Requisitos óptimos para mover The Callisto Protocol con trazado de rayos

Hace unos días conocimos los requisitos mínimos de The Callisto Protocol, un juego muy esperado que ya se encuentra disponible, y los chicos de KRAFTON y Striking Distance Studios han aprovechado su lanzamiento para confirmar los requisitos recomendados que deberemos cumplir para activar el trazado de rayos y jugarlo en calidad máxima.

The Callisto Protocol es un título de transición intergeneracional que utiliza el Unreal Engine 4, y que está disponible tanto para las consolas de la generación anterior como para las de la generación actual, y también para PC. No debería ser, por tanto, un título muy exigente, pero los requisitos mínimos y recomendados que vimos dejaban claro todo lo contrario.

En su momento no sabíamos si se debía a un problema de optimización o si los requisitos estaban inflados, pero hoy os puedo confirmar que al final ha sido un poco de las dos cosas. Antes de profundizar sobre el tema del rendimiento, y sobre las críticas que está recibiendo The Callisto Protocol, quiero repasar con vosotros esos dos nuevos niveles de requisitos que han confirmado sus desarrolladores.

Requisitos para mover The Callisto Protocol en alto con raytracing

Sistema operativo: Windows 10/11

Procesador: Ryzen 7 2700X o Intel Core i7-9700K

RAM: 16 GB

Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 6700 XT

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 75 GB de espacio disponible. Recomendado SSD.

Requisitos para mover The Callisto Protocol en ultra con raytracing

Sistema operativo: Windows 10/11

Procesador: Ryzen 9 3900X o Intel Core i9-9900K

RAM: 16 GB

Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 3080 o AMD Radeon RX 6900 XT

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 75 GB de espacio disponible. Recomendado SSD.

Problemas de optimización y de rendimiento

Por desgracia The Callisto Protocol no ha llegado en buen estado a PC. Las primeras pruebas de rendimiento y las opiniones de Steam que he visto confirman que tiene problemas graves de stuttering, provocados principalmente por una compilación de shaders mal optimizada, y que su apartado gráfico no es nada del otro mundo.

La verdad es que no me sorprenden las críticas al apartado gráfico. Al final tenemos que aceptar lo que os he dicho tantas veces, que un título de transición intergeneracional que mantiene las limitaciones técnicas que imponen PS4 y Xbox One no nos va a sorprender, y que tiene una base que caducó hace bastante tiempo. No obstante, entiendo que los desarrolladores quieran seguir lanzando este tipo de títulos por la enorme base de usuarios que todavía tiene la vieja generación.

The Callisto Protocol es uno de esos juegos que estaba deseando poder comprar y jugar, pero tengo claro que al final no lo voy a hacer, y que solo me lo plantearé cuando se resuelvan por completo los problemas de rendimiento y de stuttering que presenta el juego, ya que estos son muy graves. No exagero, no importa la configuración ni la resolución, e incluso con una GeForce RTX 4090 el juego no funciona bien.