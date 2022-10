Sony no concibe el futuro de PlayStation sin Call of Duty

La posible compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft no dejó indiferente a nadie, aunque es cierto que Sony fue una de las empresas que más reacia se mostró ante dicha operación. En el fondo es totalmente comprensible, la compañía japonesa teme que esta adquisición acabe dejando a PlayStation sin una de las franquicias más emblemáticas y más importantes dentro del sector de los videojuegos, la saga Call of Duty.

Este es un tema que viene de largo. Ya os contamos hace un par de meses que Microsoft tuvo que saltar a la palestra para defender esta operación de compra, y no dudó en criticar lo que el gigante de Redmond consideraba como «hipocresía» por parte de Sony, y la verdad es que como vimos en su momento no le faltaban argumentos.

Estoy seguro de que muchos de nuestros lectores recordaréis el polémico y popular «primero en PlayStation» del que siempre se ha venido beneficiando Sony con la franquicia Call of Duty, y también de su estricta política con la PlayStation Store, pero al final la cosa va mucho más allá y toca aspectos tan importantes como los propios exclusivos de Sony e incluso su actitud negativa frente a servicios como el Game Pass de Microsoft.

Dejando a un lado toda esta polémica, lo que está claro es que Sony no quiere que Microsoft compre a Activision Blizzard, y que está dispuesta a hacer todo lo posible para parar en seco esa operación. Prueba de ello la tenemos en el viaje que Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, realizó a Bruselas el pasado 8 de septiembre para dar la voz de alarma sobre dicha operación.

La mayor preocupación de Sony es la que ya conocemos, que la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft pueda dejar a PlayStation sin la franquicia Call of Duty. Curiosamente, la fuente de esta información también asegura que Google ha manifestado su preocupación a las entidades reguladoras de la Unión Europea por el impacto que podría tener dicha compra.

Todavía no hay nada decidido, pero creo que Microsoft cada vez lo tiene más complicado para que sus ambiciones acaben llegando a buen puerto. Puede que un compromiso total de mantener la franquicia Call of Duty en PlayStation de forma permanente y en igualdad de condiciones facilite las cosas, pero algo me dice que incluso en ese caso a Sony tampoco le acabaría cuadrando esta operación, y es que al final la firma nipona tampoco quiere esa igualdad de condiciones, quiere el «primero en PlayStation» y que Call of Duty siga siendo el gran estandarte de su consola.