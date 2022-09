Corsair VENGEANCE RGB DDR5 AMD EXPO, análisis: capacidad, velocidad, latencias y estilo

La presentación de las memorias Corsair VENGEANCE RGB DDR5 tuvo lugar el pasado mes de julio. Ya os contamos en su momento que estaban dirigidas al mercado de alto rendimiento, y vimos que iban a estar disponibles en dos grandes versiones, una con una capacidad de 32 GB y frecuencias de hasta 6.400 MHz otra con una capacidad de 64 GB y una velocidad de hasta 6.600 MHz.

En aquél momento no sabíamos que las VENGEANCE RGB DDR5 iban a estar disponibles en versiones equipadas con la tecnología AMD EXPO, pero al final esto se acabó confirmando y fue sin duda una excelente noticia, ya que significa que están optimizadas para ser utilizadas con los nuevos procesadores Ryzen 7000 de AMD.

La tecnología AMD EXPO funciona de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo es muy importante como veremos en este análisis donde os vamos a contar nuestra experiencia con un kit de memoria VENGEANCE RGB DDR5, y donde veremos todas sus claves. Antes de empezar queremos dar las gracias a Corsair España por enviarnos este kit de memoria. Sin más, empezamos.

Corsair VENGEANCE RGB DDR5 AMD EXPO: primer contacto

Las Corsair VENGEANCE RGB DDR5 no dejarán a nadie indiferente. Estamos ante una evolución del diseño que Corsair ha venido utilizando en la serie VENGEANCE RGB, y la verdad es que los pequeños cambios que ha introducido la compañía estadounidense le han sentado de maravilla.

Nos encontramos con el clásico chasis de aluminio que hace contacto con todos los chips de memoria y con el PMIC. De esta manera se produce una transferencia de calor de estos al chasis, y se evita que este se acumule en los chips, lo que podría producir una pérdida de rendimiento e incluso problemas de estabilidad en casos extremos. El chasis está decorado con motivos triangulares y en el centro tenemos una terminación cepillada con el logotipo «VENGEANCE». Están disponibles en color blanco y en negro.

En la parte superior vemos un sistema de iluminación LED RGB con líneas marcadamente angulosas que «corona» cada módulo de una manera exquisita, tanto que resulta llamativo incluso cuando dicha iluminación se encuentra desactivada. Cada módulo ofrece iluminación LED RGB personalizable en diez zonas, se integrará a la perfección en iCUE, lo que nos permitirá personalizar numerosos ajustes y visualizar el estado de cada módulo, y tiene el logo de Corsair en la parte central.

Sobre el tema de la futura integración con iCUE, os lo explico con más detalle, aunque es bastante simple. En el momento de realizar este análisis la última versión de iCUE no reconocía el kit Corsair VENGEANCE RGB DDR5 AMD EXPO. Sin embargo, os puedo confirmar que este tendrá soporte a través de una futura actualización, así que no tenéis nada de lo que preocuparos.

Las sensaciones que transmiten al tacto son muy buenas, tanto por la solidez como por la calidad de construcción de la que hacen gala estas memorias. El kit que hemos recibido estaba formado por dos módulos de DDR5 en color negro, cada uno de ellos con una capacidad de 16 GB (32 GB en total), una frecuencia de 6 GHz y latencias CL30.

Especificaciones de la Corsair VENGEANCE RGB DDR5 AMD EXPO

Kit de memoria DDR5 de alto rendimiento.

Tecnología AMD EXPO para un overclock sencillo y seguro.

Dos módulos de 16 GB (32 GB en total) para activar sin problemas el doble canal (bus de 128 bis).

Frecuencias de 6 GHz y latencias CL30 (con el perfil AMD EXPO activado).

Chasis de aluminio para una refrigeración óptima.

Sistema de iluminación LED RGB de 10 zonas totalmente personalizable.

Próxima integración con iCUE.

PCB de alta calidad y chips de memoria seleccionados cuidadosamente para garantizar una estabilidad total a 6 GHz.

Garantía de por vida.

Precio: alrededor de 330 euros.

