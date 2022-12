La marca española Create se ha convertido en una vieja conocida para nosotros. Y en esta ocasión nos presenta el Windcalm DC, un ventilador de techo que viene a reivindicar el uso de estos dispositivos no solo en verano. De nuevo, en su línea de combinar funcionalidad y belleza. Hemos tenido la oportunidad el Windcalm DC sin WiFi y con luz, y os contamos qué tal ha sido la experiencia.

El Windcalm DC es un ventilador fabricado en aluminio, con 6 velocidades y un aspecto personalizable, que refresca cualquier estancia en verano, y ayuda a distribuir el calor de la calefacción en invierno. Para ello, en modo verano mueve el aire fresco del suelo en sentido ascendente, disipando el calor y refrescando la estancia; y en modo invierno distribuye uniformemente el calor de la calefacción acumulado en el techo.

De este modo, así nos lo cuenta Create, ayuda a aumentar la eficiencia energética de nuestro hogar durante todo el año. Algo muy de valorar en los tiempos que corren, en los que cuesta decidir si encender o no la calefacción.

Especificaciones Windcalm DC

Temperatura de color 8000K, 4000K, 6500K Temporizador 1h, 2h, 4h, 8h Tipo de motor DC Potencia 40W Clase energética A++ Dimensiones Ø1320×235/315 mm Material aspas Madera Peso 6 Kg Velocidades 6

El funcionamiento del Windcalm DC es muy silencioso, puede incluso instalarse en un dormitorio, que es la estancia en la que hemos podido probarlo, y no interfiere de ningún modo en el sueño. Por supuesto, esto es algo muy personal, pero realmente se trata de un dispositivo que apenas hace ruido.

Tiene un tamaño de 132cm de diámetro, lo que el fabricante indica que es idóneo para aclimatar espacios de entre 13m2 y 25m2. Perfecto para un dormitorio, despacho o incluso un salón no muy grande.

En el caso del Windcalm DC que hemos analizado se puede controlar únicamente con el mando a distancia. Con él, podemos cambiar las velocidades, la dirección de las aspas (para los modos invierno y verano), la temperatura de la luz y programar un temporizador. En el caso de la opción con WiFi, tendrás disponibles todas estas opciones desde la app Create en tu teléfono.

La programación del dispositivo va de 1h a 8h, así se apagará automáticamente cuando desees, una opción especialmente útil si lo instalas en un dormitorio. La temperatura de luz también se puede cambiar, variando su LED de 15W entre iluminación cálida, neutra o fría. Sin embargo, cada cierto tiempo la selección de la luz se resetea, y vuelve a la luz por defecto del dispositivo. No sé si esto pasa porque lleva más de X horas sin encenderse, o si simplemente se resetea cada varios días.

Personalización al detalle

Uno de sus puntos más destacables es el de la personalización. A la hora de elegir el producto, cuentas con distintas variables, tanto estéticas como funcionales, que puedes modificar a tu gusto. La primera de ellas es el color del motor, para el que puedes elegir entre blanco, negro o níquel. También puedes modificar el color de las aspas, a elegir entre blanco, negro, madera oscura, madera natural o transparente (todas ellas, por supuesto, fabricadas en madera). Por último, de un aspecto más técnico, puedes elegir entre que tu ventilador tenga luz o no, o que incluya conectividad WiFi, muy útil para poder utilizarlo desde la app de Create.

Además de tener un alto nivel de personalización, de nuevo, Create nos sorprende con un diseño muy cuidado. El Windcalm DC se aleja de esos tradicionales ventiladores con aspas super aparatosas y que no pegaban con nada del resto de la habitación. Gracias a sus distintas opciones de colores puede adaptarse a cualquier estancia, tengas el tipo de decoración que tengas.

En cuanto a su funcionamiento, algo que me ha llamado la atención es que cada vez que enciendes el interruptor al que va asociado para encender la luz, o activas alguna función con el mando a distancia, suena un pitido que, al menos con el mando a distancia no se puede desconectar. No es un sonido fuerte, pero lo ideal sería poder quitarlo.

Ante una de las cosas que más pueden preocupar a la hora de comprar un ventilador de techo, el montaje, Create nos da todas las facilidades posibles. Las instrucciones incluyen diferentes guías de instalación en función del tipo de techo que tengas en casa. Además, en la web hay vídeos con el paso a paso por si tienes dudas sobre el papel. Si tienes un poco de mano y las herramientas necesarias no te resultará demasiado complicado. En mi caso necesité ayuda, no me escondo.

Conclusiones

Create, de nuevo, viene a llenar nuestro hogar de electrodomésticos funcionales con un buen diseño. El Windcalm DC nos acompañará tanto en invierno como en verano, y con su nivel de personalización puede adaptarse a cualquier hogar. En el modelo que hemos tenido la oportunidad de probar es cierto que echamos en falta la conectividad WiFi, pero cumple su función perfectamente.

Ahora mismo el Windcalm DC de Create con las especificaciones que hemos probado (con luz y sin WiFi) está rebajado un 18% en la tienda oficial de Create y puede comprarse por 154,95€.