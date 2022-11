Análisis de Bayonetta 3, el mayor espectáculo del multiverso

Bayonetta 3 llega pisando fuerte, posicionándose como uno de los mejores hack´n slash de cualquiera de las plataformas actuales. El estudio Platinum Games anunció esta tercera entrega de la saga en la ceremonia de The Game Awards de 2017 y, aunque ha llovido desde entonces, la compañía se aseguró de tranquilizar a los fans periódicamente, recordándoles que el título no había sido cancelado.

En este caso particular, no se aplica esa idea de «las secuelas son siempre peores», este juego está a la altura de títulos anteriores, rivalizando en originalidad, calidad del guion y buena jugabilidad. Al contrario que continuaciones de otras sagas, no se siente repetitivo, no es una extensión forzada ni una réplica de sus antecesores. Y esto lo consigue introduciendo nuevos personajes interesantes y dando un giro a un sistema de lucha que ya era estupendo, llevándolo al siguiente nivel, con la creación incluso de distintas formas de juego dentro del modelo principal. En cuanto a la calidad del diseño de sus menús, personajes, enemigos, armas, animaciones, localizaciones… es simplemente espectacular.

En este análisis intentaré no hacer spoilers del argumento ni enseñar de más, puesto que descubrir la historia es una de las partes fundamentales que hacen que la experiencia de juego de este título funcione tan bien.

Un mundo compuesto de muchos

Nuestra aventura comienza in medias res, en mitad de la acción. ¿Qué mejor principio que una batalla épica? Este punto de partida ya es prometedor, pero aquí llega la vuelta de tuerca: ¡Nos introducimos en el multiverso! La saga utiliza este recurso de moda que no dejamos de ver en grandes títulos de cine y series actuales. Aunque esta idea no sea nueva, es el momento ideal para unirse a esta tendencia multiversal.

Esta premisa se traduce en multitud de localizaciones, distintas dimensiones e incluso diferentes épocas. Ya podíamos distinguir en el propio tráiler del juego lugares como Tokyo, China, Nueva York, París… no añadiré más para no estropear la sorpresa.

Me han sorprendido los escenarios, no solo por su amplitud, sino también por lo completos que son, con muchos secretos escondidos, tanto en forma de coleccionables como de batallas, puzles a resolver, zonas de plataformas y cinemáticas espectaculares.

A estos personajes no les falta personalidad

La protagonista de la historia vuelve a ser, cómo no, la bruja Bayonetta (o Cereza, si tienes confianzas), acompañada de caras conocidas como Jeanne o Rodin y con nuevas incorporaciones, destacando a Viola, personaje clave en esta secuela. De hecho, mi dinámica favorita del juego es la que se crea entre Bayonetta y Viola, dos personalidades tan distintas, chocando el sarcasmo y desparpajo de la primera, con la torpeza y temperamento de esta novata que se incorpora al equipo. De hecho, el propio juego nos brinda la oportunidad de manejarlas a ambas, con una experiencia de jugabilidad muy distinta según quién esté a las riendas en cada momento.

También cabe destacar el diseño de los enemigos puesto que, en esta aventura, la amenaza que nos atañe no pertenece al Cielo ni al Infierno, sino que son creaciones de los propios humanos, homúnculos. Para combatirlos nos aliaremos con distintos demonios que ya nos serán familiares como Madame Butterfly y otros nuevos, que no desvelaré aquí. Adelanto que estoy impresionada por los acertados y originales diseños, tanto por el aspecto de los demonios como por sus habilidades.

Combates colosales

El combate es uno de los aspectos esenciales en el que se apoya este título. Los movimientos de ataque son fluidos y cuidados, no encontrarás animaciones estándar o prototípicas, sino un estilo personal y vistoso.

Una característica que me llama mucho la atención es que este juego se puede superar de dos formas radicalmente distintas: aporreando botones o pensando nuestros movimientos. La primera es una opción rápida y muy útil si el jugador no dispone de demasiado tiempo que dedicar a la consola, con un estilo más frenético. Sin embargo, la segunda opción es en mi opinión la más satisfactoria, puesto que puedes mejorar, desbloquear y equipar distintas habilidades, elegir entre las diferentes armas o demonios a invocar, esquivar ataques enemigos accediendo al tiempo brujo… Es un sistema complejo e interesante, que recomiendo explorar. De hecho, las recompensas obtenidas en combate pueden utilizarse para adquirir nuevos movimientos, alterando aspectos de la lucha.

