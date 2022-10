GIGABYTE RTX 4090 Aorus Waterforce, refrigeración líquida y tres ventiladores

La GIGABYTE RTX 4090 Aorus Waterforce se presenta como una tarjeta gráfica tope de gama acompañada de un sistema de refrigeración líquida que, como podemos ver en la imagen de portada, promete ofrecer una alta capacidad enfriamiento, gracias al radiador de 360 mm y a sus tres ventiladores de 120 mm cada uno.

El bloque de refrigeración líquida va conectado a un bloque que cubre por completo el PCB y que hace contacto con todos los puntos clave de la GIGABYTE RTX 4090 Aorus Waterforce, incluyendo la GPU y el VRM. Los tubos del sistema de refrigeración líquida están trenzados, lo que significa que ofrecen una alta resistencia y que están hechos para durar.

Este sistema de refrigeración líquida tiene un diseño muy cuidado y una combinación de colores muy acertada. También es de fácil instalación, siempre que tengamos espacio suficiente en el chasis de nuestro PC para poder montarla. La tarjeta gráfica iría instalada como un modelo normal en la ranura PCIe correspondiente, y el radiador quedaría montado en un espacio del chasis reservado a radiadores de 360 mm, donde quedaría sujeto con los tornillos incluidos.

La GIGABYTE RTX 4090 Aorus Waterforce se sumará al amplio catálogo de tarjetas gráficas de nueva generación que GIGABYTE está preparando, y cuyo lanzamiento se producirá a partir de la semana que viene. A finales de septiembre ya os hablamos de la GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4090 MASTER, un modelo que utiliza un sistema de refrigeración por aire con tres ventiladores, y que por su tamaño ocupa cuatro ranuras de expansión.

En el caso de la GIGABYTE RTX 4090 Aorus Waterforce el espacio ocupado será de dos ranuras de expansión, y gracias al kit de refrigeración líquida no tendremos que preocuparnos por las temperaturas de trabajo, pero como ya os he comentado deberemos tener espacio para el radiador y los ventiladores, cosa que no será un problema en la mayoría de torres y semitorres del mercado.

Como cabía esperar, la alimentación corre a cargo de un único conector de 16 pines que va situado en el lateral de la tarjeta gráfica. No tenemos detalles sobre la fecha exacta de lanzamiento y tampoco conocemos el precio de la GIGABYTE RTX 4090 Aorus Waterforce, pero sí que tenemos claras las especificaciones base de este modelo

GPU AD102 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

16.384 shaders.

512 unidades de texturizado.

176 unidades de rasterizado.

512 núcleos tensor de cuarta generación.

128 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 73 MB.

Ancho de banda de 1,008 GB/s.

Potencia en FP32: 82.58 TFLOPs.

TGP: 450 vatios.

Si no tenemos una fuente de alimentación con un conector de 16 pines no tendremos nada de lo que preocuparnos, ya que esta tarjeta incluirá un adaptador para utilizar los clásicos conectores de 8 pines. Con todo, tened en cuenta que esta tarjeta gráfica va a tener un TGP idéntico al de la GeForce RTX 3090 Ti, y que por tanto vamos a necesitar como mínimo una fuente de alimentación de 850 vatios.

En caso de que tengamos componentes con un consumo elevado, o de que hayamos hecho overclock y este se haya disparado por encima de los valores que tendrían nuestros componentes a sus valores de referencia, sería recomendable contar con una fuente de mayor potencia para evitar posibles problemas, especialmente ante picos de consumo, que si bien no suelen ser frecuentes ni prolongados pueden llegar a tumbar un PC que no tenga potencia suficiente.