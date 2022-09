El mundo de las consolas ha atravesado diferentes etapas. Ahora mismo nos encontramos en una fase muy curiosa, ya que coexisten las consolas tradicionales en dos generaciones distintas con las versiones mini de consolas antiguas, aunque es cierto que la disponibilidad de cada consola mini ha ido variando con el paso del tiempo, y que muchas han acabado siendo descatalogadas.

He tenido la suerte de poder disfrutar de todos los momentos clave de la historia de las videoconsolas. La primera que tuve fue una Atari 2600, aunque la primera consola que realmente pude comprar con mi dinero fue una SEGA Dreamcast. Dicha consola me dio muchas alegrías, y en años posteriores fui alternando entre diferentes sistemas en función de los exclusivos que más me gustaban. No obstante, al final siempre acababa dedicando más tiempo al PC.

Mi interés por las consolas siempre ha estado ahí, al fin y al cabo soy un amante de los videojuegos, del hardware y de la tecnología, aunque desde hace unos años las he dejado más en segundo plano y me he centrado más en el gaming en PC. Sin embargo, esto no quiere decir que me haya olvidado de las consolas, hace unos años compré una PS4 Slim para poder jugar a Bloodborne y otros exclusivos, pero al final le he dedicado muy pocas horas y tengo la sensación de que no la he amortizado.

Tras ver la llegada de la nueva generación y conocer de qué son capaces tengo claro que no voy a comprar una PS5, y he acabado jugando casi por completo en PC, salvando pequeños ratos que dedico al gaming retro en consolas. Podría parecer que la última consola que compré fue, por tanto, una PS4 Slim, pero no, la última consola que adquirí fue una PlayStation Classic Mini, aprovechando una oferta especial que bajó su precio de venta a menos de 50 euros.

Después de hacerme con PS4 Slim solo he ido comprando algunas consolas mini que me han interesado, como Mega Drive Mini, Super Nintendo Mini y NES Classic Mini. Puede que te estés preguntando por qué he gastado dinero en esas consolas si es posible jugar a sus títulos mediante emuladores, y la respuesta es muy sencilla, porque ofrecen una experiencia más cercana al hardware original, tanto por el diseño de la consola como por los mandos.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál fue la última consola que habéis comprado? Nos leemos en los comentarios.