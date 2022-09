GIGABYTE AORUS Master X670E, análisis: para los que lo quieren todo

El pasado mes de agosto pudimos conocer con todo lujo de detalles la nueva hornada de placas base del gigante taiwanés. Nuestra primera impresión fue muy positiva y hoy, gracias a GIGABYTE España, podemos compartir con vosotros por fin un análisis completo de la GIGABYTE AORUS Master X670E, una placa base de gama alta que está cuidada al milímetro, y que se dirige a usuarios exigentes que quieren disfrutar del máximo nivel de prestaciones.

Esta placa base ha sido, de hecho, la que hemos utilizado en nuestro análisis de los Ryzen 9 7900X y Ryzen 5 7600X, y como ya os adelantamos en su momento los resultados fueron muy positivos, tanto por rendimiento como por la estabilidad y madurez de la plataforma, aunque sobre ello vamos a profundizar más adelante. En este análisis nos vamos a centrar también en valorar tanto el diseño como la calidad de acabados de la GIGABYTE AORUS Master X670E, sus prestaciones y su posicionamiento dentro de la gama en la que se ubica.

Como ya sabéis los que nos leéis a diario la placa base es un componente fundamental no solo para el correcto funcionamiento del equipo, también para su estabilidad, para maximizar su vida útil y para disfrutar de una experiencia de uso de última generación y de un buen rendimiento. Una placa base inadecuada puede limitar el rendimiento de los componentes, reducir las posibilidades de ampliación e incluso darnos problemas si queremos conectar muchos periféricos, ya que podríamos no tener suficientes puertos USB.

Las placas base de gama alta ofrecen un valor diferencial en cuanto a prestaciones, diseño y calidad de construcción, y están preparadas para trabajar de forma óptima y totalmente estable con los procesadores más potentes y más exigentes del momento. La GIGABYTE AORUS Master X670E es, sin duda, un buen ejemplo, como vamos a ver a continuación. Sin más os invito a poneros cómodos, ya que tenemos muchas cosas que leer.

GIGABYTE AORUS Master X670E: desempaquetado y primer contacto

La GIGABYTE AORUS Master X670E viene en una caja con un diseño de primera que ya denota que estamos ante una placa base de gama alta. Nada más sacarla de la caja salta a la vista su alta calidad de construcción y el mimo que ha puesto GIGABYTE en todos los detalles, aunque destacan especialmente los bloques de refrigeración pasiva que cubren tanto los chipsets como las ranuras para unidades SSD NVMe PCIe.

El diseño de esta placa base tiene un marcado carácter gaming, pero al mismo tiempo resulta elegante y no presenta ningún tipo de estridencia, algo que sin duda se agradece. Como cabía esperar, viene perfectamente protegida, tanto por la bolsa que la envuelve como por el acolchado que la rodea. También presenta láminas de plástico adheridas a zonas clave que tendremos que retirar antes de utilizarla.

En la parte posterior tenemos un amplio abanico de conexiones y las dos tomas para las antenas de ganancia que son compatibles con Wi-Fi 6E, aunque sobre la lista de conexiones hablaremos más adelante cuando repasemos sus especificaciones. La vista cenital de la imagen que encontraréis justo debajo de estas líneas nos permite ver la placa en todo su esplendor, y os permitirá entender mejor por qué hemos dicho que la calidad de construcción de la GIGABYTE AORUS Master X670E queda clara a simple vista.

Los bloques de refrigeración pasiva que vienen atornillados se pueden retirar fácilmente. En total tenemos dos, uno situado en la parte superior de la primera ranura PCIe Gen5, y otro tiene cuatro tornillos y va situado justo debajo de esta. En la primera tenemos una ranura M.2 y en la segunda zona tenemos tres ranuras M.2, como podemos ver en la imagen adjunta con ambos bloques desmontados. El proceso de desmontaje y de montaje es extremadamente sencillo, no tiene misterio más allá de quitar y volver a poner los tornillos.

Gracias al sistema de refrigeración pasivo para unidades SSD M.2 PCIe NVMe que integra la GIGABYTE AORUS Master X670E podremos reducir la temperatura de dichas unidades, lo que se traducirá en un mayor rendimiento sostenido, y puede ayudarnos a evitar problemas de estabilidad que se producirían si las temperaturas no estuviesen bajo control.

