que ocupa el lugar que ha dejado el iPhone Mini, una apuesta que llegó en la generación del iPhone 12 y que, pese a que parecía tener mucho sentido, comercialmente no llegó a funcionar como Apple esperaba. ¿Logrará el modelo Plus, que tan exitoso fue en la generación del iPhone 6, revalidar aquel éxito? Tiene sentido pensar que sí, pero no podemos descartar sorpresas.

Sea como fuere, y aunque todavía falta casi un año, ya podemos empezar a pensar en los iPhone 15 estándar y Plus como una versión a mitad de camino entre los 14 y los 14 Pro, con el SoC Apple A16 y Dynamic Island con la cámara True Depth mejorada pero, eso sí, según la misma filtración, aún sin la pantalla OLED con tecnología LTPO y sus hasta 120 hercios. Esto, de momento, seguirá siendo patrimonio exclusivo de los modelos Pro. ¿Quizá con el iPhone 16?