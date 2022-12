Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y sí, lo más destacado de la semana es el lanzamiento de Willow, pero…

Disney+

Arrancamos el repaso semanal con Disney+, que es donde se acaba de estrenar Willow. Pero tranquilo si no te atrae la propuesta, porque encontrarás otras cosas en la plataforma.

Como ya adelantamos en su momento, Willow es exactamente lo que parece, una secuela del clásico de aventuras de los ochenta que Lucasfilms ha rescatado del olvido para dotar de contenido a Disney+. Lo cual, en principio, no estaba del todo mal, pues por más que la industria se empeña en freír en el mismo aceite las mismas historias una y otra vez, puestos a seguir aguantando material de Marvel o de Star Wars, esto por lo menos se antojaba más fresco.

No ha sido así y si bien a nivel de producción Willow da el pego, falla en casi todo lo demás. Por comparar la presentación de la serie con algo similar, digamos que se encontraría un peldaño por encima de La rueda del tiempo y uno por debajo de The Witcher, así que ni tan mal. Este nuevo Willow tiene amagos de lo que fue, más en el aspecto técnico, o en la recreación técnica, que en otra cosa, con la notable excepción de Warwick Davis, el alma del show entonces y ahora.

Lo demás, sin embargo… Lo demás apesta, en gran medida. Salpicado de constantes ramalazos de patetismo posmoderno, el principal problema de este nuevo Willow es, no obstante, que se trata de un producto mediocre. Salvo por el nombre y la aparición de Warwick Davis o de Joanne Whalley como enlace con el pasado, estamos ante la típica serie de fantasía chusca de las que Netflix hace un par al año, dirigida a adolescentes o gente con poco criterio… Y es una pena. Pero solo lleva dos capítulos, quizás remonte…

Bastante más interesante se antoja El paciente, una producción original de Star+ en torno a un psicoterapeuta protagonizado por Steve Carell (The Office, The Morning Show), quien se ve envuelto en una situación personal y profesional de la que la va a costar salir. Esta serie es, en esencia, un thriller criminal de baja intensidad, pero bien llevado.

Más contenidos exclusivos:

Duda razonable (T1). «Juzgarás a Jax Stewart por su ética cuestionable y extravagantes interpretaciones de la ley… hasta que tengas problemas. Entonces verás que es una brillante y valiente abogada defensora de Los Ángeles que carga contra el sistema judicial siempre que puede.»

(T1). «Juzgarás a Jax Stewart por su ética cuestionable y extravagantes interpretaciones de la ley… hasta que tengas problemas. Entonces verás que es una brillante y valiente abogada defensora de Los Ángeles que carga contra el sistema judicial siempre que puede.» El diario de Greg: La ley de Rocrick . «Continúan las desenfrenadas peripecias de Greg Heffley, un angustiado y propenso a los desastres alumno de enseñanza media, centrándose esta vez en su complicada relación con su hermano mayor, Rodrick.»

. «Continúan las desenfrenadas peripecias de Greg Heffley, un angustiado y propenso a los desastres alumno de enseñanza media, centrándose esta vez en su complicada relación con su hermano mayor, Rodrick.» La última (T1). «“La Última” cuenta la historia de la joven Candela, que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de ser cantante. Su vida cambia cuando Fede Ariza, un importante ejecutivo de una discográfica, la oye cantar en un bar.»

(T1). «“La Última” cuenta la historia de la joven Candela, que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de ser cantante. Su vida cambia cuando Fede Ariza, un importante ejecutivo de una discográfica, la oye cantar en un bar.» Los Simpson (T34). «Esta comedia animada se centra en la familia Simpson, de la ciudad de Springfield…»

(T34). «Esta comedia animada se centra en la familia Simpson, de la ciudad de Springfield…» Pentatonix: Felices fiestas alrededor del mundo . «Tras quedarse encerrados en una misteriosa sala de correos, un poco de la magia de Disney nos embarcará en un viaje relámpago alrededor del mundo, en el que descubriremos las tradiciones navideñas y la inspiración de los fans de Pentatonix de todo el planeta.»

. «Tras quedarse encerrados en una misteriosa sala de correos, un poco de la magia de Disney nos embarcará en un viaje relámpago alrededor del mundo, en el que descubriremos las tradiciones navideñas y la inspiración de los fans de Pentatonix de todo el planeta.» Welcome to Wrexham (T1). «Rob McElhenney y Ryan Reynolds dirigen el Wrexham Football Club mientras intentan contar una historia de superación que el mundo apoyaría. Desde Hollywood hasta Gales, esta serie documental retrata el curso intensivo que hicieron para dirigir el club y el destino de un equipo y un pueblo cuyos destinos están relacionados.»