En el lateral derecho podemos ver seis conectores SATA III, conectores SmartFan, el botón de reset y el PCIe EZ-Latch Plus, que nos permite liberar el cierre de la tarjeta gráfica, algo que sin duda se agradece ya que no tenemos espacio suficiente para hacerlo de forma tradicional. Todo un acierto por parte de GIGABYTE.

Justo encima se encuentra el botón de encendido, el conector ATX de 24 pines y diferentes conectores de cuatro pines que serán utilizados principalmente por el ventilador CPU que vayamos a utilizar, o la bomba en caso de un kit AIO de refrigeración líquida. Justo debajo tenemos cuatro ranuras DIMM para memoria RAM DDR5, y cada una de ellas viene reforzada.

La GIGABYTE AORUS Master X670E integra el nuevo socket AM5 de AMD, que mantiene el sistema de retención por presión, y es totalmente compatible con los sistemas de refrigeración AM4. Como podemos ver está rodeado por un robusto sistema de refrigeración pasiva con revestimiento de nanocarbono, que utiliza almohadillas táctiles con una conductividad mejorada y cubre todo el VRM. Y hablando del VRM, la GIGABYTE AORUS Master X670E monta una configuración espectacular, ya que utiliza un sistema de alimentación totalmente digital de 16+2+2 fases de 105 amperios.

El PCB de la GIGABYTE AORUS Master X670E es de 8 capas de cobre y cada una contiene el doble de dicho material, lo que aporta solidez estructural superior. Volviendo a la parte inferior derecha podemos ver la zona donde va situado el chipset dual X670E, y el sistema de refrigeración pasiva que ha colocado GIGABYTE sobre ellos. También tenemos los clásicos conectores USB de pines para periféricos y para la interfaz de conectores y botones del chasis.

La ranura PCIe Gen5 está reforzada con un acabado metálico que forma parte de la terminación Ultra Durable que GIGABYTE ha utilizado en esta placa base, y que como sabrán nuestros lectores habituales es toda una garantía de calidad y de buen hacer. Esa es la única ranura reforzada por una razón muy sencilla, es la que debemos utilizar para conectar la tarjeta gráfica, ya que es la que trabaja en modo PCIe Gen5 x16.

Desde la perspectiva isométrica podemos ver más claves de la GIGABYTE AORUS Master X670E . En la parte inferior tenemos otras dos ranuras, una PCIe Gen4 x4 y otra PCIe Gen3 x2, y justo en la parte de la izquierda tenemos los condensadores y el sistema de sonido, que está basado en el códec Realtek ALC1220-VB y nos permite disfrutar de sonido 7.1 y soporta DTS-X Ultra.

Si miramos desde el lateral vemos que la GIGABYTE AORUS Master X670E está montada sobre una lámina metálica trasera. Al darle la vuelta podemos apreciarla con más detalle, su papel es tan simple como importante, aporta solidez estructural a la placa, algo fundamental teniendo en cuenta el tamaño y el peso de las tarjetas gráficas de nueva generación, y que contribuye además a reducir el ruido y las interferencias, especialmente en la zona de la memoria.

Excelente trabajo por parte de GIGABYTE en este sentido, y otro ejemplo más de la calidad de construcción de esta placa.

Volvemos un momento a la zona de las ranuras M.2 para mostrároslas con más detalle, y para detallaros sus especificaciones clave. Las dos primeras utilizan el estándar PCIe Gen5 x4, lo que significa que pueden alcanzar un ancho de banda de hasta 16 GB/s, y las dos inferiores utilizan el estándar PCIe Gen4 x4, lo que quiere decir que tienen un ancho de banda máximo de 8 GB/s. Esto quiere decir que la GIGABYTE AORUS Master X670E está preparada para aprovechar las unidades SSD de nueva generación que todavía están por venir, y gracias a su sistema de refrigeración pasiva Thermal Guard podrán trabajar a máxima potencia sin que el calor sea un problema.

