Sin excepciones. No importa lo mucho que Microsoft diga preocuparse por mejorar el proceso de actualización de Windows, las medidas que tome al respecto, que ahora solo lance una gran actualización anual… O el trabajo de pruebas previo que deje: no se libran de los problemas. Bueno, los usuarios son los que no se libran de los problemas con cada actualización de Windows.

Lo adelantábamos ayer mismo: un número creciente de usuarios de Nvidia se estaban quejando de problemas de rendimiento tras actualizar a Windows 11 22H2 y el gigante de los gráficos lo confirma, pero sin abarcar la cantidad de contratiempos que se están reportando en diferentes foros de Internet. Nvidia se queda en lo básico: problemas de rendimiento en algunos juegos. Nada más.

De hecho, Nvidia, junto a Microsoft, dice haber identificado «problemas con las nuevas herramientas de depuración gráfica agregadas con Windows 11 22H2″, que son lo que estaría causando todos los fallos, aunque tampoco se puede dar por seguro este extremo. En todo caso, están trabajando en resolverlo y ya han lanzado una versión beta del controlador gráfico para GeForce que funcionaría para la mayoría.

Con todo, las quejas reportadas por los usuarios van de lo anecdótico, lo confirmado por Nvidia, a lo muy grave, y es que a los problemas de rendimiento con juegos específicos y en momentos específicos se les suman reducciones de los FPS que prácticamente imposibilitan el juego, pero también pantallazos de la muerte con un impacto fatal en todo el sistema, por lo que no es una cuestión menor.

La recomendación para con los usuarios de gráficas Nvidia que hayan actualizado a Windows 11 22H2 es la obvia: esperar a que se lancen las nuevas versiones de los controladores e instalarlos conforme estén disponibles. No debería tardar mucho porque se están dando prisa.

Por otro lado y dado que la actualización hacia la nueva versión del sistema va a tardar en llegar a todo el mundo, la recomendación buena es esperar, no apresurarse por realizar la actualización y darle tiempo a Microsoft a que vaya puliendo todos los errores que reporten los que no han tenido paciencia. Lo de siempre, vamos.