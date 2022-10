Comprar una tarjeta gráfica ya no es imposible. Durante las últimas semanas los precios han mejorado mucho gracias a la normalización del mercado, y ya es posible encontrar incluso algunas ofertas interesantes tanto en el catálogo de AMD como en el de NVIDIA. Esperamos que en las próximas semanas la cosa mejore todavía más aunque entiendo también que nos encontramos en una situación complicada porque, al final, las nuevas generaciones están a la vuelta de la esquina.

Por esa razón muchos han preferido esperar antes de lanzarse a actualizar su tarjeta gráfica. Quizá seas tú uno de ellos, ¿pero te has parado detenidamente a pensar si realmente necesitas actualizar tu gráfica? Quizá tengas un modelo que todavía es bastante capaz, y que realmente no te compense dar el salto a otro modelo. Por ejemplo, a día de hoy cualquiera que tenga una GeForce RTX 3090 o una GeForce RTX 3090 Ti, o una Radeon RX 6900 XT-6950XT, no debería sentir la necesidad de actualizar ni a corto ni a medio plazo.

Con todo, al final es un tema que también depende de cada uno. Hay usuarios que tienen una tarjeta gráfica tope de gama y que siempre quieren tener lo mejor de lo mejor, y otros que encontrarán en las nuevas tecnologías que ha presentado NVIDIA una motivación más que suficiente para dar el salto a la nueva generación. Es comprensible, ya que al final el DLSS 3 promete una mejora sustancial frente a la generación actual, y el rendimiento en trazado de rayos que ofrece la serie GeForce RTX 40 es claramente superior al de la generación actual.

Para descubrir si necesitas actualizar tienes que pensar en tus aspiraciones, tu presupuesto y la mejora que vas a conseguir frente a la tarjeta gráfica que tienes actualmente. En mi caso, tengo en mi equipo personal una GeForce RTX 3090 Ti y juego en 1440p con un monitor de 144 Hz compatible con G-Sync, así que no necesito actualizar hasta que decida saltar a un monitor 4K. En 2019 compré una GeForce RTX 2080 Super, un modelo que ya era muy capaz en 1440p, pero con la GeForce RTX 3090 Ti noté una mejora importante en términos de fluidez en muchos juegos al activar el trazado de rayos.

Un usuario que tuviese una GeForce RTX 2060 y jugase en 1440p sí que debería empezar a plantearse una renovación de su tarjeta gráfica, sobre todo si quiere jugar con trazado de rayos y mantener una fluidez total. Os pongo este ejemplo para que os sirva como referencia, ya que al final como os hemos contado en numerosas guías hay muchos factores a tener en cuenta.

Ahora os toca a vosotros contarnos qué tarjeta gráfica utilizáis y si tenéis previsto actualizar este año, o el año que viene. Como siempre, nos leemos en los comentarios.