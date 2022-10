Minecraft 1.20: The unnamed update

Si las casas de apuestas hubieran aceptado jugadas con respecto al contenido y la temática de Minecraft 1.20, ahora mismo no me cabe la menor duda de que estarían dando palmas con las orejas, pues probablemente nadie habría apostado por lo que finalmente ha ocurrido. Y es que, por primera vez en años, una actualización mayor de Minecraft no es temática, de momento ni siquiera tiene nombre y, además, a día de hoy todavía desconocemos gran parte de su contenido.

Y es que a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, con actualizaciones como The Nether Update, la fragmentada Caves & Cliffs Update o The Wild Update, lo que vivimos ayer en la Minecraft Live 2022, no fue tanto el anuncio de una nueva versión, como una declaración de intenciones acompañada de una nueva política de comunicación con respecto a los futuros lanzamientos. Un cambio que, aunque he leído algunas opiniones positivas, parece haber no haber gustado a gran parte de la comunidad.

Como recordarás, Minecraft 1.16, la actualización del Nether, fue muy, muy completa, la más satisfactoria de los últimos años. Sin embargo, de lo anunciado inicialmente para Minecraft 1.17, solo una pequeña parte llegó en dicha actualización, otra parte en la 1.18 y el Warden en la 1.19, y todavía queda por llegar la arqueología. Y, por su parte, Minecraft 1.19 también llegó con menos elementos de los prometidos inicialmente. Dicho de otra manera, muchos usuarios vienen sintiéndose decepcionados actualización tras actualización. Y aunque Mojang ha dado explicaciones al respecto, y personalmente las entiendo, también entiendo la decepción que ocasiona esperar algo y que, finalmente, se retrase o incluso no llegue.

Así, lo primero que mencionó Agnes Larsson al abordar la parte del evento dedicada a Minecraft 1.20, era que Mojang había aprendido de la experiencia, y que en consecuencia no querían volver a tropezar con la misma piedra. Y es que es indudable que los efectos de morder más de lo que uno puede tragar son siempre negativos para todas las partes implicadas. De puertas para dentro, es decir, en el estudio, no creo que sea necesario entrar, a estas alturas, en la discusión sobre el crunching, desgraciadamente tan de moda en el sector.

Pero también de puertas hacia fuera, pues como bien comentaba Larsson, no cumplir con lo prometido inicialmente para las actualizaciones ocasiona, sin excepción, frustración en todos aquellos jugadores que han esperado esos lanzamientos durante meses. Lo hemos visto con Caves&Cliff, lo hemos visto con The Wild Update y, en esto entiendo que tampoco hay discusión, nadie quiere volver a verlo en futuras actualziaciones.

La propuesta de Mojang con respecto a Minecraft 1.20 es, no obstante, bastante radical y, si bien, no corre el riesgo de decepcionar a los jugadores una vez que Minecraft 1.20 ya se pueda descargar, sí que subvierte el espíritu propio del anuncio de una nueva versión. Y es que para no correr el riesgo de incumplir las expectativas de los jugadores frente a una nueva versión del juego, han optado por la vía más expeditiva: impedir que se generen expectativas. ¿Cómo? Pues evitando comprometerse a nada, sin poner nombre ni tematizar la actualización, y adelantando solo algunas novedades, cuyo desarrollo ya se encuentra en una fase bastante avanzada.

Minecraft 1.20: la actualización por escribir

Minecraft 1.12 no tiene nombre, lo que no significa necesariamente que no vaya a tenerlo en un futuro, y de momento su lista de novedades es bastante escueta, lo que no significa que no pueda crecer sustancialmente en el futuro. Obviamente el equipo de desarrollo tiene una hoja de ruta, en la que trabajarán durante los próximos meses, y cuyo objetivo será llenar de contenido esta actualización, pero Mojang solo irá revelando las futuras novedades de Minecraft 1.20 cuando ya estén prácticamente terminadas y, por lo tanto, vayan a llegar con total seguridad a la versión final.

La acogida ha sido en general, como ya contaba antes, bastante negativa, basta con buscar Minecraft en Twitter, y la red social nos devolverá toda una cascada de críticas a Mojang, al equipo de desarroladores, a Agnes Larsson, a Microsoft… la comunidad, que no es que tuviera demasiadas expectativas con respecto al anuncio de Minecraft 1.20, aún así se muestra muy decepcionada, con muchas personas adelantando que la versión final será… pues eso, decepcionante.

Podemos decir que de aquellos polvos estos lodos, pues al final en dicha decepción tienen un importante peso específico las acumuladas anteriormente por las actualizaciones incompletas, que se traducen en que el nivel de confianza en el estudio sea bastante bajo. Y sin embargo, la propuesta planteada por el estudio me parece osada, pero muy sensata. Demuestra, como decía Larsson, aprendizaje por la experiencia, y no cierra la puerta a que Minecraft 1.20 termine, finalmente, siendo mucho más de lo que parece en estos momentos.

