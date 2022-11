Fryer Air de Create, análisis: pequeña pero matona

Las freidoras de aire están de moda, es un hecho. Y más con la tendencia fit que inunda las redes sociales en los últimos meses y ya casi años. Atrás quedó cocinar en horno o en una freidora al uso. El éxito de estas freidoras radica en que el aire caliente te permite freír sin aceite, obteniendo un resultado igual de crujiente de forma limpia, sana y sin humos. Para seguir esta tendencia, especialmente para aquellos que no tienen una cocina de 40m2, llega la Fryer Air de Create.

La marca española Create nace con un objetivo sencillo, combinar funcionalidad y belleza. Y en ello llevan desde su nacimiento en 2019. Pese a ser una empresa joven, se han hecho un hueco en muchos hogares, con una amplia gama de productos prácticos y con un diseño cuidado. La Fryer Air se engloba dentro de su gama Create flavours, una colección de objetos que giran en torno a la cocina y, como su nombre indica, a los sabores.

Pero volvamos a la Fryer Air, que hemos tenido la oportunidad de probar. Se trata de una freidora de aire con una capacidad de 1,5L, de las más compactas que podemos encontrar en el mercado. Ideal para los que no necesitamos cocinar para mucha gente, y además tampoco contamos con mucho sitio para seguir acumulando electrodomésticos. Aunque a este, por supuesto, le hacemos un hueco.

Especificaciones Fryer Air

Temperatura de cocción 80° – 200° Potencia 900 W Capacidad 1.5 L Control Electrónico / Digital Frecuencia 50-60 Hz Dimensiones 257x211x276 mm Material Aluminio / ABS Peso 2.7 Kg Tensión 220~240V AC

Cuando abrimos la caja nos encontramos con un dispositivo bastante compacto, para lo que estamos acostumbrados a ver en freidoras de aire, y con una línea más cilíndrica, acorde a su bandeja circular. Tiene una capacidad de 1,5L, para unas 2 raciones aproximadamente.

En la parte frontal nos encontramos con el asa de la cesta, si la abrimos veremos la cesta, con una capacidad de 1,5L, en la que podremos cocinar, entre otras muchísimas cosas, unos 300gr de patatas (medida que nos indica Create en su web, y que en nuestra experiencia se aproxima bastante a la práctica).

Es cierto que, en algunas ocasiones, la cesta puede quedarse pequeña, pero no debemos olvidar el tipo de producto que estamos probando. No podemos pedir gran capacidad a un electrodoméstico tan compacto.

En su interior encontramos una bandeja que nos permitirá mantener separados los ingredientes de cualquier posible grasa que se haya podido acumular al fondo de la cesta.

Su limpieza es muy sencilla. El exterior de la Fryer Air puede limpiarse con un paño húmedo, y tanto la cesta como la bandeja (que es lo que más nos preocupa realmente) son aptas para lavavajillas. Aleluya.

Un detalle para mencionar en este punto es que la bandeja no cierra tan bien como debería, y alguna vez me he encontrado teniendo que ajustar un poco el mecanismo hasta asegurarme de que está cerrada al 100%. No queremos que se escape ni un poquito de nuestro aire.

Pantalla digital

En la parte superior encontramos una pantalla LCD en la que podremos controlar la temperatura (entre 80 y 200º C) y el tiempo de cocinado. Además, gracias a su botón de pausa podemos parar el cocinado y volver a retomarlo cuando sea necesario, por ejemplo, para remover unas patatas fritas y que se doren por igual. Un paso muy importante, ya que debido al reducido tamaño de la bandeja es fácil que ingredientes como ese queden desiguales.

Tras varios usos, vemos que su sencillez se traduce en un funcionamiento muy intuitivo pero que da los resultados esperados. Siempre es de agradecer un dispositivo para el que no hay que estudiar un manual previamente o aprender a usarlo a base de ensayo y error.

Además de su uso evidente como freidora, la Fryer Air también hace las funciones de un horno compacto, en el que podremos preparar algo de repostería (no muy exigente) o dar un toque de gratinado a algunos alimentos. De hecho, en el manual encontramos tiempos de horneado para tartas o quiche.

Más recetas en la web y la app

Aunque en el manual incluido con la Fryer Air (también disponible en formato online en la web de Create), viene una práctica tabla con tiempos y temperaturas de cocinado, donde encontraremos mayor número de recetas interesantes es en la app y la web de la marca. Allí podremos, por ejemplo, filtrar por tipo de plato, dietas, autor, tipo de alimentos, ingredientes, etc. Muy práctico para adentrarnos en el mundillo.

Sin embargo, cabe destacar que en una búsqueda superficial, cuesta un poco encontrar recetas para la Fryer Air, ya que la mayoría están elaboradas para otros dispositivos de la marca, como el Fryer Air Pro o el Fryer Air Smart.

Eso sí, deberás tener en cuenta que, al igual que un horno, tendrás que pasar por un período de prueba en el que ir ajustando tiempos y temperatura para ver cuáles son los idóneos para cada receta.

Se echa un poco en falta que la freidora sea “smart” e incluya app integrada, en la que programar cada receta de forma más sencilla y automatizada, y menos manual. Entiendo que nos encontramos ante un producto compacto y enfocado a ser más asequible y, por tanto, también más sencillo para poder adaptarse a un precio más ajustado.

Conclusiones

Create se cuela en nuestra cocina adentrándonos en la fiebre de las freidoras de aire, esta vez en frasco pequeño, con la Fryer Air de 1,5L. Esta freidora de aire es compacta e ideal para 1 o 2 personas, con lo básico para saber si este estilo de cocina va con nosotros o no. Aunque ya te adelanto que, de una forma o de otra, seguramente sí.

En ocasiones echamos en falta más capacidad y especificaciones más avanzadas, como app integrada, pero por el precio que tiene es ideal. Además, cuenta con un diseño muy cuidado, algo que en esta casa valoramos mucho. Está disponible en cuatro colores: negro, blanco, verde pastel y rosa pastel.

Ahora mismo el Fryer Air de Create está rebajada un 25% en la tienda oficial de Create y puede comprarse por 44,95€.