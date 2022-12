Amnesia: The Bunker es la cuarta y nueva entrega de la popular franquicia de terror desarrollada Frictional Games, el curtido estudio independiente de origen sueco mejor conocido por sus dos series principales, la añeja Penumbra y la que nos ocupa.

De hecho, Frictional Games no se ha explayado más allá de una u otra salvo por Soma, título sui géneris que tuvo su éxito y con el que parecieron querer abrir un nuevo universo de pavor, pero no, en 2020 volvieron con Amnesia: Rebirth y ahora hacen lo propio con una nueva secuela.

Así presenta Frictional Games a Amnesia: The Bunker:

Amnesia: The Bunker es la última iteración de la franquicia de Amnesia, un juego de terror en primera persona ambientado en un desolado búnker de la Primera Guerra Mundial.

Enfréntate a los opresivos terrores que acechan en los oscuros pasillos. Busca y usa las herramientas y armas a tu disposición, mientras mantienes las luces encendidas a toda costa. Supera el miedo, persevera y sal con vida.

En otras palabras, Amnesia: The Bunker será el survival horror de siempre, uno más cercano al género de la aventura gráfica clásica que a la acción, con la atmósfera como principal creadora de la inquietud, si no miedo, que a buen seguro embargará al protagonista de esta nueva historia. Y es que no hace falta poner mil monstruos terribles para que a uno se le ericen los pelos, como ha demostrado con anterioridad la franquicia de Amnesia.

Si te interesa, apunta porque Amnesia: The Bunker ya tiene fecha de lanzamiento: será el próximo marzo de 2023 cuando el nuevo capítulo del terror amnésico vea la luz… o la oscuridad más bien. Se lanzará para Windows y para consolas. Puedes seguir la pista a través de su página en Steam, donde los desarrolladores van publicando novedades y donde ya se pueden ver los, como era de esperar, comedidos requisitos del sistema, si bien el resultado final lo certificará.

Requisitios mínimos:

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

SO: Windows 7 / 8 / 10, 64-bits

Procesador: Core i3 / AMD FX 2.4Ghz

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: OpenGL 4.0, Nvidia GTX 460 / AMD Radeon HD 5750 / Intel HD 630

Almacenamiento: 35 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados: