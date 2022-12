God of War Ragnarok, la colosal aventura de Kratos [Análisis]

Finalmente ha llegado el estreno de uno de los juegos más esperados para PlayStation, God of War Ragnarok, el segundo título de este relanzamiento de la saga de Kratos. El estudio Santa Mónica pública así uno de los juegos que está llamado a ser el título más potente de PlayStation 4 y PlayStation 5.

Cómo no, el God of War Ragnarok está protagonizado por Kratos, quién debe continuar desvelando los entresijos del destino tras descubrir que su hijo Atreus se convertirá pronto en Loki. Un destino que le lleva a sospechar una vez más de los dioses y, cada vez más, también de su propio hijo. Y es que, en esta segunda entrega, el personaje de Atreus se desarrollará mucho más. Así, descubriremos como si personalidad se va forjando según va descubriendo más y más sobre su posible destino. Más aún teniendo en cuenta que el propio Odín está involucrado en todo el devenir del destino de Atreus. Con todo, aunque receloso, Kratos intentará ayudar a su hijo, aunque eso conllevará sucesos que tal vez no sean de su agrado.

Con este planteamiento nos encontraremos una vez más en los distintos reinos a los que podremos acceder desde el propio Iggdrasil. Todo ello con el toque de la cultura vikinga, y, como siempre, con la estética ruda, gore y salvaje a la que nos tiene tan acostumbrados el estudio Santa Mónica.

Abordando el apartado técnico, tenemos que aclarar primero que nosotros hemos probado la versión de Playstation 5. También es importante tener en cuenta que el juego ha sido desarrollado también para la anterior consola de Sony, por lo que el estudio posiblemente no haya sacado todo el jugo que se podría sacar de la última edición de la consola. Dicho esto, el juego presenta un apartado técnico increíble. Los escenarios, personajes, animaciones y efectos lucen a las mil maravillas deslumbrándonos en cada momento con escenas realmente espectaculares. Y a esto hay que sumar que los diseños artísticos son también espectaculares, por lo que continuamente nos deleitaremos con los entornos por los que discurre el juego.

Tal vez, por poner algún pero, nos hemos encontrado con algunas animaciones que se reproducen de forma simultánea en varios enemigos. O también que habiendo jugado al Horizon Forbidden West algunos elementos de los entornos, como el agua, no llaman tanto la atención como en el juego de Guerrilla. Pero son pequeños aspectos que no deslucen para nada el juego.

Poniendo el foco en la jugabilidad, el God of War Ragnarok estamos ante un juego apabullante. Siguiendo la estela del anterior, nos encontraremos ante continuos combates contra seres mitológicos que intentarán buscarnos las cosquillas en cualquiera de nuestros despistes. Pero no lo tendrán nada fácil porque en el combate contaremos con una enorme cantidad de habilidades y recursos que nos permitirán atormentar a los enemigos con oleadas de ataques salvajes y, además, ayudados por el compañero que tengamos en ese momento. De esta forma, si vamos aprendiendo los combos y habilidades, así como sacando provecho con nuestras armas y las del compañero, podremos crear una tormenta de destrucción perfecto. Eso al menos en el nivel de dificultad intermedio, ya que como en otras ocasiones podremos atrevernos con niveles más complicados que nos pondrán realmente aprueba.

Y algo que nos ha gustado mucho es que desde el menú del juego tendremos acceso a una buena cantidad de opciones para personalizar el control y ayudas en el juego. Así podremos configurar aspectos como que nuestro héroe recoja piedras de vida de forma automática, o que ciertos controles, que pueden ser complicados de la forma original, nos resulten más cómodos. En definitiva, una serie de opciones que nos conviene comprobar para que nuestra experiencia se adapte lo mejor posible a nuestro estilo de juego.

Pero tal vez una de los apartados que más nos han gustado en esta entrega en el apartado de los combates es la enorme presencia de combates contra jefes. Si en la anterior entrega se echaban en falta más enfrentamientos épicos, en esta ocasión, los tendremos por todas partes, algo que nos ha encantado porque son combates únicos, con sus estrategias y sus diferentes fases.

Y esto es el apartado del combate, pero no es el único. Otro elemento importante del juego son los puzles y secretos. El juego está repleto de cofres, recompensas, objetos especiales, relatos y más elementos que enriquecen mucho nuestro devenir por los reinos. Por su parte, los puzles nos harán recorrer los escenarios al detalle para encontrar la forma de resolverlos y, si no somos capaces, nuestro acompañante seguramente nos de alguna pista. Esto es algo que a veces puede resultarnos incómodo, ya que reduce la dificultad del reto, pero también es algo que se puede configurar.

