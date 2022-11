Puede que Disney+ sea uno de los servicios de vídeo bajo demanda que mejor están funcionando a nivel de usuarios, pero ello no quieta que siga siendo complicado recabar beneficios con este modelo y, al igual que otras antes, la subida de precio está al caer.

No es ninguna sorpresa, de hecho: hace meses que se sabía que al llegar diciembre, el precio de la suscripción de Disney+ subiría de los 7,99 a los 10,99 dólares… en Estados Unidos. Aquí en España, si eres suscriptor de Disney+ ya sabes que el servicio cuesta 8,99 euros al mes o 89,99 euros al año. Un precio que de momento no se mueve, pero que a buen seguro que lo hará, más pronto que tarde.

Para más datos, el aumento del precio en Estados Unidos coincidirá con el lanzamiento de un nuevo plan con publicidad que, ojo, costará lo mismo que el actual, por lo que no sería de extrañar que suceda lo mismo cuando la subida se traslade al resto de territorios en los que opera la plataforma. Y va a ser surrealista, en el peor sentido posible.

De trasladarse las condiciones tal cual a estos lares, el nuevo precio de Disney+ sería de en torno a los 12,99 euros, mientras que el nuevo plan barato con publicidad costaría los 8,99 euros actuales. En otras palabras, en Disney+ esperan que la gente pague 8,99 euros al mes para que le metan anuncio entre medias de lo que está viendo.

Por supuesto, no es solo Disney+ la que está actuando en tal sentido. Netflix ya está, por un lado subiendo los precios y no poco, al tiempo que introduce un plan con publicidad más barato. Es más, aquí en España se podrá contratar a partir de mañana, 10 de noviembre: 5,49 euros mensuales por un catálogo recortado y anuncios cual televisión de tres al cuarto (es de esperar que no abusen tanto, pero habrá que verlo).

Pero también HBO Max apunta a repetir estrategia, subiendo precios una vez se complete su fusión con Discovery+, y acompañan la oferta con un plan más económico complementado con publicidad. Si les funcionará este nuevo invento para exprimir al personal habrá que verlo, cabe repetir, pero en principio no parece augurar nada bueno ni para usuarios, que apenas se ahorrarán unos pocos euros, ni para las plataforma, cuyo modelo de negocio no está resultando en lo prometido.

Disney+, por cierto, iniciará esta nueva andadura amparada por unos datos consistentes, y es que según han dado a conocer tras su último reporte fiscal, el servicio ya cuenta con unos 164,2 millones de usuarios a nivel mundial. En combinación con Hulu y ESPN+, también propiedad de la compañía, los suscriptores superan los 235 millones.