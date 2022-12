Las Radeon RX 7900 XT y XTX no han cumplido con las expectativas y utilizan un núcleo gráfico prematuro

No hay duda de que AMD generó una gran expectación con las Radeon RX 7900 XT y XTX. La compañía prometía importantes mejoras de rendimiento en rasterización y en trazado de rayos, y también habló de un salto enorme en materia de eficiencia frente a la generación anterior. Sin embargo, los datos oficiales de TBP ya indicaban que estas no iban a consumir menos que la GeForce RTX 4080, y personalmente tenía serias dudas sobre su rendimiento real.

Al final esas expectativas no solo no se han cumplido, sino que además las Radeon RX 7900 XT y XTX tienen problemas importantes que van más allá de lo que os contamos hace unos días. Una información listada en GitHub sugiere que AMD ha utilizado núcleos gráficos Navi 31 GFX1100 (A0), una versión temprana que no estaba debidamente terminada y que tiene un sistema de precarga de shaders por hardware no funcional.

Este problema no es tan grave, en términos de rendimiento, como el que afecta al perfil de alimentación y al escalado de frecuencias de la tarjeta gráfica, que hace que sus frecuencias puedan oscilar enormemente y que su rendimiento cambie notablemente, pero puede acabar teniendo un impacto importante en la experiencia de juego y producir «stuttering» (tartamudeo de la imagen) y tiempos de renderizado de fotogramas muy altos.

Es posible compensar esto con la precarga a nivel de software, como bien indica la fuente, pero es evidente que este sistema no es tan eficiente y que al final es un problema importante. AMD podría resolverlo en futuras revisiones del silicio Navi 31, pero no tendrá solución en las tarjetas gráficas que se comercialicen con el núcleo Navi 31 A0, ya que es algo que afecta a nivel de hardware.

Todo esto me da mucho que pensar. Parece que AMD ha optado por un lanzamiento acelerado para no dejar sola a NVIDIA en la campaña navideña, y que la compañía de Sunnyvale no ha dudado en utilizar GPUs prematuras para ofrecer un buen nivel de suministro.

Por otro lado, no puedo evitar relacionar todo esto con el hecho de que la ensambladora MSI haya confirmado que no lanzará sus Radeon RX 7900 XT y XTX personalizadas hasta el primer trimestre de 2023. Quizá era consciente del problema, y ha preferido esperar a que se resuelva antes de lanzar modelos con esa GPU parcialmente defectuosa.

Como he dicho al principio del artículo, las Radeon RX 7900 XT y XTX tampoco han cumplido con las expectativas ni en rendimiento ni en eficiencia. Ambas tienen un consumo en juegos de 321 vatios y 358 vatios, valores que superan los 312 vatios de pico máximo que registré en mi análisis de la GeForce RTX 4080, y la diferencia de rendimiento da una victoria clara a la solución de NVIDIA en materia de eficiencia. En 4K, la Radeon RX 7900 XT es un 14% más lenta que la GeForce RTX 4080, y esta última solo es un 5% más lenta que la Radeon RX 7900 XTX, todo esto sin tener en cuenta la diferencia que marcaría el DLSS 3.

Si hablamos de trazado de rayos, la diferencia es todavía mayor, como podemos ver en la gráfica adjunta. La Radeon RX 7900 XT es un 36% más lenta que la GeForce RTX 4080 y pierde frente a la GeForce RTX 3090. Por su parte, la Radeon RX 7900 XTX es un 19% más lenta que la GeForce RTX 4080, y un 64% más lenta que la GeForce RTX 4090. Creo que las gráficas hablan por sí solas, y de nuevo debéis tener en cuenta que no hemos introducido el DLSS 3 en la ecuación, si lo hiciéramos las diferencias serían todavía mayores.

Teniendo en cuenta lo que ofrecen las Radeon RX 7900 XT y XTX, su precio y lo que ofrece NVIDIA a día, ¿creéis que AMD ha acertado con este lanzamiento y con el posicionamiento a nivel de precios (1.109 euros y 1.229,95 euros)? Nos leemos en los comentarios.