Filtrado el rendimiento de los procesadores Intel Core i3-N305 y Core i3-N300

Parece que empiezan a aparecer cosas de Alder Lake-N, la serie de procesadores de bajo consumo de Intel orientada a las gamas de entradas. De entre los modelos concretos que se han podido conocer están los Core i3-N305 y Core i3-N300, los cuales no destacan precisamente por su potencia viendo la tecnología que emplean.

Como ya dijimos hace tiempo, los procesadores Alder Lake-N no usarán núcleos de alto rendimiento (Golden Cove en Alder Lake), sino solamente los de bajo consumo (Gracemont, empleados en Alder Lake y Raptor Lake). En el caso de los dos modelos que nos ocupan en esta entrada, ambos incorporan ocho núcleos Gracemont, cada uno soportando un único hilo. Este esquema se repite en procesadores más potentes, en los que el soporte de SMT/Hyper-Threading solo está disponible en los núcleos de alto rendimiento.

Los dos modelos de procesadores Alder Lake-N han podido conocerse gracias a que fueron incorporados en dos modelos de portátiles que por ahora no han sido especificados. El equipo con el Core i3-N305 estaba acompañado de 16GB de RAM a 3.200MHz y funcionaba con Windows 11 Pro, mientras que el Core i3-N300 fue incluido en otro portátil con 8G de RAM a 3.200MHz junto con el mismo sistema operativo.

Además de saberse que fueron incorporados en portátiles, hay una prueba de rendimiento de cada procesador, pero estas no sirven como comparativa debido a que en el The Core i3-N305 fue puesto en funcionamiento en modo de alto rendimiento y el Core i3-N300 en modo de ahorro de batería. El primer procesador marcó 887 puntos frente a los 686 del segundo, así que es de suponer que la diferencia no debería de ser alta. Ambos modelos usan un acelerador gráfico Intel UHD Graphics.

Intel todavía no ha anunciado oficialmente Alder Lake-N, aunque viendo el tiempo que se está tomando para su lanzamiento, es probable que sepamos más en las próximas semanas. Por otro lado, recordamos que la compañía ha tomado la decisión de poner fin a Pentium y Celeron para sustituirlas por Intel Processor en un movimiento orientado a simplificar su catálogo y evitar tener dos líneas orientadas a segmentos similares.

Vaya por delante que Alder Lake-N no estará orientada a la ejecución de tareas pesadas, pero eso no quiere decir que no tengan su utilidad en contextos básicos y de oficina, más viendo que el hardware va sobrado de potencia desde hace años, aunque aquí entra en juego un software que no siempre está todo lo optimizado que debería.