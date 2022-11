Ha pasado justo un año desde que DuckDuckGo anunció App Tracking Protection, o su protección de seguimiento de aplicaciones para Android, una función que todavía sigue en fase beta, pero que ya está disponible para todos los usuarios que deseen utilizarla. Y promete el invento.

A grandes rasgos, la intención de DuckDuckGo con la característica que nos ocupa es la de «imitar los controles de iOS», que básicamente permiten al usuario bloquear la publicidad y el rastreo que no cumple unos mínimos. En esencia, activas la función de marras y DuckDuckGo se encarga de poner freno a todos los rastreadores de tu Android. A todos, sí, o al menos a todos los que tienen fichados en Tracker Radar, el sistema de bloqueo de rastreadores de DuckDuckGo y uno de los más potentes del mercado.

Quedaba la duda de cómo iba a funcionar App Tracking Protection, pues no lo explicaron con mucho detalle en su momento y como la fase de pruebas se inicio a modo de beta cerrada, tampoco tuvimos forma de comprobarlo de primera mano. Quedaba la duda, porque esta función llega directamente implementada en la aplicación de DuckDuckGo para Android, que no deja de ser un navegador web.

Así, la duda era si habría que usar DuckDuckGo como navegador predeterminado, ya que no se daba a entender eso. Se hablaba de Android en general y de cómo muchas aplicaciones gratuitas incluyen rastreadores que no se pueden evitar -que no puedes rechazar o bloquear mediante la asignación de permisos, dado que ello conlleva la pérdida de funcionalidad en la aplicación- y eso un navegador no lo impide.

Y si se trata de bloquear todo lo que pasa en el navegador, ya hay alternativas tan o más interesantes que DuckDuckGo, tanto en lo que a la protección de la privacidad se refiere, como en características propias de un navegador web. Cabe recordar a este respecto que DuckDuckGo todavía anda de pruebas con su navegador para PC, disponible por ahora solo para Mac. La solución, sin embargo, es mucho más atractiva de lo previsto.

DuckDuckGo para Android, una «VPN» contra el rastreo

En efecto, App Tracking Protection, la protección de seguimiento de aplicaciones para Android que propone DuckDuckGo funciona a través de una «VPN» enfocada en el bloqueo de rastreadores. Una VPN entre comillas, pues así es como la reconocerá el sistema, aunque no funcione exactamente como lo haría una VPN. De acuerdo con la explicación del asistente:

¿Cómo funciona?

App Tracking Protection **detecta y bloquea los rastreadores de aplicaciones de otras empresas, como cuando Facebook intenta rastrearte en una aplicación de salud.

Es gratis y puedes disfrutar de tus aplicaciones igual que siempre. Funciona en segundo plano y te protege día y noche.

¿Quién ve tus datos?

App Tracking Protection no es una VPN. Sin embargo, tu dispositivo lo reconocerá como si lo fuera. Esto se debe a que usa una conexión VPN local para funcionar.

App Tracking Protection es diferente. Nunca enruta datos de aplicaciones a través de un servidor externo.

Así que, sí, App Tracking Protection es una VPN, pero no lo es, ya que solo funciona en local, para controlar lo que sale hacia afuera. Por lo tanto, no esperes que cifre o enmascare tu tráfico web bajo una IP que no sea la tuya como lo haría una VPN corriente, porque ese no es su propósito.

¿Te interesa probar App Tracking Protection? Si estabas apuntado a la lista de espera de la beta, conforme abras al app de DuckDuckGo un asistente se asomará a anunciarte la buena nueva, indicándote el camino a seguir para activarla y mostrándote información relevante sobre esta característica.

En todo caso, gestionar a mano App Tracking Protection no tiene pérdida: abres la app de DuckDuckGo y vas a «Ajustes > Más sobre DuckDuckGo > Protección frente al rastreo de aplicaciones». Ahí puedes activar o desactivar la protección, así como controlar su funcionamiento, por ejemplo para «ver qué rastreadores de datos personales intentan recopilar antes de bloquearlos (como su ubicación precisa, edad y una huella digital de su teléfono)».

También se puede elegir qué aplicaciones están sujetas a la protección y cuáles no lo están.Por defecto, App Tracking Protection mantendrá en su «lista blanca» aplicaciones conocidas por dar problemas. Por lo general y a tenor de su propia naturaleza, navegadores web, pero también otras como Gmail, WhatsApp o YouTube, por citar algunas bien extendidas. Siempre se pueden quitar de la lista blanca, pero quede la advertencia.

Sea como fuere, ante cualquier duda, la aplicación mostrará enlaces de ayuda hacia las preguntas frecuentes, traducidas al castellano. Conviene prestarles atención para no llevarse un chasco. Y es que no todo lo que trae consigo App Tracking Protection es bueno.

Problemas a tener en cuenta de usar App Tracking Protection

El concepto y posibilidades de App Tracking Protection está muy bien lleva y podemos calificarlo como todo un acierto por parte de DuckDuckGo… que sí, tienes, ha tenido y probablemente tendrá sus claroscuros, pero tiende a rectificar y en término generales es mucho más de fiar que la mayoría de su competencia, aunque podría serlo incluso más. No obstante, las mejores ideas también son susceptibles de dar problemas y esta no es una excepción.

La contrapartida más obvia a priori de App Tracking Protection es que se trata de una aplicación que tiene que estar activada de manera continua para que funcione, lo cual se traduce en un consumo adicional que no es pequeño. Algo que se puede remediar en parte activando la función solo cuando se vayan a utilizar aplicaciones de riesgo potencial -te indicará cuáles son- con la consiguiente molestia, por no mencionar aquellas aplicaciones que permanecen en memoria para transmitir notificaciones o lo que sea.

Además,tiene la contra de que Android solo permite una conexión VPN a la vez, por lo que no podrás usar una VPN de verdad mientras App Tracking Protection esté en funcionamiento. Y esto si que no tiene baipás alguno. Como mucho, lo que uses a través de otro navegador. Pero hay que tenerlo en cuenta por la incompatibilidad manifiesta que supone utilizar una VPN con App Tracking Protection.

El último problema sería el de la lista blanca, y es que si bloquear el rastreo de algunas aplicaciones genera un mal funcionamiento de las mismas, nos quedamos como estábamos.

A razón de estos problemas, DuckDuckGo ha realizado algún que otro avance. Por ejemplo, desde que se presentase App Tracking Protection el año pasado, se ha trabajado en mejorar el rendimiento de la aplicación y, para mayor transparencia, se ha hecho pública la lista de rastreadores bloqueados. Con todo, milagros a Lourdes: el gasto energético sigue siendo considerable y con lo de la VPN no hay tutía.

Todo tiene que valorarse con cuidado, porque lo que pretendía ser una solución, puede ocasionar un problema. No hay que olvidar tampoco que la característica está todavía en fase beta. Sin embargo, tiene mucho más de positivo que de potencialmente negativo y eso también hay que valorarlo. Para el común de los mortales, desde luego, es una herramienta que merece mucho la pena tener a mano, por lo menos para cuando se necesite. Le seguiremos la pista.

Ojo: no confundas esto con bloquear la publicidad en Android. No es lo mismo. Aunque esto sí es compatible.