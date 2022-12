MSI no lanzará sus Radeon RX 7900 XT y XTX hasta 2023

El lanzamiento de las Radeon RX 7900 XT y XTX no ha dejado a nadie indiferente, pero lo cierto es que parece haber estado marcado por una cierta polémica por su rendimiento, su consumo y la relación precio-rendimiento que ofrecen cuando las comparamos directamente con sus equivalentes más cercanos de NVIDIA.

Debemos tener en cuenta, además, los problemas que han sido identificados tanto a nivel de perfiles de consumo, que afectan al escalado de frecuencias haciendo que estas varíen entre los 2.400 MHz y los 2.900 MHz, como de silicio que, en teoría, afectan a la precarga de shaders a nivel de hardware. Si ponemos todo esto en conjunto y lo asociamos con la decisión que ha tomado MSI está claro que hay algo que definitivamente no pinta bien.

Hace unos días surgieron rumores que decían que MSI podría optar por pasar de esta generación de tarjetas gráficas de AMD, lo que significaba que no veríamos ningún modelo de la conocida ensambladora. Al final esos rumores han resultado ser falsos, ya que MSI ha confirmado que tiene previsto lanzar versiones personalizadas de las Radeon RX 7900 XT y XTX, pero estas no llegarán hasta el primer trimestre de 2023.

Con esto en mente, y con todo lo que ya os he contado, no puedo evitar preguntarme por qué MSI ha optado por retrasar tanto el lanzamiento de dos productos tan importantes, y más aún cuando ambos han sido adoptados por otras ensambladoras. Tiene que haber algo muy importante detrás de esa decisión, ya que hablamos de un retraso que puede suponer millones de dólares en ingresos a los que la ensambladora ha preferido renunciar.

A raíz de esto han surgido comentarios diciendo que MSI no se preocupa por AMD y que simplemente habría decidido «pasar» de la compañía, cosa que francamente no tiene sentido viendo el historial de la ensambladora y su relación con el gigante de Sunnyvale. Otros simplemente lo atribuyen a una cuestión de suministro, pero tampoco tiene sentido porque una mayor o menor disponibilidad no tiene por qué afectar hasta este punto a una ensambladora de primer nivel, y menos para que tenga listos al menos un par de diseños personalizados en el día del lanzamiento.

Podéis llamarme suspicaz, pero con todo esto sobre la mesa veo algo raro, y me da la impresión de que MSI ha preferido esperar por razones muy importantes que podrían estar relacionadas con el lado técnico de Navi 31, y con esos problemas que ya os hemos comentado. No descarto que hayan otras causas que escapen a nuestro conocimiento, pero desde luego lo que tengo claro es que no puede ser una casualidad, y que esto tampoco puede deberse a razones menores, ya que hablamos de un lanzamiento importante y de dinero en forma de ingresos a los que MSI ha renunciado al no tener sus RX 7900 XT y XTX listas a tiempo.