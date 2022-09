Analizamos Stray, las aventuras de un gatito cyberpunk

Annapurna Interactive junto a BlueTwelve Studio, un pequeño estudio del sur de Francia, nos ofrecen esta aventura felina llena de puzzles, acción y exploración desarrollada en un fascinante mundo cyberpunk. Y es que desde su lanzamiento en julio, Stray se ha convertido en uno de los videojuegos más esperados del verano y en MuyComputer tuvimos la oportunidad de analizarlo en su versión para PC. ¿Merece la pena? Tras jugar varias horas y completar el juego estas son nuestras conclusiones.

¿De qué va Stray?

Solo, perdido y separado de su familia, un gato callejero debe desentrañar un antiguo misterio para escapar de una ciudad olvidada. Stray es un juego de aventuras de un gato en tercera persona ambientado en los callejones iluminados por las luces neón de una cyberciudad decadente. Este gatito debe adentrarse por los alrededores, defenderse de amenazas imprevistas y resolver los misterios de este lugar habitado por androides y criaturas peligrosas. Por el camino, el gato se hará amigo de un pequeño robot volador, conocido como B-12. Con la ayuda de este nuevo compañero, ambos intentará encontrar una salida para poder salir de la ciudad subterránea.

Te pondrás en la piel de un gato

Como ya lo dijimos, el objetivo de este gatito es volver a la superficie y unirse a su familia, pero para ello debemos adentrarnos en las calles de la ciudad, donde nos iremos enfrentando a los primeros retos y puzzles, estos serán una constate a lo largo del juego. Este gatito tendrá que hacer diversas tareas, desde descifrar códigos (con ayuda de B-12), bloquear sistemas de ventilación, hasta enchufar baterías para que los monitores funcionen. Además, también podrás realizar acciones típicas de un gato como tirar objetos al suelo, dormir por horas, ronronear o rascar muebles; acciones te permitirán desbloquear logros.

El juego es muy intuitivo por lo que te permitirá explorar cada rincón de las calles sin perderte demasiado por la ciudad; y esto lo menciono porque los escenarios tienden a ser un poco laberínticos. Sin embargo tu entorno te ayudará a seguir tu camino y completar las misiones; desde pedir indicaciones a los aldeanos androides para llegar a un punto determinado hasta seguir las indicaciones de los letreros en neon. Además, para realizar saltos solo podrás hacerlo en ciertos objetos señalados por el propio juego. Podrás hacerlo en azoteas, tuberías, contenedores, aires acondicionados y barandillas.

Las misiones

Las misiones son muy sencillas, desde rodar un barril, hacer caer pilas de libros al subirte encima de objetos hasta saltar de un sitio a otro para conocer a los androides de la ciudad; las misiones tienen un nivel que me atrevería a decir que llega a una dificultad media para algunas misiones, pero nada complicado que pudiera arruinar la experiencia del juego.

Una vez superadas las primeras misiones, no tardarás en encontrar la razón por la que la ciudad está desierta. En el juego se cuenta que la ciudad sirvió para salvar a la humanidad, pero con la posibilidad de los humanos de pasar su mente de lo físico a lo digital, pronto llegó un punto en el que lo único que quedaron fueron unos robots sin memoria que desconocen por qué o con qué fin están en esa ciudad decadente.

Sin embargo, habrá un grupo de robots que sueñan con salir a la superficie y descubrir qué hay más allá de esa ciudad de cielo estrellado artificial. Estos serán los que te ayudarán en tu misión de salvar a los robots, por medio de indicaciones y encargos que te permitirán explorar la ciudad y así completar los diversos niveles del juego…pero no te desvelaré nada más sobre el juego, pues creemos que vale la pena que lo juegues tu mismo, más si te gustan los felinos.

¿Qué es lo que ofrece Stray?

A grandes rasgos lo que te espera en Stray es una historia que está bien contada, no solo por la historia de nuestro protagonista, pues sabemos cuál es su misión final, sino también la historia que BlueTwelve, nos desvela a base de recuerdos por parte de los personajes androides que el gato encontrará en su camino. Por medio de los retos y puzzles podrás explorar los fascinantes escenarios de el mundo subterráneo. Su nivel de dificultad no es complicado por lo que no llega a ser tan tediosos como para rendirte y dejar el juego sin terminar.

Es un juego con una duración de entre 5 y 9 horas y que podrás completar en ese tiempo dependiendo de tu habilidad como gamer y de si decides realizar también las sumisiones que encontraras a lo largo del juego, como ir a por unas flores de cada color para un habitante de la ciudad o encontrar una llaves en las alcantarillas de una fábrica.

Si quieres hacerte con Stray para PC, puedes adquirirlo en la página de STEAM por 26,99€ o comprarlo con descuento en formato físico y para PSP 5 en Amazon.