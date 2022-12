Se ha acabado el Black Friday, se ha acabado el Cyber Monday… y, sin embargo, los juegos gratis y las ofertas siguen estando ahí. Para que no digan luego que no se devalúa por sí sola esta situación. No obstante, a caballo regalado no se le debe mirar el diente y…. no hace falta decirlo, pero lo decimos, cada uno compra cuando le da la gana.

Juegos gratis

Así pues, vamos primero con los juegos gratis, que están al alcance de todo el mundo y se pueden reclamar por tiempo limitado.

Fort Triumph

Epic Games Store vuelve a regalar un par de juegos esta semana y el primero de ellos es Fort Triumph, un título de estrategia y táctica por turnos a medio camino entre XCOM y Heroes of Might and Magic que puedes reclamar en este enlace para Windows y Mac.

RPG in a Box

El segundo juego que te puedes llevar gratis esta semana en Epic Games Store es RPG in a Box y no es exactamente un juego al uso, sino una aplicación de animación, modelado y desarrollo de RPG de tipo retro, una herramienta de aprendizaje muy interesante que puedes reclamar en este enlace.

Juegos gratis de diciembre en Prime Gaming

Ya estamos en diciembre y si tienes una suscripción de Amazon Prime ya sabes lo que significa eso: más juegos gratis para PC a reclamar en diferentes tiendas, además de otro montón de contenidos relacionados también gratis. Los juegos gratis de diciembre son:

Quake en Epic Games Store.

en Epic Games Store. Spinch en Amazon Games.

en Amazon Games. Desert Child en Amazon Games.

en Amazon Games. Brothers: A Tale of Two Sons en Amazon Games.

en Amazon Games. Banners of Ruin en Amazon Games.

en Amazon Games. Rose Riddle 2: Werewolf Shadow en Legacy Games.

en Legacy Games. The Amazing American Circus en Amazon Games.

en Amazon Games. Doors: Paradox en Amazon Games.

Recuerda: tienes hasta final de mes para reclamar todos estos juegos gratis en Prime Gaming, entre otros contenidos.



Ofertas

El Black Friday se ha ido, pero las ofertas se han quedado, en menor cantidad, eso sí, pero como ahora aparecen las que no estuvieron…

Ofertas en Humble Store

Al margen de descuentos sueltos, la Humble Store tiene en marcha dos grandes promociones:

Daedalic Entertainment . Promoción del editor con decenas de juegos con descuentos de hasta el 90%, incluyendo títulos como Shadow tactics: Blades of the Shogun, Iratus o Goodbye Deponia, entre muchos otros.

. Promoción del editor con decenas de juegos con descuentos de hasta el 90%, incluyendo títulos como Shadow tactics: Blades of the Shogun, Iratus o Goodbye Deponia, entre muchos otros. Flip the Table. Promoción de adaptaciones de juegos juegos de mesa y de otro tipo con descuentos de hasta el 95%, incluyendo títulos como Armello, jumanji o Supraland.

Ofertas en Steam

Steam también se ha relajado tras las rebajas de otoño, pero no faltan ofertas:

Novedades en oferta

Si lo que te interesan son las ofertas de los títulos más recientes, lo lanzamientos de noviembre, algunos de los más destacados que puedes encontrar con un descuento incluyen:

Ofertas para consolas

Juegos en oferta para consola, en las respectivas tiendas: