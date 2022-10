The Witcher Remake, desde cero y con Unreal Engine 5

El prestigio de CD Projekt RED empezó a fraguarse con la primera entrega de The Witcher y, parece mentira, pero anteayer se cumplieron 15 años desde su llegada al mercado, el 24 de octubre de 2007. Cuatro años después, en 2011, encontraba continuación en The Witcher 2: Assassins of Kings, y cuatro años más tarde llegó The Witcher 3: Wild Hunt, una obra maestra que nos puso más y mejor que nunca en la piel de Geralt de Rivia.

Desde entonces, CD Projekt RED ha publicado otros títulos relacionados con la franquicia, como Gwent: The Witcher Card Game o dos títulos específicos para smartphones. Sin embargo, la llegada de una nueva entrega que diera el relevo a Wid Hunt quedó a la espera debido al siguiente gran proyecto de la desarrolladora, Cyberpunk 2077, un título que tuvo un debut francamente malo en su llegada al mercado, pero que ha sabido reconducirse y que actualmente puntúa en positivo, al punto que, como acertadamente planteaba mi compañero Isidro, ya podemos considerarlo como lo mejor que le ha pasado al mundo del PC en mucho tiempo.

Como decía, tanto el desarrollo de Cyberpunk 2077 como el trabajo en el mismo con posterioridad a su lanzamiento, dejaron a la saga The Witcher un tanto aparcada, al punto de que la muy esperada versión de Wild Hunt para la generación actual de consolas se encuentra aplazada sine die, un jarro de agua fría para las gran cantidad de seguidores de la saga que la esperaban desde hace ya tiempo.

Encontramos cierto consuelo, no obstante, cuando la compañía confirmó a principios de año que ya está trabajando en un reinicio de la saga, un título que todavía tardará años en llegar, y que probablemente no estará protagonizado por Geralt de Rivia, pero que aún así, si suma la experiencia de las anteriores entregas de la saga y el aprendizaje experimentado con Cyberpunk 2077, el resultado puede ser excepcional, y aunque lo mejor es no empezar a inflar tan pronto las expectativas, resulta imposible no dejarse llevar, al menos un poco, por la ilusión sobre lo que puede estar por venir.

Ahora bien, para amenizar la espera, CD Projekt RED ya adelantó, a principios de octubre, que estaba trabajando en un proyecto con nombre en clave “Canis Majoris”, que finalmente ha resultado ser un remake, o reimaginación, como lo define el estudio, del The Witcher original, de 2007. Una vuelta a los orígenes para la que, no obstante, CD Projekt RED contará con herramientas de última generación, como el motor Unreal Engine 5, acompañado del conjunto de herramientas que CDPR está creando para la nueva saga de The Witcher.

Para su desarrollo, CD Projekt RED ha decidido contar con Fool’s Theory, un estudio de desarrollo especializado en juegos de rol que, para tranquilidad de los seguidores de la saga, cuenta entre sus filas con numerosos desarrolladores veteranos que, previamente, trabajaron en The Witcher 2: Assassins of Kings y The Witcher 3: Wild Hunt. Además, CDPR afirma que está realizando una supervisión activa y constante sobre el desarrollo de este remake, lo que debería suponer una garantía de un buen resultado. De momento no hay fechas ni más datos, y probablemente tendremos que esperar un tiempo, ya que todavía se encuentra en una fase temprana de su desarrollo.