Equipo de pruebas

Procesador Ryzen 5 7600X de 6 núcleos y 12 hilos a 4,7 GHz-5,3 GHz, modo normal y turbo.

32 GB de memoria Corsair VENGEANCE RGB DDR5 en doble canal a 6 GHz y latencias CL30 con el perfil AMD EXPO activado.

Placa base AORUS Master X670E.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

Unidad Crucial SSD de 480 GB.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition.

Fuente de alimentación Corsair RM1000x con certificación 80 Plus Oro y cable adaptador de 12 pines oficial de NVIDIA.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Todos los controladores y drivers actualizados a sus últimas versiones.

Experiencia de uso, rendimiento y estabilidad

El proceso de instalación de la memoria Corsair VENGEANCE RGB DDR5 AMD EXPO no tiene ningún misterio, abrimos los cierres de seguridad de dos ranuras de memoria alternas, las introducimos haciendo presión hasta escuchar el clic de los cierres y listo. Es importante que escuches ese clic, ya que esto te confirmará que la memoria está bien insertada, y que ha quedado bien sujetada. Si no es así, cualquier movimiento del equipo podría causar problemas de estabilidad.

No hay margen de error, ya que si intentamos introducirlas al revés veremos que la línea de contactos no encaja. Tened cuidado eso sí con respetar el orden que hemos dado, es decir, con utilizar ranuras alternas (1 y 3 o 2 y 4), ya que de lo contrario no activaréis el doble canal. Es muy sencillo, de hecho algunas placas base diferencian por colores, pero siguiendo la regla de utilizar ranuras alternas no os equivocaréis nunca.

Una vez instalada la memoria procedí al primer arranque del sistema y todo fue perfecto. Las memorias cargan el perfil estándar y funcionan a 4.800 MHz, solo tenemos que meternos en la BIOS de la placa base y seleccionar el perfil AMD EXPO para subirlas a 6 GHz y afinar las latencias en CL30 de manera automática.

Por eso es tan importante esta tecnología, porque nos permite cargar un perfil totalmente optimizado para la plataforma AM5 y los Ryzen 7000, lo que nos permitirá no solo sacarles el máximo rendimiento (6 GHz es el nivel óptimo según la propia AMD), sino que también nos dará una tranquilidad total en términos de estabilidad.

Cargar el perfil AMD EXPO no lleva más de un minuto, y el equipo funcionó con total normalidad. La prueba de estabilidad de AIDA64 no fue ningún problema, y en la imagen adjunta podemos ver los valores que obtuvo la Corsair VENGEANCE RGB DDR5 AMD EXPO en la prueba de memoria y caché de AIDA64. Sí, son resultados muy positivos, de hecho mejoran ligeramente a los resultados que obtuve con las G.Skill Trident Z5 Neo, aunque las diferencias son muy pequeñas.

En CPU-Z tenemos unos valores de rendimiento muy buenos utilizando un Ryzen 5 7600X con el kit de memoria Corsair VENGEANCE RGB DDR5 AMD EXPO, y sí, de nuevo son superiores a la puntuación que obtuve con las G.Skill Trident Z5 Neo. He querido utilizar este procesador para este análisis porque es, sin duda, el modelo más interesante de la nueva generación de AMD para el usuario medio por su relación precio-rendimiento.

Los resultados obtenidos en Cinebench R23 son también muy positivos, y confirman que el kit Corsair VENGEANCE RGB DDR5 AMD EXPO funciona a la perfección a 6 GHz con latencias CL30. En ningún momento tuve el más mínimo problema de estabilidad, y las puntuaciones obtenidas han impulsado al Ryzen 5 7600X a lo más alto de su categoría y gama, superando los resultados obtenidos con las G.Skill Trident Z5 Neo en monohilo.

Es importante recordar que en esta prueba es normal que se produzcan pequeñas variaciones al pasarla varias veces, tanto al alza como a la baja, y lo importante al final es que el resultado medio se encuentre dentro de los niveles ideales, como es este caso.