Entra en catálogo:

Besos y presagios(T1)

For Life (TSerie completo)

Iron Man

Touch(Serie completa)

Netflix

Seguimos con Netflix, que llega con muchas cosas en su haber, incluyendo exclusivos y un montón de pelis románticas para Navidad, que no se diga que el rojo y el verde no conjugan bien en estas fechas. De todo, sin embargo, nos quedamos no con lo mejor, sino con lo más friki.

Sí esto es friki, muy friki. Trol es una película noruega de acción con un punto fantástico, al estilo de las grandes películas de monstruos gigantes de Hollywood, léase Jurassic World, Godzilla o similares, pero con aroma de arenque ahumado, claro. Tú solo mira el tráiler.

Más contenidos exclusivos:

Detectives animales (T2). «Los agentes especiales Sam y Kit recorren el mundo para resolver los misterios del reino animal con su talento detectivesco, datos científicos y fantásticos artilugios.»

(T2). «Los agentes especiales Sam y Kit recorren el mundo para resolver los misterios del reino animal con su talento detectivesco, datos científicos y fantásticos artilugios.» El amante de lady Chatterley . «La aristócrata lady Chatterley, infeliz en su matrimonio, empieza una tórrida relación y se enamora perdidamente del guardia de coto de la finca de su marido.»

. «La aristócrata lady Chatterley, infeliz en su matrimonio, empieza una tórrida relación y se enamora perdidamente del guardia de coto de la finca de su marido.» El baile de las luciérnagas (T2). «Entre Tully y Kate, amigas íntimas desde la adolescencia, existen un vínculo inquebrantable y un apoyo incondicional que entrados los cuarenta siguen ahí.»

(T2). «Entre Tully y Kate, amigas íntimas desde la adolescencia, existen un vínculo inquebrantable y un apoyo incondicional que entrados los cuarenta siguen ahí.» Enmascarado . «Mediante entrevistas con sus cómplices y víctimas, este documental analiza la historia de un experto timador que consiguió estafar millones de euros a la élite francesa.»

. «Mediante entrevistas con sus cómplices y víctimas, este documental analiza la historia de un experto timador que consiguió estafar millones de euros a la élite francesa.» Fiebre cerebral (T1). «En un mundo distópico asolado por una pandemia que se propaga a través de la comunicación verbal, una tiránica institución busca a un lingüista inmune a la enfermedad.»

(T1). «En un mundo distópico asolado por una pandemia que se propaga a través de la comunicación verbal, una tiránica institución busca a un lingüista inmune a la enfermedad.» La guerra del futuro . «Cuando un meteorito que transporta una nociva planta se estrella en la Tierra, un escuadrón suicida solo tiene unas horas para salvar su ciudad de la destrucción total.»

. «Cuando un meteorito que transporta una nociva planta se estrella en la Tierra, un escuadrón suicida solo tiene unas horas para salvar su ciudad de la destrucción total.» Me llamo Venganza . «Cuando unos enemigos del pasado asesinan a su esposa y a su cuñado, un antiguo sicario de la mafia y su hija escapan a Milán para planear su venganza.»

. «Cuando unos enemigos del pasado asesinan a su esposa y a su cuñado, un antiguo sicario de la mafia y su hija escapan a Milán para planear su venganza.» Qala . «Una prometedora cantante que vive atormentada por el pasado lidia con las presiones del éxito, el desprecio de su madre y sus propias dudas sobre su talento.»

. «Una prometedora cantante que vive atormentada por el pasado lidia con las presiones del éxito, el desprecio de su madre y sus propias dudas sobre su talento.» Robert Downey Sr. «Robert Downey Jr . rinde homenaje a su padre fallecido en este documental que repasa la vida y la ecléctica carrera del cineasta pionero Robert Downey Sr.»

. rinde homenaje a su padre fallecido en este documental que repasa la vida y la ecléctica carrera del cineasta pionero Robert Downey Sr.» Scrooge: Cuento de Navidad . «En la víspera de Navidad, el egoísta y avaro Ebenezer Scrooge tiene una única y fría noche para afrontar su pasado (y cambiar el futuro) antes de que sea demasiado tarde.»