He mencionado antes las invocaciones, elemento imprescindible para superar el juego. Podemos equipar tres demonios esclavos, y alternar a cuál de ellos deseamos llamar para que nos ayude. Cuando el demonio aparece en escena, lucha en nuestro lugar por un tiempo limitado, que varía según nuestra barra de clímax y puede desaparecer en el caso de que nuestro personaje sufra daño. Cada uno de ellos tiene habilidades propias y debemos sopesar en cada momento cuáles resultarán más útiles según la situación o escenario en que nos encontremos. Este sistema varía cuando tenemos los controles de Viola, puesto que únicamente posee un demonio: el gato Cheshire. La mayor diferencia con los demonios de Bayonetta es que esta invocación puede luchar de manera independiente a Viola.

A parte del combate con Bayonetta y Viola, también hay niveles secundarios protagonizados por Jeanne. Estos tienen un aire más clásico, similar a un juego de Arcade, adaptando su estilo de lucha a este tipo de juegos. Resumiendo, cada una de nuestras brujas tiene un estilo de juego particular, dando versatilidad al título y evitando que el jugador se aburra, con una estructura que dista de ser repetitiva.

Un gran espectáculo

El diablo está en los detalles, bueno, o las brujas. Nuestra protagonista pasa de los provocadores bailes de invocación a minijuegos, luchas y carreras controlando monstruos gigantes, persecuciones a tiros esquivando obstáculos a toda velocidad, cinemáticas impresionantes que avanzan por una historia llena de sorpresas… No podrás apartar los ojos de la pantalla.

Me encanta el tono irreverente del juego, con un gran sentido del humor y recursos arriesgados, como el extremo erotismo que rodea a la propia Bayonetta. En mi opinión, este elemento funciona a la perfección en este personaje tan extravagante. Es comprensible que la chispeante personalidad de la bruja cautive sin problema a tantísimos fans.

Es tal el nivel de coleccionables y zonas a explorar en el juego que, aunque puedas finalizarlo en unas 15 horas, tendrías que volver a él casi el mismo tiempo para descubrirlo por completo.

A parte de los elementos ya nombrados, como el diseño y el argumento, este título cuenta con una banda sonora ecléctica y de gran calidad, reuniendo temas de jazz con canciones pop o incluso con composiciones corales en las batallas más épicas. Además, polémicas a parte, la calidad del doblaje, tanto original como en inglés, es excepcional. Y, a pesar de la bajada de calidad en algunas texturas o escenarios, su movimiento, rápidos tiempos de carga y buena optimización para Nintendo Switch, equilibran la calidad del producto.

En pocas palabras

Una vez te adentres en los distintos universos de Bayonetta 3, no podrás soltar el mando. La espera de cinco años ha merecido la pena, Platinum Games nos presenta uno de los títulos de Nintendo Swith con más peso hasta la fecha, con su historia absorbente y sus personajes carismáticos, se gana al jugador desde la primera secuencia.

Incluso en el ámbito técnico consigue una nota alta. Si tuviera que sacar alguna pega, se me ocurre una: lo incómodo que resulta manejar en primera persona a algunos de los demonios, con un tamaño inmenso y unos movimientos tan lentos que desesperan. Aun así, Bayonetta 3 es un juego sobresaliente, lo recomiendo.

Ficha técnica Bayonetta 3

Desarrollador: Platinum Games Distribución: Nintendo Fecha de lanzamiento: 28/10/2022 Precio: 59,99 € Plataforma: Nintendo Switch Jugadores: Una sola consola (1) Idioma: Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Ruso, Chino Online: Sí, requieres Nintendo Switch Online

Bayonetta 3 está disponible en la página web de Nintendo con un precio oficial de 59,99 euros, en el canal especializado en videojuegos y en las plataformas globales como Amazon, donde se puede adquirir tanto en copia física como la digital por el mismo precio de 59,99 euros o la Edición Especial Limitada con un 5% de descuento 149,95 euros.