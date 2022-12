KIOXIA y la senda de la innovación

Los soportes de almacenamiento, área de absoluta especialidad de KIOXIA, juegan un papel clave en estos tiempos. Y es que, si es cierto que el almacenamiento en la nube ha ganado mucha tracción durante los últimos años, todavía son incontables los escenarios y dispositivos en los que la única opción factible es el soporte físico. Desde ampliar la capacidad de almacenamiento de un smartphone hasta capturar en tiempo real vídeo de muy alta calidad y definición, compartir archivos de gran tamaño o contar con una copia de seguridad de nuestros activos digitales más importantes o, claro, la capacidad de almacenamiento de los PC.

El soporte físico, como decía, sigue jugando un papel imprescindible, ya sea para usuarios particulares o profesionales, y por eso resulta tan importante que tecnológicas como KIOXIA sigan innovando en todos los tipos de los mismos: tarjetas de memoria, sticks USB, SSD… , ya que del rendimiento de dichos soportes depende, de manera crítica, el de aquellos que los emplean. Dicho de otro modo, ni la mejor de las cámaras de vídeo será capaz de grabar vídeo con resolución 4K si la tarjeta de memoria que emplea para volcarlo tal y como es capturado no soporta la velocidad necesaria para esta operación. Y lo mismo con los juegos: un PC de última generación no podrá ofrecer una experiencia de juego óptima si no cuenta con una SSD de alto rendimiento, capaz de servir los contenidos necesarios a las velocidades que exigen los títulos más recientes, más aún desde la llegada de DirectStorage a Windows.

Para alcanzar esas cotas de rendimiento es necesaria, claro, una inversión constante, tanto en investigación como en la puesta en marcha de los centros de producción capaces de dar soporte a los avances tecnológicos salidos de los laboratorios de I+D. Y tal es el caso de Fab7, una nueva planta de producción de KIOXIA recientemente inaugurada en Yokkaichi en Prefectura de Mie, Japón, una instalación cofinanciada por el gobierno del país, que apoya la puesta en marcha de instalaciones vanguardistas de producción de semiconductores. Esta nueva planta es capaz de producir memoria flash de 162 capas de sexta generación y, en sus planes de futuro, también se encuentra la memora flash 3D avanzada. Se espera que los primeros envíos de memoria de 162 capas se inicien a principios de 2023.

Nobuo Hayasaka, presidente y director ejecutivo de KIOXIA Corporation, dijo: «Fab7 es la instalación de fabricación de semiconductores más reciente y tecnológicamente más avanzada de Japón y será indispensable para el futuro de KIOXIA. Se espera que la demanda mundial a largo plazo de productos de memoria aumente a medida que el mundo consume más datos a través de una variedad de dispositivos conectados. Continuaremos invirtiendo para el futuro y respondiendo a las necesidades del mercado, ayudando a su vez a construir una sociedad digital que enriquezca la vida de las personas«.

Junto con el anuncio de esta nueva planta de producción, que sin duda contribuirá a la fabricación de soportes más rápidos y con mayor capacidad de almacenamiento, KIOXIA también ha anunciado recientemente dos importantes novedades en su catálogo.

KIOXIA EXCERIA G2

Las tarjetas de memoria MicroSD KIOXIA EXCERIA son toda una referencia en su sector, y una elección totalmente segura cuando necesitamos que capacidad y rendimiento vayan de la mano. Así, esta nueva generación llega para elevar aún más el nivel marcado por su predecesora, como podemos comprobar simplemente revisando su calificación como U3/V30/C10/A1, sin duda un rendimiento capaz de satisfacer las necesidades de uso más exigentes, como la grabación de vídeo en formato 4K y la fotografía profesional, en la que podemos encontrar usos como la ráfaga a gran velocidad en eventos deportivos.

Para tal fin, ofrece unas velocidades de lectura y escritura de hasta 100/50 MB/s y, con capacidades de 32GB (microSDHC), 64GB, 128GB, 256GB y 512GB (microSDXC), podremos almacenar hasta 629 minutos de vídeo 4K o hasta 77.030 fotografías con una resolución de 18 megapíxeles.

Hablamos, además, de una tarjeta de memoria que destaca por su resistencia a condiciones adversas. Capaz de funcionar en entornos de entre -25 y 85 grados centígrados, cuenta con las certificaciones RoHS, IPX7 e ISO7816-1, cuenta con protección frente al sobrecalentamiento y a las descargas electrostáticas, y pasó las pruebas de caída a cinco metros.

KIOXIA TransMemory U301 256GB

Si lo que necesitamos es un stick de almacenamiento USB de alto rendimiento, aquí nos encontramos con una ya conocida familia que combina un diseño realmente compacto con un rendimiento excepcional, tal y como podemos deducir al saber que es compatible con USB 3.2 Gen 1. Disponible hasta ahora con capacidades de entre 16GB y 128GB, KIOXIA ha anunciado la llegada el mercado de un nuevo modelo que dobla su capacidad máxima, elevándose hasta los 256 gigabytes, lo que nos permitirá emplearla para almacenar, transportar y compartir archivos de gran tamaño (como más de cinco horas de vídeo en formato 4K, datasets para IA, etcétera) sencilla y cómodamente.