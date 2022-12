WhatsApp estrena avatares, te contamos cómo crearlos

La fiebre de los avatares no cesa. Aunque ya existían previamente, cuando Apple incluyó los Memojis en iOS, se produjo un renacer en el interés por los avatares personalizados, que hemos ido viendo como, con el tiempo, se iban sumando a nuevas apps y servicios. WhatsApp no ha querido quedarse fuera, menos aún desde que estas recreaciones animadas de uno mismo se han convertido en uno de los elementos señeros del Metaverso y, en consecuencia, desde hoy mismo ya están disponibles en el servicio de mensajería instantánea más empleado del mundo.

Anunciado hace solo unas horas en su blog, Meta ha confirmado la llegada de estos gráficos personalizados que ya se venían adelantando desde hace unos meses, cuando se detectaron referencias a los mismos en algunas versiones beta de la app de WhatsApp para Android. Se desconocía, claro, cuando llegarían a los usuarios, pues hasta ahora la compañía no se había pronunciado al respecto, pero dada la creciente importancia que ha cobrado WhatsApp para Meta tras el pinchazo económico del Metaverso, tenía todo el sentido el esperar que esta nueva función llegara lo antes posible.

Como ocurre con Memojis, Bitmojis y avatares similares, la herramienta de confección de los mismos para WhatsApp permite un gran nivel de personalización, lo que se traduce en (a) que podrás ajustar bastante el diseño para lograr una réplica muy correcta de ti mismo y (b) que como te entretengas un poco revisando todos los peinados, tipos de narices, ojos, bocas, propuestas vestuarios, complementos y demás, es bastante probable que, cuando te quieras dar cuenta, ya hayas dedicado cerca de una hora a confeccionar tu avatar.

¿Cómo crear tu avatar en WhatsApp?

El proceso es francamente sencillo, como vas a comprobar a continuación pero, eso sí, tienes que saber dónde encontrarlo, pues pese a lo que cabría esperar, no se muestra un anuncio ofreciéndote esta opción al abrir la app.

En primer lugar tienes que asegurarte de tener instalada la versión más actual de la app de WhatsApp en tu smartphone (tanto Android como iOS), así que accede a la tienda de apps y confirma este punto, o actualiza si es que se te ofrece la posibilidad. La función parece estar liberándose a nivel global, así que es bastante probable que ya la encuentres disponible. Pero, en caso contrario, quizá tengas que esperar unas horas o unos días.

Con la app de WhatsApp actualizada, accede al apartado de configuración y, justo bajo tu imagen y nombre de usuario, debería aparecer una nueva entrada, con el texto Avatar, en la que debes pulsar

De este modo se mostrará un nuevo apartado en el que debes pulsar en «Crear tu avatar», lo que te llevará a un apartado de información sobre la nueva función en el que, entre otras cosas, podrás averiguar para qué puedes usarlo (al menos de momento, no se puede emplear en las conversaciones, a diferencia de los Memojis de Apple).

Lo que vendrá a continuación ya lo habrás imaginado, claro, es la fase de diseño de tu avatar, en la que tendrás que ir eligiendo formas, colores, tamaños y demás para, partiendo de una imagen base, llegar hasta un diseño con el que te sientas representado (nota: se permite aprovechar para quitarte unos años, lo hacemos todos), por ejemplo

Una vez que hayas terminado de «dibujarte», podrás confirmar el proceso y, de vuelta al apartado inicial, aprovechar para ver todas las imágenes que se han creado con tu nuevo avatar

De momento, lo único que puedes hacer con ellas es emplearlas como imagen de tu cuenta de usuario. Hay disponible una función para compartir tu pack de emojis con otros usuarios, pero después de intentar probarlo con varias personas, solo me he encontrado con fallos y ha sido imposible que otra persona los pudiera ver. No obstante, debemos tener en cuenta que se trata de una función recién desplegada, que posiblemente todavía no esté disponible para todos los usuarios y que tendrá que ir puliendo con el paso de los días y las semanas.