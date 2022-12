Elon Musk ha publicado una encuesta en Twitter donde pregunta a los usuarios si debería dejar de ser el CEO de la red social. El resultado, según Musk, será «vinculante» y si pierde dejará el cargo. Pocos creen que cumpla su palabra, pero si quieres votar…

El culebrón continúa… Lo de Elon Musk y Twitter da para artículos diarios y después de banear cuentas de periodistas, la penúltima polémica (no será la última) ha sido el anuncio de una nueva política que prohibía a los usuarios publicar identificadores y enlaces a otras redes sociales como Instagram o su rival más directo, Mastodon. También ha prohibido los tuits que critican estas decisiones y a su propio CEO.

Hace unas horas el multimillonario lanzó una nueva encuesta en la red social. La pregunta es directa, al igual que las respuesta; Sí o No. «¿Debo seguir a la cabeza de Twitter. Acataré los resultados de este sondeo», dice en el tuit:

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022