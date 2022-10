Samsung vende más smartphones plegables que nunca

Ya han pasado unos meses desde principios de agosto, momento elegido por Samsung para la presentación de sus Galaxy Z Flip4 y Galaxy Z Fold4, la generación más reciente de su propuesta de dispositivos en lo referido a smartphones plegables. Un tipo de dispositivo que, según planteaba la tecnológica coreana hace unos meses, se convertirán en el estándar dentro de tan solo tres años, en 2025. Un planteamiento interesante que, eso sí, se enfrenta principalmente a un hándicap del que ya hablamos hace algún tiempo, el precio.

Sea como fuere, y como ya he planteado en más de una ocasión, la apuesta de Samsung por los smartphones plegables me parece una osadía que valoro muy positivamente y que espero, con todas mis fuerzas, que salga bien. Y no tanto por la compañía, como sobre todo porque apostar por romper un modelo preeminente y que es mejorable es algo digno de agradecer. Y no, no tengo nada en contra del factor de forma actual de los smartphones, pero lo que plantean modelos como los Galaxy Z Fold4 y Z Flip4 me parece más que interesante, y no ya en el futuro, sino incluso a día de hoy, reconozco que me atrae bastante la idea de emplear un dispositivo de este tipo. Pero, por desgracia, y aunque llevamos ya unos años hablando del hipotético iPhone plegable, parece que su momento nunca termina de llegar.

Esta es, como decía, una apuesta arriesgada, pero parece ser que acertada. Y es que, según podemos leer en Softpedia, Samsung afirma estar vendiendo más smartphones plegables que nunca. «Las ventas de Galaxy Z Fold4 y Z Flip4 mostraron un fuerte crecimiento en comparación con los modelos anteriores, a pesar de un entorno de mercado desafiante» afirma la compañía en un comunicado, en el que además se señala que el cuarto trimestre del año, gracias a la campaña de Navidad (dentro de la cual debemos incluir también el Black Friday y el Cyber Monday), podría resultar todavía más positivo a este respecto.

Esto resulta especialmente destacable, dada la actual situación económica, que sí que podría estar lastrando las ventas de manera general, y que en otras circunstancias sí que penalizaría las propuestas menos convencionales, como es el caso de los smartphones plegables. Quizá podamos interpretar esto como que los plegables cada vez son menos considerados como una rareza, a medida que más y más usuarios ya han podido comprobar su buen funcionamiento y su robustez (uno de los mayores temores de quienes aún no los han probado).

Es cierto que Samsung no facilita números concretos en este caso, algo que nos permitiría valorar en detalle la dimensión de esta mejora en la ventas. No obstante, debemos recordar que ya venimos de anteriores crecimientos, y que hasta ahora han sido bastante destacables, por lo que podemos contar con que, efectivamente, los números al respecto deben ser bastante buenos.