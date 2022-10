Si hay que elegir una palabra para definir el trabajo que ha hecho MediaTek con su integrado Dimensity 9000+, esa palabra es bestia. Un integrado presentado a finales de junio y que, como ya te contamos en su momento, llegaba con la firme intención de pelearle la medalla de oro a Qualcomm y Samsung, con sus familias Snapdragon y Exynos respectivamente. Algo que parecía bastante factible a la vista de sus especificaciones, y que finalmente se habría confirmado este mes de septiembre.

Recordemos que hablamos de un SoC basado en la arquitectura de CPU V9 de ARM en un proceso de fabricación de cuatro nanómetros, con una configuración Octa-Core que incluye un núcleo Cortex X2 a 3,2 gigahercios, tres núcleos Cortex-A710 a 2,85 GHz y cuatro núcleos Cortex-A510 enfocados a la eficiencia, que se acompañan en el apartado gráfico de una poderosa GPU Mali-G710 MC10. En cuanto a su soporte de memoria, este Dimensity 9000+ ofrece compatibilidad con RAM LPDDR5x de hasta 7.500 Mbps (un 20% más eficiente que LPDDR5), con ocho megas de caché L3 y seis megas de cache del sistema. Lo dicho, un SoC llamado a presidir la parte alta de la tabla.

Y según podemos leer en Mydrivers (en chino), la tecnológica lo ha conseguido, ya que el MediaTek 9000+ se sitúa como el SoC del smartphone de mayor rendimiento de los evaluados con AnTuTu. Y claro, el rendimiento final de un dispositivo no solo depende del SoC, lo sé, pero al hablar de los topes de gama que compiten en este segmento, encontramos condiciones bastante similares entre ellos, lo que nos indica que el SoC es, como mínimo, una parte imprescindible de la ecuación.

¿Y qué smartphone es el que se ha coronado como el de mayor rendimiento hasta el momento en AnTuTu? Seguro que ya has imaginado que se trata de un smartphone gaming, ¿verdad? Pues no te equivocas, y es que el protagonista no es otro que una bestia que se hizo pública hace solo un par de semanas, la familia ASUS ROG 6D. Y es que, sometido a este popular benchmark, habría obtenido la friolera de 1.123.036 puntos, frente a los 1.111.200 del modelo identificado en la tabla como OnePlus Ace Pro, que es el nombre en el mercado chino del OnePlus 10T 5G, presentado a principios de agosto, y que integra un Snapdragon 8+ Gen. 1.

Esto no significa, no obstante, que Qualcomm haya perdido la magia. Muy al contrario, si repasamos la clasificación podemos ver que las posiciones de 2 a 10 las ocupan dispositivos con un Snapdragon 8+ Gen. 1, lo que nos confirma que el rendimiento del SoC tope de gama más reciente de la tecnológica se mantiene, para muchos, como la referencia. Eso sí, después de años liderando las tablas, ver que este Dimensity 9000+ ha sido capaz de escalar a lo más alto de la tabla, sin duda debería ser un acicate para que Qualcomm vuelva a pisar el acelerador… algo que será digno de ver.