Si eres usuario de Firefox, ya sabes que una de las características típicas de Chrome de las que adolece el navegador web de Mozilla es la de contar con un traductor integrado que se ocupe de lo suyo. Y esta es, no lo neguemos, una de las funciones de accesibilidad que ha llegado para quedarse. Por eso tienes que conocer Firefox Translations, si es que aún no la conoces.

Como sabes, Chrome tiene su función de traducción automática, está basada en Google Translate y funciona muy bien. Y Firefox tiene lo propio: hay bastantes extensiones para Firefox que se basan en Google Translate u otros servicios de traducción para que el navegador disfruta de dicha característica. De hecho, sucede lo mismo en el ámbito de Chromium y Chrome: hay numerosas extensiones de traducción, incluso la oficial de Google, que amplía las opciones por defecto del traductor integrado de Chrome.

Pero son varios los navegadores alternativos a Chrome que prefieren ofrecer sus propias soluciones, en lugar de la de Google, por bien que funcione esta. Por dos razones, principalmente: competencia y privacidad. Así, mientras que Microsoft Edge incluye función de traducción basada en Bing por temas de competencia, Brave y Vivaldi lo hacen por temas de privacidad. ¿Qué hay de Firefox? Pues, después de mucho tiempo, por fin puede uno confiarse a…

Firefox Translations, un traductor propio en forma de extensión

Antes de que aparezca el listo de turno diciendo que esto tiene tiempo, ya lo digo yo: Firefox Translations lleva mucho tiempo… cocinándose en el horno de Mozilla y pudiendo probarse de diferentes maneras, pero no ha sido hasta hace unos pocos meses que el complemento ha comenzado a tomar forma y lo que es mejor, a poder utilizarse con resultados optimistas.

Lo traigo a colación ahora porque justo la semana pasada, con motivo del lanzamiento de la nueva versión de Brave, hablábamos de su nuevo traductor de páginas web integrado, al más puro estilo de Chrome, pero respetuoso para con la privacidad del usuario. Vivaldi es caso aparte, y es que hace más de un año que estrenó su traductor y a diferencia del resto, es más completo, ya que al igual que la extensión de Chrome, permite traducir selecciones de texto, se integra con el panel lateral… y aunque se nutre de un servicio en línea, lo hace a través de los servidores de Vivaldi, respetando la privacidad del usuario.

Pero ¿y qué hay de Firefox?, repito. Porque instalas Firefox, te metes en la tienda de extensiones a buscar algo que haga el apaño y con lo primero que te encuentras es con un montón de extensiones, un par de ellas recomendadas por la misma tienda, que funcionan sobre Google Translate. Y por buenas que sean estas extensiones, que tampoco son nada extraordinario. Si no hay alternativa, aún; pero habiéndola…

La hay, sí: aun cuando Firefox Translations esta todavía en desarrollo y le quedan muchos detalles por pulir y muchos idiomas por agregar, para el usuario medio está lista y merece la pena darle una oportunidad. AHora mismo los idiomas que soporta para su uso en producción son: español estonio, inglés, alemán, checo, búlgaro, portugés, italiano, francés y polaco, mientras que están en proceso el ruso, persa, islandés, noruego, ucraniano y neerlandés.

Con respecto a de dónde surge Firefox Translations, lo hace mediante traducción automática realizada localmente en el navegador, por lo que «no es necesario enviar las traducciones a la nube», explican en el sitio web de Bergamot. Para más datos, «el proyecto Bergamot implementa software libre de traducción en el lado del cliente como una extensión web para el navegador de código abierto Mozilla Firefox».

Por su parte, en la página de la extensión de Firefox Translations, desde donde puedes instalarla, añaden: «Firefox Translations fue desarrollado con The Bergamot Project Consortium, coordinado por la Universidad de Edimburgo con los socios de la Charles University en Praga, la Universidad de Sheffield, la Universidad de Tartu y Mozilla. Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea».

En cuanto a su funcionamiento, es más básico que un botijo, como podrás apreciar en la imagen de más arriba. Lo único que no me gusta de la extensión es que no puedes desactivarla en el modo privado, pero como supuestamente no entraña ningún riesgo en este sentido…

¿Habías probado Firefox Translations? ¿Las vas a probar? Qué te parece?