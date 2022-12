Las GeForce RTX 50 y Radeon RX 8000 traerán cambios y mejoras importantes

Su lanzamiento todavía está, aproximadamente, a un par de años de distancia, pero gracias a una supuesta filtración ya tenemos los primeros detalles oficiosos de las GeForce RTX 50 y Radeon RX 8000, nombres provisionales con los que conocemos a las futuras generaciones gráficas de NVIDIA y AMD.

Empezamos con las Radeon RX 8000. Esta nueva generación de tarjetas gráficas utilizará la arquitectura RDNA4, y en teoría debería dar el salto al nodo de 3 nm de TSMC. AMD tiene margen suficiente para conseguir ese salto, ya que en teoría llegará al mercado a finales de 202, y para esa fecha el nodo de 3 nm para chips complejos y de alto rendimiento debería estar totalmente maduro.

Las Radeon RX 8000 ofrecerán, en teoría, una importante mejora de rendimiento en trazado de rayos, aunque de momento no tenemos detalles concretos. Otra novedad importante la encontraremos en las cachés, una referencia curiosa ya que se habla de forma genérica y se da a entender que AMD no se limitará a la L3, también conocida como caché infinita. Puede que esto indique un posible aumento de la caché L2.

Para mejorar aún más el rendimiento AMD utilizará un nuevo sistema de precarga de datos, introducirá las Wave Matrix Multiply-Accumulate (WMMA) de segunda generación, que podrían doblar el rendimiento por unidad de computación, siempre que se aprovechen correctamente, y se esperan también otros ajustes permitirán mejorar la relación potencia y eficiencia, además del uso de núcleos de trazado de rayos de nueva generación y de nuevas unidades especializadas para inteligencia artificial.

En cuanto a las GeForce RTX 50, podemos esperar también un lanzamiento en 2024 y el salto al nodo de 3 nm. Se rumorea que esta nueva generación tendrá un diseño modular, es decir, que estará configurada con varios chiplets siguiendo el enfoque que hemos visto en las Radeon RX 7000, aunque en teoría esto se limitaría a la gama alta. Os recuerdo que también se rumoreó el salto al chiplet con las GeForce RTX 40, y que al final esto no se cumplió. Personalmente creo que NVIDIA va a optar por mantener un diseño de núcleo monolítico tanto tiempo como sea posible, y tengo mis dudas sobre ese supuesto salto a un diseño MCM con esta generación.

Las GeForce RTX 50 estarán basadas en la arquitectura Blackwell, y la fuente asegura que NVIDIA tiene ya en pruebas varios «monstruos» basados en un diseño MCM. Esta arquitectura utilizará unidades SM totalmente rediseñadas y con una nueva estructura, se apoyará en interconexiones Hyperspeed para unir los chiplets y se integrará un acelerador de reducción de ruido en el pipeline de los núcleos RT, una función para la que se venían utilizando los núcleos tensor.

No tenemos más detalles sobre estas dos arquitecturas, pero en los próximos meses irán apareciendo nuevos rumores y filtraciones que nos irán relevando más información, y que iremos compartiendo con vosotros. La fuente destaca que NVIDIA dará el mayor salto de rendimiento de toda su historia con Blackwell, una afirmación que también se hizo con Ada Lovelace y que al final no se cumplió, ya que aunque esta marca un salto importante no es el más grande que ha dado NVIDIA en toda su trayectoria.