Por último echamos un vistazo al socket LGA1178, que como anticipamos utiliza el sistema de sujeción mediante presión y supone el adiós a la interfaz de matriz de pines que utilizaban los Ryzen 5000 de AMD, basados en el socket AM4.

Especificaciones clave de la GIGABYTE AORUS Master X670E

Placa base E-ATX de gama alta con socket LGA1178 (AM5).

Iluminación LED RGB personalizable.

VRM digital de 16 + 2 +2 fases y 105 amperios.

Controladora PWM Renesas RAA229620.

Mosfets (vCore) Renesas RAA2201054 SPS 105A.

Mosfets (SoC y Misc) Renesas ISL99390 SPS 90A.

PCB de ocho capas de cobre.

Construcción Ultra Durable con sistema de refrigeración pasiva de alto rendimiento en todos los puntos clave de la placa base.

Placa metálica trasera como refuerzo estructural y aislante del ruido y las interferencias.

Refuerzos metálicos en la ranura PCIe Gen5 x16 y en las ranuras para memoria RAM.

Chipset X670E.

Cuatro ranuras para memoria DDR5 a un máximo de 6.400 MHz. Compatible con AMD EXPO y con Intel XMP, que permiten hacer overclock a la memoria con un simple clic. Admite un máximo de 128 GB en doble canal.

Conectores de imagen: salida HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 y un USB Type-C 3.2 Gen 2 que puede trabajar como DisplayPort.

Conectores USB: un USB Type-C a 10 Gbps y otro a 20 Gbps, ocho conectores USB 3.2 Type-A y dos conectores USB 2.0 Type-A.

Dos conectores jack de 3,5 mm, uno de entrada y otro de salida.

Conexión Ethernet 2,5 GbE (Intel i225v).

Conectividad Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6E con dos tomas para antenas de ganancia (Intel AX210).

Sonido integrado Realtek ALC1220-VB con soporte de sonido 7.1 y DTS-X Ultra.

Conexión S/PDIF.

Tres ranuras PCIe, una Gen5 x16, otra Gen4 x4 y una Gen3 x2. Esta última ranura comparte ancho de banda con los conectores SATA III identificados como 4 y 5, así que si la utilizamos quedarán inutilizados.

Cuatro ranuras M.2 para unidades SSD, las dos primeras son PCIe Gen5 x4 y las dos últimas PCIe Gen4 x4.

Seis puertos SATA III.

Tecnología Q-Flash Plus y botón dedicado en el panel I/O trasero.

GIGABYTE AORUS Master X670E: experiencia de uso

El proceso de instalación no tiene ningún misterio. Si has montado una placa base antes no cambia nada, ya que GIGABYTE ha tenido el cuidado necesario para que la placa metálica trasera no afecte en lo más mínimo. Si nunca has montado una placa base no te preocupes, es muy fácil, solo tienes que colocar los alzadores en el chasis de manera que coincidan con los espacios correspondientes para esta placa base, que como te indicamos es E-ATX, situarla encima cuadrando los espacios de la placa y atornillarla.

Como os dije en el artículo dedicado al análisis de los Ryzen 9 7900X y Ryzen 5 7600X la GIGABYTE AORUS Master X670E vino con una BIOS de pre-producción, lo que significa que tuve que actualizar a una BIOS superior. Tras actualizar a esa BIOS el comportamiento de la placa base fue simplemente perfecto, no tuve el más mínimo problema para activar con un simple clic las memorias G.SKILL Trident Z5 Neo utilizando el perfil AMD EXPO a través de la BIOS, y el funcionamiento del equipo fue estable en todo momento.

Durante todo el proceso de análisis de los nuevos procesadores de AMD no experimenté el más mínimo problema, la GIGABYTE AORUS Master X670E mostró una estabilidad absoluta y esto me permitió trabajar a buen ritmo y con total confianza. Esto fue fundamental y marcó una gran diferencia, ya que iba a contrarreloj para poder llegar al 26 de septiembre. Con respecto a la batería de pruebas, ya visteis en el análisis de los Ryzen que esta fue muy amplia, y que incluyó pruebas muy variadas y exigentes, como el test de estrés de AIDA64, Cinebench R23 y juegos de nueva generación.

