El sector de las consolas portátiles cuenta, a día de hoy, con dos claras representantes, a las que en tan solo unos días intentará sumarse una tercera. Por veteranía y por cuota de mercado, en primer lugar nos encontramos con Nintendo Switch, seguida de la cada día más pujante Steam Deck, y con todo el mundo esperando para ver el resultado de Logitech G tras su debut, que se producirá (solo en los mercados estadouinidense y canadiense, al menos de momento) el próximo 17 de octubre.

El futuro de la portátil de Logitech es, a día de hoy, una gran incógnita. Diseñada principalmente para jugar en la nube, su precio puede ser la principal barrera, pues con sus 349,99 dólares se situará entre Nintendo Switch (299,99 dólares) y Steam Deck (399 dólares). Dicho de otra manera, 50 dólares más que la propuesta más consolidada dentro de dicho mercado, y solo 50 dólares menos de un dispositivo que, además de soportar perfectamente el juego en la nube, también cuenta con el músculo necesario para ejecutar muchos títulos en local.

Y sí, sé que las propuestas de Nintendo por una parte, y de Valve y de Logitech por la otra, tiene un factor que las diferencia claramente: el catálogo de juegos. Y ese es, para muchos, el gran valor de Nintendo Switch, pues es la única consola que permite acceder a los juegos de Nintendo. Y es que el hardware de Nintendo en ocasiones ha sido revolucionario y en otras ocasiones es decepcionante, pero su mayor garantía de éxito, generación tras generación, es que se trata de la única puerta de entrada a los mundos de Pokémon, Zelda, Mario, etcétera… o al menos, así es como Nintendo quiere que sea.

Sin embargo, hace ya bastantes años que existen los emuladores (no oficiales, por supuesto) de las diversas consolas de Nintendo. La tecnológica los persigue hasta donde puede, pero al final es como intentar ponerle puertas al campo. Lo que no cabía esperar es que uno de estos desarrollos obtuviera visibilidad adicional gracias a Valve. Y es que el popular tuitero Nibel ha publicado una captura de pantalla de un vídeo, ya retirado, en el que Valve mostraba una Steam Deck en la que se ha instalado Yuzu, un emulador de Nintendo Switch de código abierto.

Valve’s new official video for the Steam Deck has a very interesting game icon in ithttps://t.co/KvI6b2nVa1 pic.twitter.com/uPsw3hOpog

— Nibel (@Nibellion) October 7, 2022