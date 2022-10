Cyberpunk 2077 triunfa en Steam Deck

A mitades de julio del año pasado, Valve confirmaba el rumor (a voces, los últimos días) sobre su consola portátil, Steam Deck. Ha pasado algo más de un año desde entonces, y algo más de medio año desde que las primeras unidades empezaron a llegar a los usuarios que fueron los primeros en reservar una unidad para ellos. Los más valientes, en verdad, pues en aquel momento eran muchas las dudas sobre qué ofrecería, exactamente, la consola portátil de Steam.

Es cierto que, desde sus inicios, las declaraciones en este sentido fueron bastante positivas, al punto de que pocos días después de su anuncio oficial, pudimos leer unas declaraciones oficiales en las que se afirmaba que, con las pruebas llevadas a cabo hasta ese momento, Steam Deck podía con todo el catálogo de Steam. Una afirmación que me hizo preguntarme, en aquel momento, si la consola portátil sería capaz de mover dos bestias ya presentes, en aquel entonces, en dicho catálogo: Cyberpunk 2077 y Microsoft Flight Simulator.

Y a día de hoy, como podemos comprobar en Steam, podemos afirmar que Valve y yo hemos empatado a uno, si bien el partido todavía se está disputando. Y es que al consultar sus fichas en la tienda, vemos que Cyberpunk 2077 figura como «Jugable», con esta ficha:

Mientras que, por su parte, Microsoft Flight Simulator se muestra como «No compatible», tras las pruebas llevadas a cabo, si bien se afirma que Valve trabaja para hacer que llegue a ser compatible:

Creo que, visto lo visto, tenía sentido plantearse que aquella afirmación era, como poco, excesivamente optimista, algo que quedó acreditado pocos meses después, cuando Valve puso en marcha el programa Steam Deck Verified.

Pero bueno, en realidad la noticia no es ésta, pues tiene poco de noticia, y no quiero que parezca que lo que planteo es algo negativo. Muy al contrario, parto de la base de afirmar que el hecho de que Steam Deck sea capaz de mover Cyberpunk 2077 con soltura habla muy bien tanto del trabajo de Valve con su portátil como del llevado a cabo por CD Projekt RED en la senda de redención de su polémico triple A. Steam Deck supo estar a la altura de las expectativas, y Cyberpunk 2077 ha sabido salir del agujero y acercarse mucho a lo que debió ser desde el principio.

Seeya September! Here’s a quick look at the top games on Steam Deck for the past month, sorted by total hours played. pic.twitter.com/1YTCuzPwIs — Steam Deck (@OnDeck) September 30, 2022

¿Y qué es lo que ocurre cuando dos historias como estas convergen? Pues que nos encontramos ante un dato de lo más sorprendente, relevante y, en mi opinión, positivo. Y es que según los datos publicados en la cuenta oficial de la portátil de Valve en Twitter, Cyberpunk 2077 es el cuarto juego más jugado (por el total de horas) en Steam Deck. Se encuentra tras Vampire Survivors, Elden Ring (otro ejemplo del rendimiento que es capaz de proporcionar esta consola) y Stardew Valley.

Evidentemente, cuando hablamos de jugar a Cyberpunk 2077 en Steam Deck debemos entender que no hablamos de emplear los modos gráficos más intensivos, pero es que tampoco es eso lo que cabe esperar de un dispositivo de este tipo. Hablamos de un sistema con una pantalla de siete pulgadas con una resolución de 1.280 x 800 puntos, y que se apoya en una APU Zen 2 de 4 núcleos/8 hilos de entre 2.4 y 3.5 gigahercios, con una GPU RDNA 2 con 8 unidades de cálculo y capaz de escalar hasta los 1,6 gigahercios.

Lo destacable en esta historia es, sin duda, tanto el gran trabajo hecho por Valve con Steam Deck, que es capaz de mover con soltura un título tan exigenger, y que el buen trabajo hecho por CD Projekt RED para que Cyberpunk 2077 se acerque bastante a lo que debió ser en un principio. Se ha dicho hasta la saciedad, y es cierto, que CD Projekt RED y Hello Games no son comparables, pero sí que podemos hacer un claro paralelismo entre Cyberpunk 2077 y No Man’s Sky, que casualmente también se encuentra entre los diez títulos más jugados en Steam Deck. La redención no siempre es posible, por eso siempre es una alegría poder presenciarla. Un ¿final? feliz.