Microsoft inicia el despliegue de Windows 11 22H2

Parece mentira, pero ya ha pasado alrededor de un año desde la llegada de Windows 11 a los primeros sistemas compatibles. Y, prácticamente desde ese momento, hemos estado esperando la llegada de Windows 11 22H2. Y es que, entre la gran cantidad de novedades que esperábamos encontrar (y ya te adelanto que las expectativas a este respecto no se han cumplido por completo), se sumaban aquellas que completarían el sistema operativo, llevándolo finalmente al estado en el que muchos pensamos que debería haberse encontrado a su lanzamiento.

No nos ha pillado por sorpresa, es más, ya lo adelantamos hace algo más de un mes. Y por otra parte, las filtraciones sobre Moments 1 y Moments 2, junto con la versión ya disponible para instalar desde finales del mes pasado, nos ponía sobre la pista de que, quizá o, para ser más exactos, muy probablemente, Windows 11 22H2 no sería la panacea que llevamos meses esperando. Temores que finalmente, en el inicio del despliegue de esta actualización, podemos confirmar que eran fundados.

Así pues, quizá deberíamos empezar planteando que Windows 11 2022 Update, nombre empleado por Microsoft para identificar esta renovación del sistema operativo, no es un actualización menor, como he llegado a leer por ahí, pero tampoco es la gran actualización que muchos esperan y, menos aún, al menos en mi caso, la razón definitiva para dar el salto de Windows 10 a Windows 11 (si bien, debo aclarar que en mi caso es porque espero la llegada de una función concreta, prevista inicialmente para Windows 11 22H2, pero que finalmente sigue en la lista de espera).

Personalmente, siempre he preferido que me den primero las malas noticias, y a continuación las buenas, pues al menos de este modo me quedo con mejor sabor de boca. Así pues, adoptaré esa misma filosofía al repasar esta actualización de Windows 11: empezaré por aquello que esperábamos pero que finalmente se ha quedado en el tintero, para seguir a continuación con las novedades que, como ya he comentado anteriormente, tampoco están nada mal.

Lo que no llegó con Windows 11 22H2

Una frase, de esas atribuidas a mil pensadores distintos, que me ha acompañado prácticamente desde la infancia, es aquella que dice «Bienaventurados los que no esperan nada, porque nunca serán defraudados». Vamos, que parte de la ecuación de la felicidad consiste en esperar poco o nada. Claro, que en este punto todo depende, también, de la importancia que cada uno de conceda a las funciones que no han llegado, frente a las que sí. Así que veamos lo que aún tendremos que esperar un poco más.

Explorador de Windows con pestañas: estamos cerca de terminar 2022, el ser humano se plantea seriamente llegar a Marte, hemos conseguido teletransportar fotones… y Windows sigue sin tener un explorador de archivos con pestañas. Presente hace DÉCADAS tanto en navegadores web como en otros sistemas operativos (principalmente en Linux), Microsoft todavía nos hará esperar unas semanas más. Y es que algunas de las novedades de Windows 11 22H2 llegarán en realidad, como ya hemos indicado antes, con los Moments. ¿Cuándo? A partir de octubre, pero sin fecha fija.

Arrastrar y soltar a la barra de tareas: sin duda una función menor del sistema operativo, presente en Windows 10 y que, por sorpresa, desapareció en el salto a Windows 11, y que no pocos usuarios de este sistema operativo esperan desde el primer día. Otros, y este es el grupo en el que me incluyo, lo que esperamos es su llegada para dar el salto a Windows 11. Esta ha sido, para muchos, la principal sorpresa, en el apartado negativo, de la actualización.