Uno de los compromisos adquiridos por la compañía es que, como ya he dicho antes, solo se anunciarán novedades cuando estén muy pulidas, lo que se traduce en que su anuncio y su debut en una snapshot se producirán de manera prácticamente paralela. Esto, además, hará que la publicación de las mismas crezca en interés. Y es que, hasta ahora, las esperábamos para ver si iban recibiendo las novedades anunciadas, pero ahora podrán traer sorpresas, y eso hace que estas versiones cobren más interés, pues serán las que verdaderamente nos revelarán, con el paso de los meses, la dimensión completa de Minecraft 1.20.

Eso sí, ahora Mojang tiene que ser capaz de responder a esa decepción de parte de un segmento importante de su comunidad, y debe hacerlo construyendo una nueva versión que, si bien ahora, con lo anunciado ayer, resulta un tanto raquítica, debe acabar convirtiéndose en una actualización verdaderamente ilusionante para la comunidad. Sabemos, por su histórico, que pueden hacerlo, hay mil posibilidades para ello sobre la mesa, y seguro que logran reconciliarse con gran parte de la comunidad si finalmente Minecraft 1.20 está a la altura.

La parte buena para el estudio es que se han quitado, de un plumazo, la presión de haber prometido una actualización en particular. En su lugar, van a poder ir trabajando en cambios y mejoras, pero no pueden dormirse en los laureles.

Novedades de Minecraft 1.20

Pero bueno, que gran parte de lo que nos ofrecerá la versión final de Minecraft 1.20 sea todavía una incógnita, no significa que Mojang nos haya dejado a dos velas, pues sí que se adelantaron algunas novedades interesantes. Evidentemente no son suficiente como para justificar una nueva versión, pero como ya indicaba antes, todos estos cambios ya están prácticamente listos para debutar, por lo que las veremos en cuestión de semanas en las snapshots. Y, a partir de ahí, claro, intentaremos mantenerte informado sobre las novedades. Piensa, eso sí, que la versión final llegará a puertas de verano (del hemisferio norte, invierno si nos lees desde el sur), en algún momento entre mitades-finales de mayo y junio.

Pero bueno, veamos las novedades de Minecraft 1.20 que ya conocemos.

Sniffer

La menos sorprendente de las novedades es uno de los mobs que debutarán en la misma, y es que como ya te contamos hace unos días, este año también hemos tenido votación en la que la comunidad ha elegido cuál de los tres candidatos se convertirá en criatura. Se enfrentaban el Tuff Golem, el Rascal y el Sniffer, y fue este último el que barrió por completo en las votaciones. Recordemos su descripción original:

Esta antigua criatura antes formaba parte del ecosistema del mundo superior, ¡ahora puedes hacer que el sniffer vuelva si encuentras su huevo! Incuba criaturas nuevas, críalas y descubre cómo hacer que el sniffer vuelva a prosperar. ¡Hay semillas por ahí fuera que solo un sniffer podrá encontrar!

Lo más interesante es que, de su mano, podrían llegar nuevas semillas que, a su vez, darían pie a nuevos cultivos, algo sensacional para quienes disfrutan de la faceta farming simulator del juego de Mojang. Su presencia en Minecraft 1.20 es totalmente segura, si bien no sabemos cuánto tardará en debutar en las snapshots, pues es el único elemento de esta actualización que no dependía por completo de los desarrolladores, sino también de la encuesta de la Minecraft Live.

Camellos

Sin duda, de todo lo anunciado para esta actualización, los camellos son el elemento que más ha ilusionado a la parte de la comunidad que no se ha sumido en la decepción. En mi caso, como persona que todavía mantiene cierta ilusión (sin grandes expectativas, eso sí), sin duda es el anuncio que más me ha gustado, y es que hablamos de un mob con el que podremos interactuar, y que llega con nuevas mecánicas que lo hacen más interesante.

Lo más llamativo visualmente es que cuenta con una animación propia para sentarse-tumbarse, pero más allá de eso, y de que como decía antes, promete tener mecánicas propias, distintas de las de los caballos, también podremos emplear los camellos con una montura y, esto puede dar mucho juego, es el único mob que permite llevar a dos pasajeros, uno como «conductor» y otro como pasajero. Como cabría esperar, solo aparecerá en el bioma de desierto, dándole un poco más de gracia y frescura al mismo, y apuntando a que quizá podamos esperar más novedades en el mismo… lo que, efectivamente, nos lleva de nuevo a que Minecraft 1.20, finalmente, podría traer actualizaciones y mejoras de varios biomas.