La BIOS de la GIGABYTE AORUS Master X670E mantiene un diseño clásico pero funcional. Tenemos la interfaz simplificada, que nos permite ver de una manera sencilla y directa las unidades de almacenamiento que tenemos conectadas, la memoria RAM y su frecuencia, y también otros datos importantes del equipo, como la CPU, la versión de la BIOS y la temperatura de esta y del sistema VRM. Podés ampliar la galería de debajo de estas líneas haciendo clic en ella.

Con un simple clic podemos cargar el perfil AMD EXPO y hacer overclock a la memoria RAM, y en la parte de la derecha tenemos diferentes opciones, como la carga de ajustes optimizados por defecto, Q-Flash para actualizar fácilmente la BIOS y el modo avanzado, que nos llevará a la interfaz más extensa y con mayor número de ajustes y de opciones.

La cantidad de ajustes que podemos controlar a través de la interfaz avanzada es enorme, e incluye desde las clásicas funciones de overclock hasta el control del AMD PBO (Precision Boost Overdrive), que podemos configurar en automático o manual, así como el ajuste del sistema Infinity Fabric, la activación de la tecnología ResizableBAR y mucho más. Os invito a echar un vistazo a la galería de imágenes que encontraréis justo debajo para tener una visión más completa de la BIOS de la GIGABYTE AORUS Master X670E.

El equipo de pruebas que utilizamos con la GIGABYTE AORUS Master X670E estuvo formado únicamente por componentes de gama alta, y esta placa base demostró en todo momento que podía moverlos sin despeinarse. Como he dicho la estabilidad fue total, tiene margen de sobra para mover incluso un Ryzen 9 7950X con overclock y el sistema de refrigeración pasiva que monta es tan competente que el VRM se mantiene, de media, entre los 68 y los 75 grados Celsius con dicho procesador.

Notas finales: todo lo que necesitas, y más

Tras pasar varias semanas con la GIGABYTE AORUS Master X670E, y tras utilizarla durante muchísimas horas, tengo claro que es una placa base de última generación pensada para los que lo quieren todo, y es que no solo tiene un diseño exquisito y una calidad de construcción de primer nivel, sino que además está preparada para cubrir de forma óptima las necesidades de cualquier tipo de usuario, incluso de los más exigentes.

La GIGABYTE AORUS Master X670E ofrece un soporte pleno de la plataforma AM5 de AMD, y lo hace a lo grande, ya que pone a nuestra disposición el estándar PCIe Gen5 tanto para gráficos como para dos unidades SSD M.2, y maximiza las opciones de almacenamiento con otros dos conectores M.2 PCIe Gen4 X4 y seis conectores SATA III. También ofrece un amplio abanico de conectores, cuenta con un sistema de sonido integrado de alta calidad e integra dos soluciones de red de alto rendimiento que nos permitirán disfrutar de una conexión de 2,5 Gbps, en caso de que optemos por el cable, y del estándar Wi-Fi 6E si decidimos utilizar una conexión inalámbrica.

El sistema de alimentación va tan sobrado que incluso con una configuración tope de gama no tendremos ningún tipo de problema, y no tendremos que preocuparnos por las temperaturas de trabajo de ningún componente gracias al conjunto de sistemas de refrigeración pasiva que incluye la GIGABYTE AORUS Master X670E. Como ya os he comentado, la estabilidad tampoco es un problema, ya que esta placa trae una BIOS que está perfectamente pulida, lo que se traduce en una experiencia de uso perfecta y sin fisuras.

La guinda al pastel la ponen detalles como el interruptor PCIe EZ-Latch Plus, que mejora enormemente la experiencia de uso al facilitar la extracción de la tarjeta gráfica, el soporte de memorias RAM con perfiles Intel XMP y AMD EXPO, que no nos obligará a tener que elegir y nos hará la vida más fácil, las opciones de personalización del sistema de iluminación LED RGB y el GIGABYTE Control Center, que nos permite acceder a diferentes opciones de rendimiento y control de los ventiladores. Sin duda una de las mejores placas X670E que podemos encontrar en el mercado dentro de su gama. No tenemos confirmado el precio, pero debería rondar los 550 euros.