Twitter elimina los Ticketed Spaces

El foco informativo en relación con Twitter es hoy, sin duda, el de los primeros pasos de Elon Musk al frente de la compañía. Y esto es totalmente comprensible, claro, pues parece que ya hemos llegado, o casi, al punto y final de un culebrón que ha durado meses, y que empezó con buenas palabras y ha estado a punto de terminar en los tribunales. Ya era sabido, y se ha confirmado que la primera decisión relevante de Musk ha sido despedir a los principales directivos de la compañía, entre ellos al CEO Parag Agrawal, con el que ha tenido algún encontronazo en la red social durante estos meses.

No obstante, y aunque hoy todo el mundo habla de ello (repito, con toda la razón del mundo), hoy también ha sido el día elegido por la red social para tomar una medida un tanto sorprendente, al menos en primera instancia. Uno de los anuncios más interesantes del año pasado fue el de los Spaces, la primera y una de las réplicas más efectivas a Clubhouse, cuando este todavía parecía suponer una gran amenaza a las redes sociales. Poco tiempo se anunciaron los Ticketed Spaces, es decir, los espacios de pago, que apenas un mes después empezaron a funcionar.

Aunque su uso no es masivo, la fórmula de los Spaces parece haber funcionado bien desde entonces, al punto de que, en base a su implantación y al aprendizaje adquirido, Twitter anunció hace un par de meses su intención de dar el paso para introducirse en el mercado de los podcasts, entre los que las grabaciones en diferido de los Spaces pueden encontrar muy buen acomodo. Esta segunda juventud del podcast ha puesto en valor el formato de audio, y las redes lo saben.

Sin embargo, la experiencia con los espacios de pago no ha debido resultar tan positiva y así, según podemos leer en Yahoo! Finance, Twitter ha decidido eliminar los Ticketed Spaces. De momento, la red social afirma que se trata de una pausa, que califica de indefinida. No obstante, y más aún teniendo en cuenta que su despliegue estaba resultando bastante lento (se desconoce cuantas cuentas podían crear estos espacios, pero parece ser que la cantidad de ellas era bastante escasa), y que el margen de beneficio que obtenía la red social por las mismas, le auguran un futuro bastante oscuro.

Con este cambio no debemos temer, no obstante, que los Spaces estén en peligro. Más bien al contrario, según afirma la red social, dejar de lado los espacios de pago permitirá que se centren en mejorar la «experiencia central de Spaces«, lo que nos invita a pensar que podemos esperar, si no es a corto sí a medio plazo, mejoras en esta función. No obstante, y volviendo a la noticia del día, y dado que esta decisión parece que ya estaba adoptada de antemano, habrá que esperar hasta comprobar si Musk, una vez al mando de Twitter, decide revertirla.