Sobre el diseño artístico del juego solo podemos decir que es impresionante. Cada reino tiene su estilo propio, lleno de detalles y zonas espectaculares. Es increíble la enorme cantidad de detalles que podemos disfrutar cuando nos paramos un momento a mirar a nuestro alrededor. Y como no, los diseños de los jefes también están a la altura del Valhala. Así, en casa combate podremos deslumbrarnos con la espectacularidad de las increíbles criaturas así como con sus efectos y animaciones.

Pero no solo el apartado gráfico está bien trabajado, el sonoro también está a gran altura. Por su parte, la banda sonora vuelve a correr a cargo de Bear McCreary, la cual suena realmente imponente con un buen equipo de sonido. También se han trabajado muy bien los efectos sonoros, como, por ejemplo, los innumerables sonidos que nos rodean en algunos de los reinos, donde nos sentiremos rodeados de múltiples animales y criaturas. Son pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos, pero que en esta ocasión están muy bien llevados haciendo que la experiencia sea mucho más enriquecedora.

Sorpresas continuas

Y una vez analizado el apartado técnico, nos gustaría volver de nuevo a la narrativa del juego. Sin duda este es otro de los aspectos clave del juego, sino, el que más. Y es que el juego nos tiene guardadas sorpresas continuas así como situaciones que hacer el juego muy variado y cambiante. Así, por ejemplo, en esta ocasión no solo manejaremos a Kratos, y, de hecho, también tendremos diferentes compañeros de viaje que irán cambiando a lo largo de la aventura. Incluso, tendremos acceso a la personalización de más personajes, además de los principales.

Sobre la historia, como en el anterior, iremos descubriendo y conociendo un sinfín de detalles de la mitología que rodea a Kratos. Sobre todo gracias a los innumerables diálogos que mantienen los protagonistas y que son una auténtica delicia. Este es otro de los aspectos en los que se nota el gran trabajo que se ha hecho. Hasta tal punto que prácticamente hagamos lo que hagamos conllevará la reaccion de los personajes, aunque sean situaciones irrelevantes.

Pero no todo será historia principal, como era de esperar tendremos misiones secundarias por cumplir, así como encargos y peticiones. Desde luego las misiones secundarias están muy bien trabajadas, tienen si trasfondo y su por qué. Luego, los encargos y peticiones son más irrelevantes, pero aún así, resultan interesantes. Y no podía faltar el libro de notas en el que podremos ir consultando todavía más detalles de todo lo que nos rodea o para leer los pensamientos de los protagonistas.

Opciones gráficas y de rendimiento

Por último solo nos queda comentar las diferentes opciones que tenemos en el God of War Ragnarok. Por un lado tenemos disponible la versión de Playstation 4 y por otra la de Playstation 5. Como es de esperar, la versión para la última consola de Sony es la que mejores opciones gráficas ofrece. Tanto en PS4 Pro como PS5 podremos elegir entre:

Modo Priorizar rendimiento (PS4 Pro): con una resolución resolución dinámica que oscila entre los 1080p y los 1656p con una tasa de 30 imágenes por segundo desbloqueada para PS4 Pro.

Modo Priorizar rendimiento (PS5): con una resolución fija de 1440p con una tasa de 60 imágenes por segundo desbloqueada, generalmente llegando a los 80 fps.

Modo Calidad de favores (PS4 Pro): con una resolución dinámica que oscila entre los 1440p y los 1656p gemeralmente a 30 imágenes por segundo.

Modo Calidad de favores (PS5): con una resolución dinámica 4K (entre 1800p y 2160p) y una tasa objetivo de 40 imágenes por segundo.

Nosotros lo hemos jugado principalmente en modo Calidad de favores en PS5 ya que queríamos disfrutar del juego a 4k, y es que jugarlo con esa nitidez en todo momento es una pasada, y hay que decir que a 40 imágenes por segundo nos parece suficientemente fluido. Aun así, la versión centrada en el rendimiento se ve también de maravilla con una gran fluidez. Por último, solo queda decir que el juego es compatible con los televisores VRR, de modo que la cantidad de imágenes por segundo puede verse mejorada.