Novedades de Windows 11 22H2

Visto lo que esperábamos pero no ha llegado, vamos a ver ahora la parte positiva de esta actualización. Y es que, como comentaba anteriormente, no es la gran actualización que esperábamos, pero tampoco es una actualización menor, y sería realmente injusto minimizar el valor de todas sus novedades. Veamos las principales:

Mejoras en seguridad: no creo equivocarme al decir que Microsoft parece hacer puesto el foco, principalmente, en la seguridad, y personalmente me parece un acierto. De un tiempo a esta parte, las aplicaciones de seguridad de Microsoft, como Windows Defender, han dado muestras de ser herramientas merecedoras de confianza por su buen rendimiento. Y aunque buena parte de las novedades de seguridad se relacionan con el entorno laboral, para el que se suman Microsoft Defender SmartScreen y Windows Hello for Business, también nos encontramos con el debut de Smart App Control, una nueva función a nivel de aplicación que velará por la seguridad de las aplicaciones instaladas con un modelo similar al de SmartScreen.

Otra novedad importante en este sentido es Microsoft Family Safety, que llegó a principios de año al canal DEV de Windows 11, junto con la preview de la nueva versión de Microsoft Defender. Con esta integración, la aplicación Windows Family ahora permite a los responsables de infraestructuras familiares la administración de la seguridad de los dispositivos con Windows 11 de la misma.

Preview de la Amazon Appstore: uno de las novedades estrella de Windows 11 es, sin duda, la compatibilidad con las apps de Android. El subsistema de Windows para Android (WSA) ya está disponible desde hace algún tiempo, pero junto con el mismo también se anunció la llegada de apps a Microsoft Store, por la incorporación a la misma de la Amazon Appstore. Hasta ahora ésta solo estaba disponible en Estados Unidos, pero con Windows 11 22H2, se extiende a 31 estados, entre ellos España, pero de momento todavía ninguno de Latinoamérica. Puedes consultar la lista completa aquí.

Clipchamp: ya ha pasado un año desde que Microsoft adquirió Clipchamp y algo más de medio desde que la Build 22572 del canal DEV nos reveló que éste iba a ser el nuevo Windows Movie Maker. Hoy se confirma lo que ya supusimos entonces, que este nuevo editor de vídeo se sumaría al sistema operativo con Windows 11 22H2. A falta de poder probarlo en profundidad, la primera sensación es que combina una usabilidad tremendamente accesible, con una gran selección de funciones.

Usabilidad y productividad: si hay algo que no suele faltar en las actualizaciones de Windows, ese algo sin duda son las mejoras (o al menos las tentativas en este sentido) para hacer más cómodo, sencillo y rápido el trabajo con el sistema operativo. Windows 11 22H2 no es una excepción al respecto, con mejoras en la función de búsqueda, en el menú Inicio, que vuelve a permitir el añadir carpetas, algo que se perdió en la transición de Windows 10 a Windows 11, y con un mayor foco en la información local en el tablero de Widgets.

También encontraremos mejoras en los diseños de Snap Layouts, con diseños mejorados, optimización de su funcionamiento en pantallas táctiles, mejoras de accesibilidad y, algo muy práctico para los aficionados a tener abiertas muchas pestañas del navegador, capacidad de ajustar varias pestañas de Microsoft Edge.

Para quienes deseen poder centrarse en una actividad en particular y sin distracciones, la nueva función Focus es justo lo que necesitaban. El Asistente de concentración y No molestar desactivará notificaciones y mensajes emergentes, proporcionando de este modo un entorno libre de interrupciones y molestias. Adicionalmente, y para no excedernos, también permite configurar temporizadores y recordatorios de descansos.

Videollamadas: la nueva aplicación de cámara, Windows Studio, junto con otras novedades y mejoras, actualiza de manera sustancial la realización de videoconferencias a través de Windows 11, algo para lo que Microsoft se ha apoyado en soluciones basadas en inteligencia artificial. En este punto cabe destacar Voice Focus, un filtro inteligente capaz de eliminar en tiempo real el ruido de fondo, proporcionando así todo el protagonismo a la voz. También encontraremos filtros inteligentes de vídeo, como el desenfoque de fondo, el encuadre automático y, como novedad particularmente destacable, Eye Contact, para hacer más natural la interacción entre las personas manteniendo el contacto visual entre ellas.