. «En la víspera de Navidad, el egoísta y avaro Ebenezer Scrooge tiene una única y fría noche para afrontar su pasado (y cambiar el futuro) antes de que sea demasiado tarde.» Snack vs. chef (T1). «Doce chefs sacan a relucir el científico de alimentos que llevan dentro para recrear snacks clásicos e inventar delicias originales por un premio de 50 000 dólares.»

(T1). «Doce chefs sacan a relucir el científico de alimentos que llevan dentro para recrear snacks clásicos e inventar delicias originales por un premio de 50 000 dólares.» Take Your Pills: Xanax . «Para unos, son la solución a su problema. Para otros, una maldición. En este esclarecedor documental, pacientes y expertos analizan los medicamentos para la ansiedad.»

. «Para unos, son la solución a su problema. Para otros, una maldición. En este esclarecedor documental, pacientes y expertos analizan los medicamentos para la ansiedad.» Un hombre de acción . «En este drama, libremente inspirado en la vida de Lucio Urtubia, un anarquista pone en marcha una astuta operación de falsificación para engañar a un gran banco mundial.»

. «En este drama, libremente inspirado en la vida de Lucio Urtubia, un anarquista pone en marcha una astuta operación de falsificación para engañar a un gran banco mundial.» Una Navidad llena de Gracia . «Después de pillar a su pareja engañándole, Carlinhos conoce a Graça, que se hace pasar por su nueva novia para guardar las apariencias delante de su familia en Navidad.»

. «Después de pillar a su pareja engañándole, Carlinhos conoce a Graça, que se hace pasar por su nueva novia para guardar las apariencias delante de su familia en Navidad.» Una vida nada ortodoxa (T2). «Este reality sigue la vida de Julia Haart, directora general de Elite World Group y exmiembro de una comunidad judía ultraortodoxa, y la de sus hijos adultos.»

Entra en catálogo:

A Most Annoying Island

A Mulher do Meu Marido

A Very Royal Wedding

A World Without Beethoven?

A por todas: la lucha final

A por todas: todo o nada

Amazonas

Ángel de Navidad

Bad Habits

Barbie Superprincesa

Barbie: It Takes Two (T2)

Barcelona, noche de invierno

Beethoven 3: De excursión con la familia

Beethoven’s Ninth – Symphony for the World

Bewaarders

Camino

Carne Cruda

Ciao Brother

Cloaca

Con derecho a roce

Código fuente

Destino oculto

Effie Gray: Un lío amoroso

El Reencuentro

El exorcista: el comienzo

El inocente

Entrar en la Naranja Mecánica

Fairy Tail (T1)

Falchi

Fantasía

Finalmente sposi

Gemelas

Hannibal

Het Echte Leven

Honey

Honey 2

Iron Man

Jelgava ’94

José: El rey de los sueños

Kidnep

Langer Licht

Love Destiny: La película

Miluji tě modře

Non è vero ma ci credo

Parasyte: The Maxim (T1)

Parker

Poli de guardería 2

Pompeya

Tengamos la fiesta en paz

Todo lo que teníamos

Un fin de semana inesperado

Un milagro navideño para Daisy

Una generosa Navidad

Wild Venice

Ya es Navidad

HBO Max

Seguimos con HBO Max, que trae una pequeña selección de exclusivos sin nada que brille demasiado.

Contenidos exclusivos:

Branson (T1). «Dieciséis días antes de hacer historia siendo el primer pasajero en volar al espacio en su propia nave en julio de 2021, el multimillonario empresario Richard Branson habla con el aclamado director Chris Smith.»

(T1). «Dieciséis días antes de hacer historia siendo el primer pasajero en volar al espacio en su propia nave en julio de 2021, el multimillonario empresario Richard Branson habla con el aclamado director Chris Smith.» Dentro de un atraco (T1). «Expertos repasan los atracos más atrevidos y revelan cómo la élite criminal usa su ingenio para planear los robos más icónicos del mundo.»

(T1). «Expertos repasan los atracos más atrevidos y revelan cómo la élite criminal usa su ingenio para planear los robos más icónicos del mundo.» Marlon Wayans Presents: The Headliners . «Grabado en el teatro Belasco de Los Ángeles. Cinco prometedores cómicos acompañan a la leyenda de la comedia Marlon Wayans durante una divertida hora de monólogos sin tapujos.»

. «Grabado en el teatro Belasco de Los Ángeles. Cinco prometedores cómicos acompañan a la leyenda de la comedia Marlon Wayans durante una divertida hora de monólogos sin tapujos.» My So-Called High School Rank . «Análisis del proceso de admisión de las universidades estadounidenses, contado a través de un musical distópico representado por estudiantes y basado en la idea de que tus notas controlan desde dónde te sientas hasta cómo será tu futuro.»

