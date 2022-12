Diablo IV será el primer juego de la franquicia que contará con un pase de temporada de pago. Tanto en Diablo II como en Diablo III, cada nueva temporada siempre ha sido totalmente gratuita, y no ha tenido ninguna modalidad de pago que pudiera establecer una separación «artificial» entre los jugadores, algo que resultaba muy positivo, y que por desgracia va a cambiar.

Que Diablo IV vaya a utilizar pases de temporada de pago no es casualidad, es algo que ya han venido explotando otros títulos, como The Division 2 y Destiny 2, por ejemplo, y es consecuencia del salto de los grandes estudios al modelo de juego como servicio, en detrimento del clásico modelo de producto. Según Blizzard, el pase de temporada de pago se verá complementado por una rotación estructural de contenido, y que no llegará al mercado con la primera temporada ya activada.

La primera temporada se activará semanas después del lanzamiento del juego, que tendrá lugar el 6 de junio. El objetivo de este pequeño retraso es que el pase de temporada no dé mucha ventaja a los jugadores que precompren el juego. Su duración será de tres meses, lo que significa que los jugadores más activos no tendrán problema para sacarle partido, ¿pero qué pasa con aquellos que tienen muy poco tiempo para jugar? Pues que no podrán disfrutarlo al mismo nivel, eso está claro, y que esos tres meses podrían quedarse cortos.

El modo de clasificación, conocido popularmente como «ladder», funcionará de una manera similar a Diablo II, lo que significa que cada jugador que quiera participar en él empezará desde cero. Cada pase de temporada tendrá, como hemos dicho, una duración de tres meses, y cada temporada tendrá su propio pase de pago. Este ofrecerá unos beneficios concretos:

Podremos conseguir objetos cosméticos que en teoría no desequilibrarán el juego.

Conseguiremos experiencia realizando actividades específicas en el juego.

Será multiplataforma, lo que quiere decir que podremos comprarlo en Xbox y acceder a él en PC.

El pase de temporada requerirá de unas 75 horas para completarlo. No será necesario jugar a tope y a diario para exprimirlo al máximo.

La progresión del pase de temporada será totalmente multiplataforma y funcionará de manera cruzada, así que podremos avanzar en consolas y PC, y a la inversa.

No tendremos que limitarnos a realizar cosas concretas para avanzar en el pase de temporada, ya que según los responsables de Diablo IV también avanzaremos matando enemigos, completando mazmorras y haciendo las misiones del juego. En las próximas semanas tendremos más información.

En otro orden de cosas, Blizzard también ha confirmado que muchos de los ítems clásicos más queridos y más importantes volverán a estar presentes en Diablo IV. Entre los nombres que han dado se encuentran el arco «Fuerza del Viento», el mandoble «El Padrino», los guanteletes «Puño del Mago» y el incombustible «Penacho de Arlequín», también conocido como «Shako».