Bambú

No, no me he confundido, el bambú no es una novedad en Minecraft, lleva ya bastante tiempo estando presente en el juego y, por ejemplo, algunos llevamos mucho tiempo usándolo para construir andamios, muy útiles para afrontar construcciones en altura. Por no hablar de la crianza de pandas o de su uso como combustible. Sin embargo, pese a ello, hay algo que resulta llamativo, y es que con el paso de los años, nunca ha llegado a tener la consideración de madera y, por lo tanto, los mismos usos que el resto de éstas.

Esto va a cambiar en Minecraft 1.20, pues en esta actualización ya gana este estatus y, en consecuencia, podremos obtener bloques de madera que, a su vez, nos permitirán craftear escaleras, puertas, vallas, placas de presión y demás ítems de madera, con un color y una textura propias. Además, también encontraremos unos bloques de construcción específicos del bambú.

Además, de la mano del bambú llega un nuevo medio de transporte, la balsa, que comparte todas las propiedades con la barca, pero con un diseño distinto, que aporta una novedad interesante en lo referido al aspecto visual del juego.

Como ya sabrás, el bambú es la planta que más rápido crece, por lo que ahora, con las nuevas propiedades que va a recibir en Minecraft 1.20, probablemente se incrementará la búsqueda de junglas en los primeros pasos de cada nuevo mapa.

Carteles colgantes

La señalética es un elemento muy importante en los mapas de servidor, pero hasta ahora la única novedad reciente en relación con los carteles, además de los nuevos tipos de madera que también permiten crearlos, ha sido el uso de la tinta del glowing squid para hacerlos brillantes. Sin embargo, también vamos a tener novedades en este sentido en Minecraft 1.20.

Por una parte, claro, también podremos crear carteles con el bambú, esto ya era imaginable, pero es que además tendremos un nuevo tipo de cartel, colgante, que además servirá para dotar de más funciones a las cadenas. Podremos craftearlos con tres diseños distintos y, eso sí, tienen una particularidad, y es que para construirlos tendrás que emplear madera sin corteza, lo que les da un aspecto distinto a los tradicionales. Y por si te lo estás preguntando, sí, también podrás emplear tinta de calamar para hacerlos visibles en la oscuridad.

Librerías

Otro ítem de utilidad limitada durante bastante tiempo, va a experimentar una interesante actualización. Y es que a las librerías tradicionales, se suman las nuevas librerías cinceladas, que sí que serán utilizable como tales. Efectivamente, una vez construidas estarán vacías y podremos emplearlas para guardar nuestros libros, sean del tipo que sean (de hechizos, en blanco, escritos por nosotros, etcétera). Cada librería tendrá espacio para seis libros.

De este modo, por fin tendremos un espacio específico para guardar estos ítems de manera ordenada, si bien habrá que comprobar si estas nuevas librerías también sumarán «poder» si las emplazamos alrededor de una mesa de hechizos. Pero, sea así o no, desde luego apunta a dar mucho juego en servidores, especialmente en aquellos en los que se rolea.

Steve y Alex ya no están solos

Durante muchos años, los dos avatares de Minecraft han sido Steve y Alex. Esto no es, en puridad, una limitación, pues las propiedades del jugador son siempre las mismas, independientemente de su skin, y además Minecraft permite desde hace mucho tiempo la personalización del jugador. Sin embargo, es cierto que en este sentido, para los usuarios que no quieren salir de las opciones del propio juego, sin recurrir a skins generadas por terceros (aunque es muy sencillo hacerlo, próximamente te explicaremos cómo cambiar la tuya si no sabes hacerlo), no está de más una ampliación en este sentido.

Además, y en la línea de los tiempos que corren, tiene sentido que no solo se amplíe la variedad en número, sino también en diversidad. Así, a Alex y Steve se van a sumar otros siete nuevos compañeros: Ari, Efe, Kai, Makena, Noor, Sunny y Zuri. Y sí, vivimos unos tiempos en los que la inclusividad resulta polémica en bastantes casos, pero personalmente, creo que en esta ocasión tiene todo el sentido, que no repercute negativamente en ningún aspecto, y que si a alguien le parece mal… pues creo que se estará definiendo perfectamente.

Y esto es, de momento, lo que podemos esperar de Minecraft 1.20. Es poco, eso es indiscutible, pero dado que solo es el principio, no me parece un mal principio. La clave, la verdadera clave, es cómo evolucionará durante los próximos meses. Y yo quiero pensar que, con esta nueva filosofía, Mojang será capaz de proporcionarnos una actualización satisfactoria. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Minecraft 1.20 será finalmente un éxito o un fracaso?