Mejoras para juegos: la principal novedad de Windows 11 para los gamers fue, sin duda, la tecnología DirectStorage. No obstante, Windows 11 22H2 trar algunas otras mejoras muy interesantes, como optimizaciones de rendimiento para mejorar la latencia, y también mejoras en Auto HDR y VRR (Variable Refresh Rate)

Accesibilidad: aunque en otras circunstancias este sería uno de los primeros puntos que destacaría de Windows 11 22H2, quizá incluso por encima de seguridad, puesto que las novedades a este respecto me parecen muy interesantes, lo he relegado al final de la lista porque, al menos de momento, estas nuevas funciones solo están disponibles para usuarios estadounidenses con el sistema configurado en inflés. Esto no es una crítica, ojo, entiendo que la implementación de este tipo de funciones es algo muy complejo, valoro muy positivamente que Microsoft avance en este sentido y espero que su evolución sea la mejor… y que nos llegue a los hispano parlantes lo antes posible.

Las novedades de accesibilidad que llegan de la mano de Windows 11 22H2 son subtítulos en directo de todo el sistema, que se generan automáticamente a partir de cualquier audio, funciones de control del sistema mediante voz y mejoras en la voz de narrador de las acciones que se están llevando a cabo.

Y próximamente…

El anuncio de Windows 11 22H2 por parte de Microsoft me ha recordado un poco al estreno de una nueva temporada de una serie en una plataforma de streaming. ¿Por qué? Porque sí, nos ha traído muchas novedades, pero justo al final nos deja un pequeño adelanto, muchas veces en forma de cliffhanger, de lo que llegará en un futuro. ¿Y recuerdas que al inicio de este artículo te comentaba que Windows 11 22H2 no es la gran actualización que muchos esperaban? Pues bien, lo cierto es que, de haber contado con los elementos que llegarán a partir de octubre, sí que lo habría sido.

Ahora bien, ¿esto es algo malo? Pues lo cierto es que no necesariamente. Muchos aún recordamos la gran cantidad de problemas que llegaron con Windows 10 2004 (20H1). Desde entonces, Microsoft parece estar actuando con bastante más cautela en lo referido a las actualizaciones, y aunque hemos vivido algunos problemas en las posteriores, sin duda el nivel de fiabilidad se ha incrementado sustancialmente con respecto a lo que vivimos con aquella actualización.

Si Microsoft establece los Moments como medio para distribuir las mejoras de manera, perdón por la redundancia, más distribuidas, y al tiempo se permite un mayor control sobre los elementos de las mismas antes de liberarlos, podemos encontrarnos frente a un modelo más fiable y, por lo tanto, a una mejor solución.

Sea como fuere, veamos qué elementos nos promete Microsoft a partir de octubre:

Explorador de Windows con pestañas: sí, finalmente no ha llegado con Windows 11 22H2 pero, como ya te hemos contado antes, Microsoft nos cuenta que su llegada se producirá a partir de octubre.

Aplicación Fotos: probablemente una de las novedades más esperadas por muchos en Windows, próximamente se convertirá en realidad. De su mano llegarán mejoras en la navegación, búsqueda, gestión y visualización, simplificación del proceso de copia de seguridad en OneDrive y algo ya muy común en las herramientas de gestión de colecciones de fotos, la siempre efectiva función «Recuerdos».

Acciones sugeridas al copiar: Windows 11 identificará el tipo de datos que estamos copiando al portapapeles y, si procede, nos ofrecerá acceso directo a funciones potencialmente relacionadas. Por ejemplo, si detecta un número de teléfono nos ofrecerá la posibilidad de hacer una llamada, o si identifica una fecha nos propondrá añadir un evento al calendario.

Desbordamiento de tareas: detectada a finales de julio en el canal DEV, esta es una solución tremendamente sencilla y, al tiempo, excepcionalmente útil: un icono que se muestra en la barra de tareas y que nos da acceso a esas aplicaciones no visibles por el desbordamiento de la barra.

Estas son las principales novedades que encontramos en Windows 11 22H2, o Windows 11 2022 Update. En mi caso, como ya he comentado antes, me falta la función de arrastrar y soltar a la barra de tareas, función sin la cual no me planteo dejar el «viejo» pero estable y fiable Windows 10. No obstante, Windows 11 me parece cada día una propuesta más atractiva, al punto de que seguramente sacrificaré la fiabilidad cuando llegue esta función.