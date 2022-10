Google Pixel Fold será una realidad en 2023, según un conocido analista

El Google Pixel Fold sigue generando muchas dudas. Este es el nombre con el que se conoce de forma provisional al primer smartphone con panel flexible que lanzará el gigante de Mountain View, y que según rumores anteriores habría sido retrasado en numerosas ocasiones por razones diversas, es decir, no por una simple cuestión de mercado, ni tampoco por la situación actual de la economía, hay otras razones detrás que lamentablemente no conocemos.

Con todo, parece que la espera llegará pronto a su fin, siempre que la predicción que ha lanzado el analista Ross Young resulte acertada. Este apunta que el lanzamiento del Google Pixel Fold tendrá lugar en el primer trimestre de 2023, y no se trata de una predicción al azar, esta se apoya en la información que Young ha obtenido de varias fuentes dentro de la industria. Esto significa que aunque no es oficial y no está confirmada tiene una alta credibilidad.

Echando un vistazo al historial que arrastra el Google Pixel Fold, vemos que su lanzamiento estaba previsto inicialmente para 2021, algo que obviamente no se cumplió. Posteriormente surgieron rumores que apuntaban a un lanzamiento para 2022, pero acabó siendo retrasado porque teóricamente no estaba al nivel de su rival directo, el Galaxy Z Fold3, tanto en términos de rendimiento como de experiencia de uso. Ahora, según los datos que ha dado Ross Young, su nueva fecha de lanzamiento queda marcada para el primer trimestre de 2023, es decir, entre enero y marzo de dicho año.

Como consecuencia de todos esos retrasos podemos dar por seguro que el Google Pixel Fold habrá pasado varias veces por «chapa y pintura», lo que significa que el modelo final que llegará, en teoría, en 2023 podría venir con cambios a nivel de diseño, y también con un nuevo conjunto de componentes más potentes que los del modelo previsto anteriormente para 2021. No tenemos muchos detalles, por desgracia, pero todo parece indicar que será más pequeño que el Samsung Galaxy Z Fold3, que tendrá una pantalla de 120 Hz y que utilizará un nuevo SoC mucho más potente.

Otras claves importantes, como su diseño y su precio de venta, todavía no han trascendido, pero en líneas generales esperamos que parta de un enfoque similar al del Galaxy Z Fold3 y que tenga un precio inferior a los 1.500 euros, aunque esto último podría cambiar debido a la fuerza del dólar. No está claro si su comercialización será internacional o si estará limitado a ciertos mercados.