. «Análisis del proceso de admisión de las universidades estadounidenses, contado a través de un musical distópico representado por estudiantes y basado en la idea de que tus notas controlan desde dónde te sientas hasta cómo será tu futuro.» Pico da neblina (T2). «Serie ambientada en un futuro ficticio en el que la marihuana se ha legalizado en Brasil. Biriba es un joven traficante de drogas de Sao Paulo que decide abandonar el mundo criminal y utilizar sus conocimientos para vender de manera legal.»

(T2). «Serie ambientada en un futuro ficticio en el que la marihuana se ha legalizado en Brasil. Biriba es un joven traficante de drogas de Sao Paulo que decide abandonar el mundo criminal y utilizar sus conocimientos para vender de manera legal.» We’re Here (T3). «Serie de seis episodios en la que unas famosas drag queens buscan habitantes de pequeños pueblos para participar en un espectáculo drag de una noche. En cada capítulo las reinas animarán a sus «hijas drag» a salir de su zona de confort.»

Entra en catálogo:

A Separation

Armas de mujer (T2)

Confesiones del estafador Félix Krull

El Grinch

El contable

El secreto de sus ojos

NTSF:SD:SUV::

Nunca apagues la luz

Plan de fuga

Relaciones imposibles

San André

Snowtime!

Space Cowboys

The Shack

Winx Club: La aventura mágica

Amazon Prime Video

Y tres cuartos de lo mismo se podría decir de Amazon Prime Video, con el añadido de que aquí también se dejan caer varias comedias románticas navideñas, para quienes disfrutan del azúcar de estos días.

Contenidos exclusivos:

Mañana es hoy . «Verano de 1991. La familia Gaspar comienza sus vacaciones en la playa, pero, tras discutir con su padre, Lulu, su hija, decide fugarse con su novio. Una tormenta eléctrica pilla al resto de la familia a bordo de un pedalo y, cuando consiguen volver a la costa, descubren ¡que han viajado al 2022!»

. «Verano de 1991. La familia Gaspar comienza sus vacaciones en la playa, pero, tras discutir con su padre, Lulu, su hija, decide fugarse con su novio. Una tormenta eléctrica pilla al resto de la familia a bordo de un pedalo y, cuando consiguen volver a la costa, descubren ¡que han viajado al 2022!» ¿Tus navidades o las mías? «Es la víspera de Nochebuena, Hayley y James se despiden en la estación de Marlyebone. En el último momento ambos deciden darle una sorpresa al otro e intercambian sus trenes. La nieve comienza a caer en forma gran nevada lo que provoca que cada uno quede atrapado con la familia del otro durante toda la Navidad.»

Entra en catálogo:

Alexia, Labor Omnia Vincit

Atonement (Expiación)

Cold November

D’Artacan y los tres mosqueperros

El diminuto mundo de David el gnomo

El regreso del río Kwai

Huérfanos de Brooklyn

Irreversible

La Belle Époque

La Navidad despega

La gran aventura de los gnomos

Las aventuras de los gnomos en la nieve

Los fantásticos viajes de los gnomos

Naruto: Shippûden (T3-T4)

Richard Jewell

Tú, yo y los árboles de Navidad

Una Navidad inesperada

Una propuesta navideña

Venid a casa esta Navidad

Willy Fog: 20.000 leguas de viaje submarino

Willy Fog: Viaje al centro de la tierra

Apple TV+

Por último, Apple TV+ llega con un par de nuevas temporadas de dos de sus serie y con algo que no suele ser nada habitual: contenidos no originales, pero adjudicados a golpe de talonario para completar un poco su oferta.

Contenidos exclusivos:

El show de Snoopy (T2). «Tan bailarín y soñador como siempre, vuelve el perro más emblemático del mundo. Acompaña a este simpático beagle en sus nuevas aventuras con su mejor amigo Emilio y el resto de la pandilla Peanuts.»

(T2). «Tan bailarín y soñador como siempre, vuelve el perro más emblemático del mundo. Acompaña a este simpático beagle en sus nuevas aventuras con su mejor amigo Emilio y el resto de la pandilla Peanuts.» Slow Horses (T2). «Drama de espías con tintes de comedia negra centrado en las andanzas de un incompetente equipo de agentes del MI5 y en su jefe, el irreverente Jackson Lamb, a medida que desmontan los artificios del espionaje para defender Inglaterra de las fuerzas del mal.»

Entra en catálogo: