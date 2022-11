Samsung refuerza su apuesta por el juego en la nube

El juego en la nube se mantiene como tendencia, y en Samsung son muy conscientes de ello. Y es que, de la mano de este nuevo paradigma, surge otro del que ya llevamos un tiempo hablando y por el que cada día apuestan más fabricantes. Me refiero, claro, al concepto de consola como servicio, algo que de facto ya ofrecen algunos servicios como GeForce NOW y Xbox Cloud desde hace algún tiempo, y que se confirma con los planes (de momento en pausa, eso sí) de los de Redmond con Xbox Keystone.

El concepto, por explicarlo de la manera más básica, es transformar múltiples tipos de dispositivos (desde smartphones hasta televisores) en consolas, que solo necesitarán de un mando y una buena conexión a Internet (por cierto, aquí te contamos cómo reducir la latencia de tu conexión para jugar en la nube sin problemas). El resto, es decir, la capacidad de proceso necesaria para ejecutar los juegos, cae en esta ocasión del lado de los servidores del servicio que estés empleando.

Como decía antes, en Samsung son bastante conscientes de las grandes posibilidades que esto supone para sus televisores. Y es que para convertir una pantalla en una consola de última generación ya no hace falta dotarla de los componentes necesarios, basta con proporcionar una buena integración con los servicios de juego en la nube, conectividad de alta velocidad, Bluetooth para poder conectar el o los mandos… y a jugar.

El pasado mes de junio vimos un movimiento muy inteligente por parte de Samsung en este sentido, ya que en pocas semanas supimos que sus televisores más actuales incluirían acceso directo a Xbox Cloud y a GeForce NOW, así como al menos conocido pero también interesante Utomik. Y según informa hoy la tecnológica coreana, Samsung sumará también acceso directo a Antstream Arcade y Blacknut, por lo que sus televisores ya ofrecen acceso a más de 2.500 juegos en la nube.

Pero esta no es la única novedad al respecto. Como suele ocurrir en estos casos, la lista de televisores de Samsung a los que llegó esta posibilidad en primera instancia era bastante limitada, y solo con modelos de este mismo año. Sin embargo, en un despliegue que se ha iniciado hoy y que proseguirá hasta finales de año, varios modelos de pantallas de 2021 recibirán también la actualización necesaria para poder acceder a dichos servicios de manera directa, desde el OS del televisor.

Y aún hay más. Si conoces GeForce NOW, el servicio de juego en la nube, sabrás que su plan de suscripción tope de gama, GeForce NOW RTX 3080 ofrece, entre otras ventajas, la de jugar en resolución 4K a 60 frames por segundo en determinados dispositivos compatibles. Pues bien, en dicha actualización, tanto los modelos de 2021 como de 2022 de los seleccionados para la misma, y que cuenten con resolución 4K, se sumarán a la lista de dispositivos compatibles con 4K60FPS de GeForce NOW RTX 3080.