The Witcher volverá con una nueva Saga - MuyComputer.com

Si CD Projekt Red es algo a día de hoy, sin duda esa posición se la debe a The Witcher, la excepcional saga de Geralt de Rivia creada, en base a las novelas de Andrzej Sapkowski por el estudio polaco, que tocaba techo con The Wither 3: Wild Hunt, en mi opinión uno de los mejores juegos de la década pasada. Desde entonces, y por mantener vivo el espíritu, CDPR ha publicado un par de juegos de cartas basados en el mismo universo, así como un título para smartphones que vio la luz el verano pasado, pero si pena ni gloria, a decir verdad.

Desde la llegada de la tercera entrega de la saga, el estudio se volcó, como bien sabemos, en Cyberpunk 2077, un título en el que ya había empezado a trabajar antes incluso de ese momento, y que ha tenido totalmente ocupado al estudio hasta hace muy poco, concretamente hasta la esperada llegada, hace poco más de un mes, de la versión de Cyberpunk 2077 para la generación actual de consolad. Ahora, y aunque la compañía seguirá trabajando en su lanzamiento más reciente, llega el momento de hablar del futuro.

Y para ello, para hablar de su futuro, en CD Projekt Red han hecho un movimiento que, personalmente, me parece bastante inteligente, y es mirar al pasado, e inspirarse en el mismo para decidir su próximo gran paso. Un gran paso que, como podemos leer en su página web, consiste en el regreso al universo de The Witcher, con lo que la propia compañía denomina como «El inicio de una nueva saga».

La primera (y única hasta el momento) imagen de este nuevo inicio de The Witcher es un un medallón de la Escuela del Gato entre la nieve, lo que nos pone sobre la pista de que Geralt de Rivia podría no ser su protagonista, si bien no parece probable que en CDPR vayan a dejar de lado al personaje y todo lo creado a su alrededor. ¿Un secundario de oro? ¿Alguna aparición puntual? No lo sabemos, de momento el estudio no adelanta absolutamente nada sobre la línea argumental del juego.

Sí que han contado, y esto supone una sorpresa (en primera instancia creo que buena, aunque tendremos que esperar para ver el resultado) que para esta nueva entrega de The Witcher no se empleará REDengine. En su lugar, el estudio polaco ha optado por Unreal Engine 5, en el marco de un acuerdo de colaboración suscrito entre CD Project Red y Epic Games. No obstante, CDPR seguirá trabajando en REDengine, de cara a una expansión de Cyberpunk 2077 se que se publicará próximamente.

Una de la primeras preguntas a las que ha respondido CDPR, eso sí, anticipándose al temor de muchos usuarios, es que la colaboración entre ambas compañías no se traducirá en que la nueva entrega de The Witcher sea exclusiva de Epic Games Store. Podemos esperar, como mínimo, que también se publique en GOG, la tienda de CDPR, y aunque quizá no desde el primer día, pero resultaría bastante extraño que no se distribuyera también a través de Steam.

We are not planning on making the game exclusive to one storefront. — The Witcher (@witchergame) March 21, 2022

Dos decisiones bastante inteligentes, The Witcher y Unreal Engine 5. La primera, porque después de la crisis de reputación experimentada por el fiasco de Cyberpunk 2077 en su lanzamiento, el estudio necesita imperiosamente recuperar la confianza de los usuarios, y valerse precisamente de la saga con la que se ganó el nombre y el prestigio, puede sumar unos cuantos puntos a ese marcador. Además, indica que la compañía vuelve a un contexto que conoce muy bien, lo que invita a pensar que ya sabe cómo enfrentarse a muchos de los desafías que surgirán durante el desarrollo.

Y optar por Unreal Engine 5 descarga a la compañía de tener que revisar y mejorar su propio motor, y permite que se centren por lo tanto en el desarrollo del propio juego. Todo lo que hemos visto hasta ahora de Unreal Engine 5 es de lo más prometedor, la demo que publicaron coincidiendo con el estreno de Matrix: Revolutions fue espectacular, y si el equipo de desarrollo es capaz de exprimir bien las funciones y prestaciones del mismo, dejando atrás las limitaciones propias de REDengine, el resultado puede ser mucho, mucho mejor, que el que desgraciadamente vimos con la llegada de Cyberpunk 2077.

Obviamente, todavía tendremos que esperar mucho (años) hasta la llegada del nuevo The Witcher, esto solo es una primera señal para ir calentando motores. Pero, y esta no es una frase que hayamos podido emplear con asiduidad en los últimos tiempos, da la sensación de que CD Projekt Red va en el camino correcto.