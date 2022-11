Ponen en cuestión que el procesador de la RX 7900 pueda alcanzar los 3GHz

AMD presentó anoche los modelos Radeon RX 7900 XT y Radeon RX 7900 XTX para dar el pistoletazo de salida a la generación RX 7000 y a la arquitectura RDNA 3. Las gráficas, a la espera de que sean probadas por benchmarkers independientes, parece que han arrancado de forma prometedora, pero han dejado un detalle que ha decepcionado a más de uno, y es el hecho de que el procesador gráfico no funciona a 3GHz por defecto.

La nueva información en torno a la frecuencia máxima del procesador gráfico desmonta los rumores que fueron circulando durante los últimos tiempos. Según PC World, medio que fue invitado al evento de presentación, este puede ser escalado hasta los 3GHz, o sea, que sería la velocidad de trabajo máxima tras aplicar overclock. Esto choca con las frecuencias anunciadas de 2,5GHz y 2,4GHz para las RX 7900 XTX y RX 7900 XT respectivamente, las cuales son claramente inferiores a los 3GHz que indicaban los rumores como frecuencia predeterminada.

El tema de los 3GHz se tambalea todavía más teniendo en cuenta la información publicada por el canal de YouTube coreteks, que a través de Twitter ha dicho que, con los controladores preliminares, las ensambladoras solo habrían conseguido realizar un oveclock del 3% sobre la 7900 XTX, lo cual sería una ganancia bastante pobre sobre la configuración predeterminada.

Some people asked during the stream so I asked AIBs and they are saying about only 3% OC over the XTX with preliminary drivers (that have been used mostly for thermal testing, to be fair). If true then it looks like the XTX is already close to maxed out 😢 pic.twitter.com/X9E7EbSwIQ

— coreteks (@coreteks) November 4, 2022