La experiencia en juegos también ha sido muy positiva, porque dejan constancia de que el Ryzen 5 7600X ha podido desarrollar sin problemas todo su potencial, como vemos en la gráfica adjunta. He utilizado resoluciones 720p y 1080p porque en esos niveles es donde más se nota el impacto de la CPU, y por tanto donde más influye la velocidad de la memoria RAM.

Contar con memoria DDR5 a 6 GHz con unas latencias tan ajustadas es toda una garantía de buen rendimiento, y de que el procesador no tendrá ningún tipo de cuello de botella. En este sentido, la memoria Corsair VENGEANCE RGB DDR5 AMD EXPO cumple de sobra, y también lo hace en términos de estabilidad y de capacidad. Durante mis pruebas no tuve el más mínimo problema, el perfil AMD EXPO funcionó bien a la primera y la experiencia de uso fue simplemente perfecta.

Por lo que respecta a la cantidad de memoria, un kit de 32 GB es más que suficiente para montar un PC de alto rendimiento capaz de mover juegos de la presente y de la futura generación, y también para trabajar de forma óptima con numerosas aplicaciones profesionales, tanto de edición como de renderizado. Con esto quiero decir que el kit que he analizado está dirigido para usuarios que quieran disfrutar del máximo rendimiento en juegos, pero también es una opción muy capaz con aplicaciones profesionales.

Como anticipamos, la integración del kit Corsair VENGEANCE RGB DDR5 AMD EXPO con iCUE todavía no está disponible, así que tendremos que esperar un poco para poder utilizar este kit de memoria con dicha aplicación. Os recuerdo que iCUE es totalmente gratuita, y que a través de ella podremos controlar diferentes ajustes, como la iluminación LED RGB y visualizar las temperaturas.

Notas finales: un kit de memoria perfecto

A nivel estético y de diseño Corsair ha hecho un trabajo excelente con el kit VENGEANCE RGB DDR5 AMD EXPO. Sus líneas angulosas le confieren un aspecto elegante y atemporal, y su calidad de construcción no se queda atrás. El gigante estadounidense ha utilizado chips de memoria cuidadosamente seleccionados, y esto se ha notado en las pruebas, ya que el kit ha funcionado siempre a la perfección subido a 6 GHz con latencias CL30, y no ha dado el menor problema de estabilidad.

Activar el perfil AMD EXPO es tan simple como hacer un clic en la BIOS, y con dicho perfil activado la temperatura de trabajo que ha registrado este kit siempre se ha mantenido en niveles óptimos, algo que sin duda ha sido posible gracias al sistema de refrigeración pasiva que integra el kit Corsair VENGEANCE RGB DDR5 AMD EXPO, y que como ya hemos indicado en el análisis está formado por un chasis de aluminio sobre el que se reparte el calor de forma eficiente, evitando que este se acumule en los chips.

Tanto por velocidad como por latencias este kit VENGEANCE RGB DDR5 AMD EXPO nos permitirá sacar el máximo partido a cualquier procesador Ryzen 7000, y no debemos olvidar que contar con una capacidad de 32 GB nos abre muchas puertas. Por un lado esta cifra supera el nivel recomendado de 16 GB para mover juegos exigentes de la presente generación, lo que significa que no tendremos que preocuparnos por actualidad en mucho tiempo. Por otro lado, también quiere decir que podremos utilizar herramientas y aplicaciones profesionales que requieran de una alta cantidad de memoria RAM para funcionar de manera óptima.

Supongo que la actualización que dé soporte a este kit de memoria RAM en iCUE no tardará en llegar, y cuando lo haga supondrá un importante valor añadido, como ya os hemos comentado en el cuerpo del análisis. Si tenéis dicha plataforma instalada solo tendréis que mantenerla actualizada para empezar a disfrutar de sus diferentes opciones de ajuste, cuando estén disponibles.

El precio de este kit ronda los 330 euros, una cifra razonable teniendo en cuenta el rendimiento y las posibilidades que ofrece, y también la estética y la calidad de construcción que presenta. Una buena compra, sin ningún tipo de duda.