¿Qué esperamos de Minecraft 1.20?

Como ya recordamos ayer, el próximo sábado, 15 de octubre, se celebrará la Minecraft Live 2022 y, sin duda, el protagonismo recaerá sobre Minecraft 1.20. Esperamos, claro, otros anuncios, sobre todo más información sobre Minecraft Legends, y también, ojalá, sobre esos nuevos desarrollos basados en el universo Minecraft que llegarán en un futuro, aunque no sepamos nombres, fechas ni nada, absolutamente nada de ellos. Esperamos un evento completo y divertido, pues siempre suelen serlo, pero con el foco puesto sobre la próxima gran actualización, sobre Minecraft 1.20.

Oficialmente todavía no se sabe nada, absolutamente nada sobre esta futura actualización. Como todos los años, salvo una inesperada sorpresa, Mojang dedicará su evento online anual de octubre, que sustituye a la MineCon desde 2020, para adelantarnos la futura versión, por lo que de momento solo podemos basarnos en suposiciones, quizá alguna pista dada por Mojang y las deudas pendientes. No obstante, solo con esos elementos, ya contamos con una base para intentar adelantarnos al anuncio del sábado y, es decir, para intentar averiguar qué novedades nos propondrá Minecraft 1.20.

Son tres, en principio, las vías por las que puede evolucionar Minecraft en esta nueva versión, pero es importante aclarar que no son excluyentes. La clave sobre si Mojang seguirá uno, dos o los tres caminos, viene determinada principalmente por la carga de trabajo que supone cada uno de ellos, frente a lo que es capaz de asumir el equipo de desarrollo en condiciones normales. Y es que puede parecer proselitismo, pero no me canso de recordar que el estudio, dirigido por Agnes Larsson, antepone el bienestar y la salud de sus trabajadores al cumplimiento de unos determinados objetivos, como ya demostró en su momento con el lanzamiento de Minecraft 1.17.

Dicho esto, veamos por qué tres vías podría evolucionar Minecraft 1.20.

Deudas pendientes

Caves & Cliffs Update iba a ser, en principio, Minecraft 1.17, pero finalmente terminó siendo también 1.18 y, extendiéndose a Minecraft 1.19, con el más que esperado debut del Warden. Y lo cierto es que todavía queda algo pendiente de lo prometido para 1.17: la arqueología. Aplazada sine die, y pese a que en un primer momento principalmente generó desconcierto, la verdad es que bien desarrollada puede proporcionar todavía más emoción a la hora de explorar el subsuelo. No hay, eso sí, señal alguna que apunte a su presencia en Minecraft 1.20, pero todavía tiene sentido seguir esperando su llegada.

Son varias las novedades relacionadas con los biomas que podemos esperar que se anuncien en esta actualización:

Desierto : suricatos, palmeras y oasis, además de una renovación en los cactus, son las principales novedades que se sumarían a este bioma.

: suricatos, palmeras y oasis, además de una renovación en los cactus, son las principales novedades que se sumarían a este bioma. Sabana : también llegaría con un nuevo tipo de madera, plantas en descomposición y, quizá, también algún mob adicional.

: también llegaría con un nuevo tipo de madera, plantas en descomposición y, quizá, también algún mob adicional. Tierras baldías (Badlands) : podrían tener plantas rodantes, sumar también los nuevos cactus y como mob estrella el buitre, que reproduciría la mecánica del allay… pero quedándose con todo aquello que coge.

: podrían tener plantas rodantes, sumar también los nuevos cactus y como mob estrella el buitre, que reproduciría la mecánica del allay… pero quedándose con todo aquello que coge. Bosque de abedules: probablemente uno de los biomas más aburridos en la actualidad, la comunidad lleva ya bastante tiempo reclamando la actualización del mismo. Y, según algunos rumores, finalmente podría haber llegado su momento.

También están pendientes, pues salieron a última hora de Minecraft 1.19: las mochilas. Parece que el único problema tenía que ver con su funcionamiento en dispositivos con pantalla táctil, por lo que cabe esperar que, con plazo más que de sobra para solucionarlo, debuten en Minecraft 1.20.

Minecraft 1.20: The End Update

Personalmente, no me duelen prendas es reconocer que es mi opción favorita y, además, creo que la más probable. El Overworld (incluido su subsuelo) ha experimentado mejoras, de manera constantes, y todavía queda en el recuerdo de muchos el sensacional sabor de boca que dejó Minecraft 1.16, la gran actualización del Nether, al que se sumaron nuevos biomas, mobs, estructuras… en fin, una actualización que reinventó por completo esta dimensión, pero claro, que al tiempo hizo que las miradas se posaran en el End, al punto de que muchos esperaban que fuera el protagonista de Minecraft 1.17, aunque al final no fuera así.

Ahora, con Caves & Cliffs prácticamente completado, y las novedades del Overworld que llegaron de la mano de The Wild Update, Mojang podría centrarse en actualizar la dimensión que más tiempo lleva sin experimentar actualizaciones y mejoras. Biomas, mobs, estructuras… el margen de crecimiento de esta dimensión es excepcional, también es algo reclamado desde hace bastante tiempo por muchos usuarios y, con franqueza, es la parte del juego que más necesita este cambio.

En su contra, claro, que es la dimensión menos visitada por los jugadores, especialmente por los más «casuales». El desafío de enfrentarse a la dragona es (o al menos era, hasta la llegada del Warden) quizá el más complejo del juego. Así, si Mojang pretende satisfacer a la mayor cantidad posible de usuarios, es posible que decida mantener aparcada un tiempo más esta actualización. Personalmente, sin embargo, no creo que sea así, pienso que Minecraft 1.20 finalmente rediseñará por completo esta dimensión.

Nuevo sistema de combate

Es sabido que Jeb (Jens Bergensten), uno de los miembros más reconocidos y queridos del equipo de desarrollo de Minecraft, lleva ya tiempo trabajando en el rediseño del sistema de combate. No es mucho lo que se sabe, pero se esperan modificaciones tanto en el uso de armas y herramientas como en el combate a mano. El PvP (player vs player) es tremendamente popular en muchos servidores, pero pese a ello su última gran actualización se remonta a 2016, con Minecraft 1.9.

No podemos esperar, al menos en principio, que el combate sea el principal protagonista de esta actualización (pues ya lo fue en Minecraft 1.9), pero sí que sea una parte importante de una actualización, sea ésta temática o no. La duda ahora, claro, es si lo veremos en Minecraft 1.20 o si tendremos que esperar a una actualización futura.